Хто міг влаштувати моторошну страту воїна ЗСУ та як карали інших катів українців: пояснення експерта

Росіяни ще він 2014 року знущались на полоненими воїнами ЗСУ.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що українські спецслужби мають інформацію про російських окупантів, які можуть бути причетні до жорстокої страти воїна ЗСУ, якою вони похвалились у соціальних мережах. Він пригадав, що в СБУ були вже успішні відпрацювання щодо інших катів.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Дійсно є інформація оперативного характеру, що за цим кривавим злочином можуть стояти члени диверсійно-розвідувальної групи "Русіч" сумнозвісного російського неофашиста Олексія Мільчакова. Варто зазначити, що це не перший кривавий злочин учасників цієї групи, а точніше казати бандформування на території України. Я нагадаю, розвідувально-диверсійна група засвітилася на окупованих територіях Луганської області ще в 2014 році", - вважає Снєгирьов.

Військовий експерт зазначив, що це бандоформування воює проти України від 2014 року та вже тоді було відоме своїми моторошними розправами над військовими ЗСУ та цивільними.

"Тоді вони входили до складу загону "Бетмен", який очолював сумнозвісний польовий командир, колишній співробітник правоохоронних органів України Олександр Бєднов на псевдо “Бетмен”. Звідси і назва цього загону. В 2014 році під містом Щастя сталася кривава трагедія. Українські військові потрапили у засідку, влаштовану учасниками розвідувально-диверсійної групи "Бетмен" і тоді вперше учасники “Русіча” на відео задокументували акти жорстокої страти українських військових", - вважає він.

Дмитро Снєгирьов додав, що "Русіч" прославився наджорстоким ставленням до військовополонених.

"Мова йде про те, що подібний стиль характеризує діяльність так званої розвідувально-диверсійної групи. Учасники групи входили у склад загону швидкого реагування “Бетмен”, окремі учасники “Русіча” входили до складу особистої охорони Бєднова. Варто зазначити, що цей загін прославився наджорстоким ставленням не тільки до українських військовослужбовців, але й відповідно до цивільного населення", - повідомив він.

2014 року терористи закатували члена "Правої справи" і тоді була проведена відплатна акція.

"В 2014 році в полон до загону швидкого реагування “Бетмен” потрапляє член “Правої Справи”, до нього застосовують наджорсткі тортури. Відповідно приймається рішення на проведення відплатної акції по відношенню, як до учасників розвідувально-диверсійної групи “Бетмен”, так і до самого Бєднова", - каже військовий експерт.

Він пригадав, що польові командири вирішили усунути керівника фейкової "ЛНР", а коли про це стало відомо Кремлю, російські спецслужби розробили план ліквідації заколотників.

Саме російські спецслужби і ліквідували Бєднова та членів "Русіча" 2015 року.

"Напочатку 2015 року в засідку влаштованою російськими спецпризначеннями в районі Лутугине потрапляє польовий командир Бєднов. У якого на момент проведення фізичної ліквідації, у складі особистої охорони знаходяться бійці розвідувально-диверсійної групи “Русіч”, які брали безпосередню участь у катуванні і фізичній ліквідації українських військовослужбовців. Тобто мова йде про те, що українським супротивом була проведена успішна операція з ліквідації учасників розвідувально-диверсійної групи “Русіч” і польового командира Бєднова, які були задіяні безпосередньо у фактах фізичної ліквідації і тортурах українським військовослужбовцям", - пригадав експерт.

Він наголосив, що це наочний приклад того, що Україна може мати дані про всіх російських військових злочинців.

"Це наочний приклад того, що українська сторона може і має оперативні можливості знайти винних, відповідно покарати їх. Крім того “Правою Справою” передавалися списки учасників незаконних збройних формувань, які дотичні до фактів катування українських військовослужбовців. Тобто база людей, які дотичні до тортур фізичної ліквідації українських полонених є у наявності СБУ. Крім того, хотів би навести ще один позитивний приклад реакції української сторони на факти щодо безпосередньої участі у ліквідації чи то тортурах українських військових. Свого часу з’явилася інформація про те, що в Москві внаслідок серцевого нападу помер перший очільник так званої "ЛНР" Валерій Болотов", - наголосив експерт.

Дмитро Снєгирьов каже, що згодом встановилось, що терорист Болотов помер не від серцевого нападу, а через отруєння.

"Офіційні особи Кремля заявили про те, що у Болотова був серцевий напад. Цю версію підтвердила і СБУ і ГУР МО. “Права Справа” оприлюднила інформацію про те, що смерть Болотова сталася не внаслідок серцевого нападу, а внаслідок отруєння. Були наведені подробиці його фізичної ліквідації, названі безпосередні учасники і сам діагноз. Буквально за тиждень російські офіційні особи підтвердили факт фізичної нейтралізації Болотова. Тобто це ще один яскравий приклад можливості української сторони на момент проведення так званих критичних операцій вже безпосередньо на території РФ", - пояснив він.

Нагадаємо, 11 квітня у Мережі російські телеграм-канали, які підтримують війну Росії проти України, опублікували моторошні кадри страти українського військовополоненого. У ще живої людини російські садисти відрізали голову.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що жорстока страта українського військовополоненого, де окупанти відрізають українцеві голову ножем, на жаль далеко не єдиний випадок. Таких страт можуть бути тисячі.

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