Хто із перехворілих зможе отримати COVID-сертифікат і коли впровадять довідку про протипокази: відповіли у МОЗ

Хто із перехворілих зможе отримати COVID-сертифікат і коли впровадять довідку про протипокази: відповіли у МОЗ

Факт, що людина перехворіла, має бути внесений до електронної системи охорони здоров’я.

Українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати COVID-сертифікат, якщо одужали не пізніш як за 90 днів й їхні дані внесені до електронної системи охорони здоров’я.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час розмови з журналістами 5 листопада.

Голова МОЗ наголосив, що документ зможуть отримати ті, громадяни, дані яких про хворобу за останні три місяці є в електронній системі охорони здоров’я.

"Кожен буде виписувати довідку про протипокази до вакцинації, навіть зараз ми так розробили, що і перенесена хвороба буде потрапляти у протипоказання, щоб була одна довідка... Вона буде підтягуватися до електронного сертифікату, і будемо чітко бачити по всіх виписаних довідках та аналізувати ситуацію", - висловився Ляшко.

Також наразі проходить реєстрацію довідка про протипокази, яка запрацює, за словами голови МОЗ, орієнтовно наступного тижня.

"Щойно ми це запустимо, по кожному сімейному лікарю, який виписує протипокази, буде написано: які протипокази, куди тощо. Якщо він прописує алергічну реакцію, ми потім елементарно цього лікаря можемо перевірити, чи дійсно був у цієї людини медичний запис, який би свідчив, що була алергічна реакція і як вони її знімали, якими препаратами", - сказав Ляшко.

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