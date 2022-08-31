Хто може замінити Шойгу на посаді міністра оборони РФ: Фейгін назвав ім'я

Після ймовірного відсторонення Сергія Шойгу від виконання обов'язків міністра оборони РФ на його місце можуть призначити нинішнього голову Росгвардії Віктора Золотова.

Однак, на думку російського опозиціонера Марка Фейгіна, Путін зараз не відсторонить Шойгу з посади, бо це підтвердить неуспіх армії РФ.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив російський опозиціонер, юрист, адвокат Марк Фейгін.

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"Шойгу дійсно можуть поміняти. Якщо його зараз поміняють на Золотова (голова Росгвардії - ред.), це спричинить збентеження серед армії та апарату влади. Коней не міняють на переправі, так не буває. Тоді моральний клімат погіршиться максимально, бо це буде дійсно, що це - неуспіх. Я думаю, що Путін на це піде. Вони зачекають. Бо "спецоперацією" керує не Шойгу, немає необхідності його "прибирати". Інше, що він відповідає за весь політичний план "спецоперації". Він був одним з учасників ухвалення рішення почати "спецоперацію". Я думаю, що Путін зачекає закінчення і тоді може його поміняти", - вважає Фейгін.

За його словами, Шойгу дійсно не може реформувати армію, тому його можуть "прибрати" після закінчення так званої "спецоперації".

"Він не може залишатися. Для майбутніх цілей Шойгу - це баласт. Зараз потрібно закінчити те, що є. Я думаю, що вони зачекають", - пояснив він.

Нагадаємо, як повідомляє західна преса, Путін відсторонив міністра оборони РФ Шойгу. Причина - відсутність успіхів у війні проти України. У розвідці додали, що російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне та відсутнє керівництво, оскільки прогрес Росії зупинився.

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