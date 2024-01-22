"Хто наступний?": реакція бізнесу на затримання Ігоря Мазепи (фото)

На днях бізнес-спільноту сколихнула звістка про те, що 18 січня слідчі Державного бюро розслідувань затримали Ігоря Мазепу, відомого бізнесмена і засновника інвестиційної компанії Concorde Capital. Мазепа тоді прямував на форум у Давосі і був затриманий на КПП "Медика-Шегині" під час проходження польсько-українського кордону. За інформацією преслужби компанії Concorde Capital, правоохоронці провели обшук його автомобіля. Там зазначили, що інші слідчі дії було проведено без допуску адвоката, хоча останній одразу прибув на місце подій. Окрім нього, у різних регіонах України затримали ще трьох учасників "злочинної організації", зокрема брата бізнесмена Юрія Мазепу.

Ігорю Мазепі інкримінують протиправне заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС, для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині. Goodlife Park побудоване 2013 року, має площу 40 га, яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

У п’ятницю, 19 січня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесменові Ігорю Мазепі. На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою у слідчому ізоляторі з можливістю вийти на свободу після внесення застави в розмірі 349 млн грн. До слова, розмір застави рішенням суду було зменшено вдвічі. Прокуратура вимагала для затриманого тримання під вартою з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в розмірі 700 млн грн.

ТСН.ua зібрав реакцію бізнесу на затримання та арешт Ігоря Мазепи.

Спілка українських підприємців

Спілка українських підприємців занепокоєна ситуацією, яка виникає навколо бізнесу в Україні! Зокрема, щодо Concord Capital і заходів, які вживаються правоохоронними органами і є вкрай запобіжними та надто надмірними.

Підприємці із руху "Маніфест 42" погрожують зупинкою підприємств

Громадський рух бізнесу "Маніфест 42" оголосив про перехід до радикальніших форм протесту проти свавілля силовиків щодо бізнесу та анонсує 1 лютого призупинення роботи компаній на одну годину, якщо уряд не почне вирішувати проблему тиску на бізнес.

Про це йдеться в поширеній 22 січня заяві громадського руху.

"Численні звернення до Президента України щодо безпрецедентної хвилі безперервних атак тилових силовиків на бізнес залишаються без належного реагування. Стаття 42 Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність, розтоптана на догоду корупціонерам, які засіли у силових структурах і грабують державу посеред війни. Гарант Конституції мовчить. За цих умов в українських підприємців не залишається іншого виходу крім обʼєднання зусиль для організованого спротиву. Просимо бізнес обʼєднання України залучити всі наявні ресурси, щоб зупинити фактичну ліквідацію права на підприємницьку діяльність", - йдеться у заяві.

Відповіді від керівництва держави чекають до 12:00 1 лютого 2024 року. "Маніфест 42" також звертається до президента України Володимира Зеленського "безпосередньо розібратися у проблемі свавілля тилових силовиків".

Федерація роботодавців України

У Федерації роботодавців України вкрай обурені фактом неправомірного тиску силовиків на засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу та її співробітників.

"Спроби тиску на роботодавців, інвесторів та платників податків – неприпустимі! Сьогодні, коли надважливим є збереження кожного робочого місця та кожної гривні податків, кожен донат на підтримку ЗСУ, ФРУ вважає неприпустимим блокування підприємств та їхньої господарської діяльності.", – йдеться у заяві Федерації роботодавців України.

У Федерації додали, що такі дії правоохоронців є порушенням відповідних процесуальних норм, "що може свідчити про замовний характер слідчих дій".

Засновник креативної агенції Fedoriv Group Андрій Федорів

У зв'язку з арештом Ігоря Мазепи Андрій Федорів вважає, що підприємців вирішили придавити як клас. І задається запитанням: "Хто наступний?"

Співзасновник monobank Олег Гороховський

Олег Гороховський зазначає, що його дуже непокоїть ситуація, яка виникає навколо бізнесу в Україні, зокрема щодо Concord Capital. Бізнесмен наголошує, що заходи, які вживаються правоохоронними органами, є вкрай запобіжними та надто надмірними.

Гендиректор медичної мережі "Добробут" Вадим Шекман

Зараз на Заході приймається рішення — чи підтримувати далі Україну грошима та зброєю у війні проти росії, зазначає Вадим Шекман. А тим часом у нас відбуваються агресивні медійні атаки на журналістів-розслідувачів, тиск на бізнес, арешти інвестиційних банкірів. Все це потрапляє у заголовки західних ЗМІ.

