"Хто контролюватиме ліс – той зможе рухатися вперед": росіяни спалюють Серебрянський заказник на Луганщині (відео)

На Луганщині в районі Серебрянського заказника одна з найгарячіших ділянок фронту. Бійці, які тримають цей напрямок від Лимана і в бік Кремінної, кажуть, що воювати в лісі складніше, ніж у місті.

Про причини і лісові бої розповіла кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Ця лісиста територія вже 11 місяців вільна. Від ворога, але не від обстрілів. Поруч межа Донецької та Луганської областей. Сенсу тут щось відновлювати поки немає, адже бойові дії загострилися, а окупанти знову руйнують все навколо.

Серебрянський заказник на моніторі українських військових / Фото: ТСН

На моніторах - сотні гектарів суцільного лісу, в якому можна роздивитися і наших, і ворогів. Військові кажуть, що російські окупанти "копають собі невеличкі нори і зєднують проходами", але не кожен вид озброєння може їх якісно викурювати з цих нор.

Великі опіки Серебрянського лісництва видно згори. Захисники наголошують, що росіяни завдають природі дуже багато шкоди і фактично палять заказник. Ворог використовує дуже багато запальних мін, а також фосфорні боєприпаси, що призводить до верхових пожеж.

Кореспондентка побувала у викопаній криївці і на перший погляд здається, що в ній безпечно, але ворожа авіація та ракети вишукують саме такі місця.

Командир батальйону 63 ОМБР з позивним Фугас / Фото: ТСН

"Противник дуже активно використовує каби (керовані авіабомби - ред.), пробує знайти такі пункти управління, як ми з вами сидимо, влупити по нас, пробує знайти пункти управління, скупчення, б'є по цивільній інфраструктурі", - розповідає командир батальйону 63 ОМБР з позивним Фугас.

Фугас розповідає, як цілили по ньому і навіть сміється. Хоча сам дивом лишився живим.

"Ми проводили наступальні дії, у нас були виставлені антени, вони запілінгували і високоточною своєю [зброєю] влупили, але промахнулись, спалили мені машину", - пригадує військовий.

Поки захисники на моніторах спостерігають за лісом, нагорі майже весь час загроза ракетного удару. Наскільки багато ворогів там перебуває, важко зрозуміти.

Серебрянський заказник на моніторі українських військових / Фото: ТСН

"Противник сконцентрував велику кількість сил і засобів, які переважають нас в кількості..." - зізнаються військові.

Фугас пояснює: хто контролюватиме серебрянський ліс – той і зможе рухатися вперед.

"Вони дуже хочуть на Крамаматорськ, Словянськ. Нам ліс треба, щоб взяти Кремінну, з Кремінної відкривається гарна дорога на Лисичанськ, Сєвєродонецьк і так далі — міста, які потрібно повернути", - каже військовий.

Ціна кожного звільненого метра дуже висока — це життя і здоров'я людей, які вдягнули камуфляж і стали на захист.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Росіяни копають собі нори!" ЕКСКЛЮЗИВ ТСН із Серебрянського лісу на Донеччині"

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