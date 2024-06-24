Хто наказав вбити Пригожина і чому рік тому ватажок "Вагнера" не дійшов до Москви: аналіз експертів

Минає річниця провального російського перевороту, коли ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин почав великий наступ на столицю РФ і назвав це "маршем справедливості".

Дорогою він не зустрів опору, але на під’їздах до Москви дав задній хід. За два місяці його вбили. Як це було – у матеріалі ТСН.

"Шойгу, Герасимов, де боєприпаси" - ця цитата ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на початку 23-го року перетворилася на інтернет-меми.

Під час боїв за Бахмут, коли російські пропагандисти звітували про захоплення міста, а ЗСУ тримали оборону і нищили окупантів - Пригожин шукав винних у своїх невдачах.

Тоді у російських ЗМІ заборонили згадувати і його і ПВК "Вагнер". А найманців зобов'язали до 1 липня підписати контракти з росармією. "Вагнерівці" відмовились, а 23 червня заявили, що їхні позиції у тилу обстріляли урядові війська.

"Вагнерівці" у Ростові / Фото: соцмережі

Наступні 24 години увійдуть в історію як невдалий заколот ПВК "Вагнер". Вранці найманці без спротиву зайшли до штабу військового угруповування у Ростові. Зупиняти приватну армію Кремль відправляє столичний - СОБР, і оголошує контртерористичний план "фортеця".

Місцеві реагують на дії "вагнерівців" із захопленням. Наступного дня приватна армія рушає в бік столиці. У мережі з'являються відео та фото як регулярні війська обстрілюють "вагнерівські" колони. Ті у відповідь збивають гелікоптери та літак.

Путін тікає на Валдай, звідти оголошує "вагнерівців" зрадниками. На боротьбу з ними відправляє "кадирівців". "Тік-ток війська" не поспішають, знімають відео десь на півдорозі.

Пригожин відповідає - не зрада, а "марш справедливості". В його розпорядженні 1700 одиниць техніки. До Москви залишається 300 кілометрів і колона зупиняється. Офіційна версія – Пригожина нібито відрадив Лукашенко.

Колишній співробітник служби безпеки України Іван Ступак упевнений – в останній момент щось змінилося у Москві, тому Пригожин був вимушений зупинитись.

"Мені здається змінилась кон'юнктура, людина, або люди, які чекали на Пригожина, вони або перестали брати слухавку, або сказали тут все змінилося, тут ФСБ, ми вмиваємо руки, і не було іншого варіанту як розвернутись", - каже він.

Насправді - Пригожин із найманцями не збирались захоплювати Москву. Так вважає політолог Петро Олещук і додає - це був один із видів протистояння між так званими "баштами кремля" і спроба усунення Шойгу та Герасимова.

Обидва наші співрозмовники кажуть, що навіть не зважаючи на провал – заколот вплинув на Росію. У кремлівського диктатора додалося фобій. А ще, наші експерти помітили – з СВО зникли яскраві постаті, на кштал Пригожина та Гіркіна. Жодного медійного солдата.

Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин після невдалого заколоту може з'явитися у Білорусі / Фото: Associated Press

За два місяці після заколоту, 23 серпня 2023 року, приватний літак Пригожина загорівся у повітрі і впав. На облавку, крім членів екіпажу, перебувало семеро керівників ПВК "Вагнер". Усі загинули. Згодом західні розслідувачі з'ясують - наказ на знищення Пригожина віддав особисто голова ФСБ Патрушев.

Місця падіння літака Пригожина / Фото: Associated Press

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