Хто із зірок потайки вийшов заміж, а хто розлучився після 20 років спільного життя: топ гучних історій 2024 року

Рік, який ще дужче загартував кохання зіркових пар чи навпаки — виставив іспит на міцність уже одруженим. У 2024-ому було десятки гучних розлучень, публічних освідчень чи навпаки — таємничих весіль.

Хто із зірок потайки вийшов заміж, хто розлучився після 20 років спільного життя, а хто після розриву у цей же рік встиг народити від іншого чоловіка — найгучніші з історій року минулого пригадала кореспондентка ТСН Олени Гущик.

Одна, дві, три чи з десяток зіркових — уже розлучених пар. 2024-ий розставив крапки над і у стосунках. В парах, які ще і року не минуло як одружилися і в тих, які прожили разом чи не половину життя.

Секретом щасливого життя колишній голкіпер донецького Шахтаря та збірної України Пятов ділився з журналістами ще три роки тому. Це було їхнє перше велике інтерв'ю. Говорили про кохання, дім, традиції і виховання 4-х спільних дітей. За рік до 20-тої річниці весілля — Пятови оголошують про розлучення. Вину на себе бере Андрій і так само щиро дякує коханій за спільні роки.

“Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала та робила все, щоб зберегти сім’ю - найдорожче, що у нас було.…”

Скриншот із відео ТСН

Втім навіть після розриву колишня пара зберігає теплі стосунки. Що що, а “батьки із нас чудові” пише Юлія під світлинами, де вони усміхнені проводять час спільно — родиною.

У 2024-му розлучаються і шоумен Бєдняков та гумористка Коротка. Двоє дітей, 10 років у шлюбі, шість до — що стало причиною причиною розриву? Бєдняков натякає — можливо війна, Америка, до якої поїхала дружина з дітьми. Настя — деталей не пише. Лише слова подяки за кохання:

“Це було моє рішення, і воно далось дуже важко! Ніхто нікого не зраджував, не обманював, ми навпаки намагаємося максимально бути чесними одне з одним, саме тому і було прийняте таке рішення!”

Скриншот із відео ТСН

І схоже, відвертість та щирість, принаймні публічно, між колишніми існує і надалі. Коротка лиш на днях привезла до тата в Україну дітей, а сама поїхала у відпустку. Тож Андрій — з сачком на голові — нині здається щасливий!

З повагою, без сварок і з продовженням дружби — здебільшого так у році минулому розлучалися зіркові пари. Ресторатори Дмитро та Олена Борисови після 10 років шлюбу, Санта Дімопулас та бізнесмен Ігор Кучеренко після 9, а після 8-ми — акторка Анна Саліванчук і нардеп Олександр Божко.

Дехто після розлучення на самоті довго не лишався. Анастасія Цимбалару, після 10-ти річного шлюбу з Григорієм Баклановим, днями заговорила про новий роман. З ким не каже, але з іншим чоловіком, переконує, закохана, щаслива і справжня.

Втім тихо і без скандалів у році минулому розійшлися пари не усі

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко. Це сімейство акторів прожило в шлюбі два роки. Однак у середині липня Світлана написала: вони із чоловіком-військовим розлучаються. Причину колишні називати не стали. Однак вже у серпні стало відомо, що Гордієнко стала мамою і батько дитини не Девізоров, а Роман Соболевський, з яким Світлана разом грала у серіалі “Плут 2” .

Нова сім'я з огляду на дописи в соцмережах — тепер живе у Лондоні. Виховує дитину Соболевський під російські пісні і наративи.

Що до Максима Девізорова — актор після розлучення не квапиться будувати нові стосунки. І запевняє, наразі його серце вільне:

“Я скажу одним реченням, і більше ми не будемо про це говорити, добре? Просто не та людина зустрілася на моєму шляху. Гниле яблуко. Ось і вся причина. Стосунків ми наразі не підтримуємо ніяких — це для мене не має сенсу”.

Рік 2024. Попри війну і розлуки українці закохуються і створюють нові сім'ї. Ведуча 1+1 Валентина Хамайко після 18-ти років спільного життя зі своїм чоловіком — вийшла за нього заміж вже офіційно. Акторка 95 кварталу Ірина Сопонару пішла під вінець з коханим-іноземцем, підприємцем Рісом, а командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес одружився з народною депутаткою Марією Мезенцевою.

Скриншот із відео ТСН

А це весілля чекали певно чи не усі фанати української збірної з футболу.

Кадри з весілля 23-річного воротаря збірної України Анатолія Трубіна. З дівчиною Мариною вони одружилися після шести років стосунків - напередодні Різдва

Рік новий повинен принести ще більше теплих новин...і звісно зіркових одружень. Бо у минулому ми бачили не одну щемливу пропозицію руки і серця, а от от будемо писати новини про народження первістків — у най буде довго — закоханих пар!

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