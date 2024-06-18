Хто і як заробляє на мобілізації: приголомшливі схеми

“Сходжу замість вас в магазин, якщо боїтесь ТЦК”. В Україні почали дивно заробляти на мобілізації. Одні ходять на закупи, інші пропонують руку, серце і троє дітей. Посилена мобілізація в Україні породжує нові професії та послуги.

Усі деталі бізнес-схем кмітливих українців розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

На закупи замість вас

Днями на одному з найпопулярніших сайтів безкоштовних оголошень з’явилось повідомлення, автор якого пропонує чоловікам за гроші сходити з їхніми дружинами за покупками та донести важкі сумки. Автор оголошення уточнює, що пропонує послуги тим одеським родинам, де чоловіки не хочуть зустрічатись з працівниками ТЦК.

“Декілька разів мені телефонували, цікавились. Я зніму це оголошення”, — уточнює чоловік, не пояснюючи детально причину такого кроку. Згідно статистики сайту, де цей чоловік розмістив оголошення, його пропозицією протягом 4 днів цікавились більше 20 людей.

Варто додати, що подібні послуги пропонували ходаки по магазинах під час пандемії коронавірусу. Українці, які мали сертифікати про щеплення, пропонували тим, хто побоюється хвороби та масових скупчень людей, сходити до магазину та купити все необхідне.

За даними HR-експертів, наразі послуга, яку запропонував одесит, не є поширеною: “У нас навіть жарт десь був про те, щоб стояти чергу в ТЦК за гроші”.

Фемінізація ринку праці

Проте наразі аналітики спостерігають фемінізацію ринку праці. На сайтах безкоштовних оголошень є певна кількість пропозицій, де саме жінки пропонують послуги ходіння по магазинах. Більшість авторів таких оголошень уточнюють, що хочуть працювати на постійній основі та допомагати людині похилого віку, а дехто не вказує вікову категорію громадян, яким може запропонувати можливість скуплятись замість них.

Як з’ясував ТСН.ua, наразі певні фахівці, рекламуючи свої послуги чоловікам, уточнюють, що працюють за зачиненими дверима. Наприклад, на сайті оголошень з’явилось оголошення про те, що одна з перукарень на київському Виноградарі пропонує чоловікам підстригтись там, де “затишно та спокійно”, куди “ТЦК не завітають”.

Як відомо, працівники ТЦК згідно чинного законодавства мають право проводити оповіщення в будь-якому громадському місці. Своєю чергою, деякі служби таксі у Львові запрошують на роботу водіїв, додаючи, що в разі конфліктних ситуацій компанія забезпечує виїзд адвоката на місце затримання.

Одружився — не пішов служити

Але найкмітливіші — це українські жінки. Панянки, які мають інвалідність або троє дітей підшукують собі військовозобов'язаних чоловіків і пропонують їм вступити у шлюб, щоб останні уникнули мобілізації. Звичайно за кругленьку суму. Та й чоловіки не пасуть задніх, активно розміщують відповідні оголошення у Мережі.

Але не завжди такі історії закінчуються хепі ендом. На Львівщині правоохоронці викрили жінку, яка організувала незаконний перетин кордону для свого фіктивного чоловіка. За це вона отримала солідну винагороду. Про це повідомила поліція Львівської області.

“За грошову винагороду у сумі 5 тисяч доларів 43-річна мешканка Київської області, яка є інвалідом третьої групи, підшукала військовозобов’язаного чоловіка, — він мав намір незаконно виїхати за кордон. Вона уклала з ним фіктивний шлюб”, — йдеться у повідомленні.

Тепер жінці загрожує позбавлення волі на термін від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Шукають жінок з трьома дітьми

Також чоловіки, щоб уникнути мобілізації, намагаються одружитися з з багатодітними матерями-одиначками. Як нагороду пропонують від $3 тис. Цікаво, що рік тому сума була втричі меншою. Ще один із варіантів — оформлення фіктивного шлюбу з жінками пенсійного віку. Утім, у працівників РАЦСів нерідко виникають запитання до таких пар і їх відмовляються реєструвати. Хоча на це немає законних підстав.

Також чоловіки шукають вагітних дівчат, щоб записали на них дитину. Переважно це ті, хто вже має двох своїх дітей. Відповідні оголошення розміщують у спільнотах у соціальних мережах. Загалом фіктивний шлюб має ознаки шахрайства. Але довести фіктивність доволі складно, особливо якщо обоє з подружжя все заперечують, запевняють адвокати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Сходжу замість вас в магазин, якщо боїтесь ТЦК!” Схеми заробітку на мобілізації шокують!

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