Хто може отримати відстрочку від мобілізації – нові правила

України дозволила ще одній категорії громадян оформлювати таке відтермінування від мобілізації. Також в Україні знайшли спосіб, як повернути чоловіків, які виїхали за кордон.

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Право на відстрочку

В Україні ще одна категорія громадян отримала право на відстрочку. Кабінет міністрів за ініціативи МВС ухвалив постанову, яка надає право на відстрочку від мобілізації рідним зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Право на відстрочку / Фото: ТСН.ua

Урядом приведено у відповідність до вимог закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» процедуру отримання відстрочки на військову службу під час мобілізації для рідних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідна постанова була прийнята за ініціативи МВС на засіданні Кабінету Міністрів України 14 січня".

У Міністерстві наголошують, що отримали значну кількість звернень від рідних осіб, зниклих безвісти із проханням усунути юридичну колізію, що унеможливлює їхнє право на отримання відстрочки від мобілізації. Раніше підставою для отримання такої відстрочки було рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин. Втім, правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена.

Тому рідні осіб, зниклих безвісти, були позбавлені можливості отримати відстрочку. Тепер рідним потрібно буде отримати витяг з Реєстру осіб, зниклих безвісти - замість рішення суду.

До категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема відносяться: жінки і чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану; жінки та чоловіки (або опікуни), які виховують дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої (таких) дитини (дітей) визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім.

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Бронювання для українців, що за кордоном

Додам, в Україні придумали, як повернути чоловіків з-за кордону. В уряді зробили заяву про бронювання чоловіків, які виїхали за межі країни. Їм готові надати роботу на оборонних підприємствах в Україні із бронюванням від потенційної мобілізації. Про це розповів міністр національної єдності України Олексій Чернишов у коментарі "Радіо Свобода". З його слів, для самих громадян України "це виключно особисте рішення". Своєю чергою, Україна таке рішення вітає. Водночас він підтвердив, що "чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент".

Повернення українців з-за кордону

Нагадаю, раніше заявлялося, що Україна не здійснюватиме примусових заходів для повернення своїх громадян додому з-за кордону. Наразі за межами країни перебувають мільйони українців. Влада прагне, аби повернення громадян було якомога легшим. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов.

З метою повернення українців у ключових країнах їхнього проживання будуть створені "хаби єдності" – департаменти Агенції національної єдності. Вони з’являться у Німеччині, Великій Британії, Польщі, Австрії, Чехії тощо. Зокрема, такі хаби будуть надавати українцям за кордоном доступ до зв’язку з Батьківщиною та українського ринку праці.

Раніше повідомлялось, що на початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною. Про це заявляв радник президента України Олександр Камишін на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський також неодноразово висловлювався щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків-українців з-за кордону. Зокрема, він підкреслював, що мова не йде тільки про те, щоб ці чоловіки воювали на фронті. Потрібно підтримувати зруйновану війною економіку, а для цього необхідні люди.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також висловив сподівання, що українці, які через війну змушені були виїхати до Німеччини, будуть повертатися додому. Прем'єр зазначив, що це є пріоритетом уряду. Київ вже обговорив технічні детал

З метою повернення українців у ключових країнах їхнього проживання будуть створені "хаби єдності" – департаменти Агенції національної єдності. Вони з’являться у Німеччині, Великій Британії, Польщі, Австрії, Чехії тощо. Зокрема, такі хаби будуть надавати українцям за кордоном доступ до зв’язку з Батьківщиною та українського ринку праці.

Раніше повідомлялось, що на початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною. Про це заявляв радник президента України Олександр Камишін на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський також неодноразово висловлювався щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків-українців з-за кордону. Зокрема, він підкреслював, що мова не йде тільки про те, щоб ці чоловіки воювали на фронті. Потрібно підтримувати зруйновану війною економіку, а для цього необхідні люди.

Водночас прем'єр-міністр України Денис ШмигАль також висловив сподівання, що українці, які через війну змушені були виїхати до Німеччини, будуть повертатися додому. Прем'єр зазначив, що це є пріоритетом уряду. Київ вже обговорив технічні деталі повернення з федеральним урядом. І домовився разом знаходити рішення, як повернути українців якомога швидше. Ба більше, Денис Шмигаль повідомив і про інші напрямки співробітництва між Україною та Німеччиною, зокрема і площині виробництва військового озброєння.

Нагадаємо, влітку 2024-го президент Володимир Зеленський анонсував створення Міністерства української єдності, яке повинне об'єднувати українців за кордоном, протидіяти російським наративам, захищати інтереси громадян та сприяти їхньому поверненню додому.

Нагадаю, минулоріч Кабінет міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. 23 грудня 2024 року віцепрем'єр Чернишов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України.

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Зокрема, при Міннацєдності буде створено Агентство національної єдності, а далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед, у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено "Хаби єдності" (Unity Hub). Також Чернишов повідомив, що Міннацєдності працюватиме над підготовкою законопроєкту про національну єдність і спеціальною цифровою платформою Unity App.

Примітно, що вже на початку 2025 року уряд активізував роботу зі створення сприятливих умов для повернення українців, зокрема Міністерство єдності має цього року представити напрацювання у цій сфері. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 січня.

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