Хто краде ветеранські сотки: як привласнють земельні ділянки учасників АТО

Замість військових гарантовані їм землі отримують місцеві депутати.

Депутати в Чернівцях не голосують за виділення обіцяних соток землі героям АТО, натомість самі отримують ласі шматки в центрі міста. Але виявилося - це проблема не тільки Чернівців: скаржаться військові з усієї країни.

Про те, чому ситуація на Буковині нарешті зацікавила правоохоронців - 6 лютого йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

РОКАМИ ВОЮЮТЬ З СИСТЕМОЮ

Виявилося, що військові роками сам на сам продовжують воювати з ворогом, який удома. Всі вони говорять про одне і теж: замість них гарантовані їм землі отримують місцеві депутати.

Сергій Дідич, як і його рідна сестра, які воювали на Сході, подали документи на отримання землі у рідному селі під Глуховом, однак виявилося, що на ці землі, є інтерес у місцевого обранця.

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А рідна сестра українського розвідника, героя АТО , кавалера ордену за мужність, легендарного Іллі Василаша Корнелія після смерті брата залишилася єдиним опікуном їхніх батьків.

"Ми не отримали в Чернівецькій області нічого, нам сказали - нема земельних ділянок, а тато мій отримав 50 грн до пенсії. Оце все, що ми отримали від держави", - розповіла Корнелія Василаш.

Є ВДОВОЮ ЛИШЕ ЗА ДОКУМЕНТАМИ

Про ситуацію в Чернівецькій області ТСН розповідала минулого тижня. Однією з героїнь розслідування стала місцева депутатка Оксана Зубжицька.

Після, критики на свою адресу за надмірні земельні апетити вона заявила, що сама є вдовою загиблого учасника АТО і 3 земельних ділянки у самих Чернівцях отримала по праву, а журналістів звинуватила у пропаганді насилля та зажадала публічних вибачень.

Крім того Оксана Петрівна повідомила, що її дочка Карина Зубжицька отримала статус і посвідчення члена сім'ї загиблого, як утриманка і ці твердження обурили військових у самих Чернівцях.

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"Ця людина аж надмірно користується тими правами, які передбачені. Вона отримала усі соціальні гарантії, як член сім'ї загиблих, починаючи від земельних ділянок, ті що в місті", - зазначає голова координаційного центру психологічної підтримки учасників Антитерористичної операції (2015 - 2019 рр) Степан Меленко.

Слід зазначити, що 1 сотка землі в місті коштує від 2 до 7 тисяч доларів. Таких соток у депутатки 30.

Крім землі пані Оксана отримала:

допомогу на поховання

звільнення від орендної плати своїх семи магазинів. (У офіційній декларації Оксана Зубжицька показала наявність лише 4 торгових точок. Ще три вона чомусь не задекларувала. ТСН має документ, що підтверджує існування забутих магазинів. За ці роки на підставі свого статусу вдови бійця, Оксана Петрівна не заплатила податків до бюджету 309 тисяч 683 гривні - Ред.)

І все б нічого каже Степан Маленко, який знає Оксану Зубжицьку багато років і обурений цинічністю ситуації, бо Оксана Зубжицька є вдовою загиблого військового Віктора Редькіна лише за документами. Вони розлучилися ще задовго до війни. Останні роки життя Віктор Редькін взагалі не жив у Чернівцях.

Якщо вірити офіційним документам, шлюб між Оксаною Зубжицькою та Віктром Редькіним укладений у травні 2010 року в Чернівцях. Але у 2011 році Віктор Редькін з Чернівців перевівся служити у Івано-Франківськ. Він проживав у Франківську до своєї загибелі у 2014 році. Його цивільна дружина Юлія також військова.

Жінка телефоном підтвердила, що жила Віктором Редькіним аж до його загибелі, він був прекрасним чоловіком, і що вона не хоче боротися за свої права, бо їй досі болить його смерть. Тому Оксана Зубжицька юридично залишається вдовою загиблого учасника АТО Віктора Редькіна.

А юридична вдова-депутатка вирішила отримати матеріальні блага на свою доньку, яка не є дитиною Віктора Редькіна, має живого батька, ніколи не була прописана разом з лейтенантом Редькіним. Більше того, на момент його смерті була повнолітня - 19 років. Утім все одно якось отримала статус члена родини загиблого, як утриманка Віктора Редькіна.

Карина Зубжицька мала і безплатний приїзд, в університеті навчалася безкоштовно, отримувала пенсію, пільги,

Біологічний батько Карини, Станіслав, підтвердив, що є справжнім батьком дівчини та не позбавлений батьківських прав і готовий до генетичної експертизи.

Та попри це, Карина Зубжицька у 2016 році отримує від держави, як член сім'ї загиблого АТО, ще земельну ділянку у центрі Чернівців. Та подає до суду позов про отримання допомоги від держави у розмірі 654 тисячі гривень та стає на квартирну чергу. Це при тому, що вона у 2017 році виходить заміж і за законом не має права навіть ставати на такі черги. І ось тут знов юридична хитрість. Весілля було, фата була, клятва вірності була, але тільки церковний розпис. РАГС поставив би хрест на отримання безкоштовної квартири . Тож на питання чи заміжня вона відповдає - чоловіка нема.

СИТУАЦІЯ НАРЕШТІ ЗАЦІКАВИЛА ПРАВООХОРОНЦІВ

Зараз же перевірку розпочав департамент стратегічних розслідувань Нацполіції у Чернівецькій області, який перевірить, на якій підставі Карина Зубжицька та Оксана Зубжицька отримали землі, які належать героям війни та членам їхніх сімей. І це лише один випадок , який вдалося розслідувати.

"Дуже важко найти справедливість у цьому питанні, тому що всі ці черги не прозорі, проконтролювати це питання неможливо, в умовах відсутності доступу будь-якого місця цих земельних ділянок", - зазначає юристка Соломія Мила.

Хто і як привласнює земельні ділянки учасників АТО

І це дає змогу зловживати владою та отримувати земельні ділянки тим, хто на це права не має. Тому Міністерство ветеранів має нарешті подивитися на цю проблему, яка вже стала глобальною і захистити права ветеранів та їхній сімей.

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