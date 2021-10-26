Хто має відшкодувати пошкоджене дитиною майно: у школах Києва дали відповідь

Важливе значення має те, чи умисно була завдана шкода, чи випадково.

Дитина пошкодила шкільне майно просто на уроці. Вчительці увірвався терпець. І вона написала відповідний пост у соціальній мережі, мовляв, поясніть, хто має відшкодовувати зірвані з вікна ролети?

А у відповідь отримала шквал обурення. Одні стали на бік батьків, мовляв, нехай витрати покриває школа. Адже учитель мав би контролювати поведінку учня. Інші вважають - збитки мають компенсувати саме батьки учня.

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Хто ж насправді відповідальний за пошкоджене шкільне майно, "Сніданок з 1+1" вирішив знайти правду.

Директор однієї з київських шкіл показує красиво розмальовану стіну. А не так давно на ній була вм’ятина.

"Малечі потрібно на перервах бігати, бо вони (діти) не зможуть потім висидіти урок. Загальмувати не встигають своєчасно, стіни з гіпсокартону і одна ситуаця у нас була: на другому поверсі, де початкова школа займається, дитинка вдарилася і проломила локтиком стіну. Тоді батьки школярика самі виявили ініціативу зробити ремонт", - каже директор.

Батьки з розумінням до цього поставилися і протягом тижня виправили. Але, запевняє директор, якщо такі ситуації і трапляються, то випадково. Адже учнів з першого класу вчать бережливому ставленню до речей

"У нас є в школі така традиція, коли першачки приходять - вони перший місяць знайомляться зі школою, ходять показують якісь там досліди… То вони бачать і вчителі їм все це проговорюють, що це шкільне, що це потрібно берегти", - каже директор.

Якщо ж якісь моменти і трапляються – як от розбита шибка – школа ремонтує своїх коштом.

"Якщо школа має запаси і можливість, то ми компенсуємо самі, якщо є певні проблеми –школа самостійно не може, ми звертаємося до інженерно-технічного відділу освіти і вони нам допомагають у проведенні ремонту також за державні кошти", - пояснює директор однієї з київських шкіл.

Такої самої думки і директор іншої школи Дмитро Ламза.

"Ну, по- перше, це діти. Пошкодження шкільного майна відбувається регулярно, бо в будь-якому випадку шкільне майно воно повільно оновлюється", - каже він.

З дітьми намагаються просто говорити та пояснювати. Як каже директор, це єдиний дієвий метод.

"Ламаються бачки у санітарних кімнатах, бо дитина хоче натискати сильно, б’ється посуд, чашки, це стабільно кожна перерва, ламаються стільці, царапається парта, раптово оббивається стінка портфелями", - додає Ламза.

Адвокат Роман Бондаренко наголошує: у будь-якому випадку дитина не несе відповідальності за пошкоджене майно.

"Якщо малолітньою особою завдається шкода, коли вона перебуває в школі, тобто під наглядом школи, то школа несе відповідальність за шкоду, яку заподіяла дитина", - каже адвокат.

Проте, як наголошує він, тут важливе значення має те, чи умисно була завдана шкода, чи випадково.

"Якщо відбувається умисне пошкодження майна,тоді вже школа має право звернутися до батьків з проханням для початку, щодо відшкодування збитків. Якщо шкільному майну завдано суттєву шкоду і навмисно, адміністрація школи має право подати цивільний позов до суду на батьків школяра на матеріальне відшкодування", - підсумовує правник.

Хто має відшкодувати пошкоджене дитиною майно у школі

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