"Ми робимо послугу тим, хто хоче сказати "Ні" Україні. І про яку інвестиційну привабливість України може йтися, коли фактично кожен український бізнесмен нині є під ударом, коли кримінальні справи шиються білими нитками – за "російський слід", за "злочини" 10-річної давнини...", – пише він.

Гендиректор ОККО Василь Даниляк

"Затримання Ігоря Мазепи співробітниками ДБР в рамках "розслідування справи 2013 року" – це дуже поганий сигнал усьому бізнесу в Україні, – переконаний Василь Даниляк. – ...Таке відношення держави до нормальних бізнесменів, які сплачують великі податкові надходження до бюджету воюючої України, є неприпустимим і підриває національну економіку, а значить, і безпеку нашої держави".

Топменеджер та експрезидент "Київстару" Петро Чернишов

Петро Чернишов наголошує, що ті "люди в погонах", які посадили в СІЗО Ігоря Мазепу та виставили непомірно велику заставу (тобто хочуть тримати його за гратами та тиснути на Ігоря) - ці люди нічого в своєму житті не створили. І не створять. Вони можуть тільки руйнувати чужі бізнеси та життя. І грабувати.

"Я сподіваюся, що Ігор поміняється місцями з цими "людьми в погонах" - і вони будуть за гратами – там їм і місце. А він буде на волі, бо він – дуже вільна та добра людина. Хоча й супер цинічний та агресивний капіталіст. Такий самий, як і всім відомі Henry Kravis, Stephen Schwarzman, Bill Ackman. Наша українська версія – з бойовим українським прізвищем Мазепа", – пише він.

Ігор Мазепа на мотоциклі / Фото: Петро Чернишов

Власник X-Park Юрій Зозуля

На думку Юрія Зозулі, арешт Мазепи та обшуки в Concorde Capital без ухвали суду – це верх свавілля тилових силовиків. "Інвесторам Dragon Capital приготуватися, ваше сусіднє котеджне містечко Riviera Village теж симпатичне і може стати наступним. Схоже усіх ініціаторів "Маніфест 42" хочуть "переклацати" по черзі, час включати формулу захисту "напад на одного дорівнює нападу на всіх", – зазначив він.

Співвласник холдингу "Молочний Альянс" Олександр Деркач

Олександр Деркач розповідає, що Ігоря Мазепу знає давно, і зазначає, що вони навіть конкурують в одному досить великому бізнесі. "Мазепа – публічна людина, відомий бізнесмен, живе відкрито і нікуди не ховається. Коли його затримують тільки тому, що "виникають питання" по землі щодо обʼєкта, який він побудував 11 років тому, то мимоволі виникають питання до тих, у кого виникають ці питання", – наголошує Деркач.

Засновник компанії "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський

"Невже комусь не видно, що ця чергова історія не має нічого спільного з правосуддям або справедливістю? І хто ж тепер наступний?" – запитує Олександр Соколовський.

Засновник холдингу Global Spirit Євген Черняк

Правоохоронна система зірвала всі запобіжники: підприємці, журналісти-розслідувачі, волонтери – всі під ударом, переконаний Євген Черняк.

"Про які інвестиції може йтися, коли тилові "щури" сприймають війну як джерело особистого збагачення? Навіщо ви знищуєте своїх, патріотичних підприємців?" – запитує він.

Гендиректор та ініціатор проєкту "Промприлад.Реновація", співзасновник платформи "Тепле Місто" Юрій Филюк

Тиск на бізнес в умовах війни збільшується і це дуже погана тенденція, зазначає Юрій Філюк.

"В цій ситуації не можна мовчати та стояти осторонь. Кожен воїн, кожен громадянин, кожен носій експертизи – на вагу золота. І так само кожне підприємство, що залишається в Україні і продовжує наповнювати податками державний бюджет, – на вагу золота", – додає він.

Співзасновник компанії "Біофарма" Костянтин Єфименко

Такі ситуації, як з Ігорем Мазепою, набувають загрозливого характеру для країни, вважає Костянтин Єфименко. Бізнесмен наголошує, що по інвестиційному клімату завдано ще один удар – шкідливий і небезпечний.

Співзасновник і CEO "Кормотех" Ростислав Вовк

"Кількість арештів набуває дуже загрозливих масштабів, на мою думку! Підтримую Ігоря Мазепу", – написав Ростислав Вовк.

Засновник і гендиректор агропромислової Групи "Агротрейд", командир добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко

Очевидно, що затримання Ігоря Мазепи по старій земельній справі має або корупційне, або політичне підґрунтя, переконаний Всеволод Кожемяко.

"Перекладаю на сучасну мову: щось не те сказав (міг), когось не того підтримав (маловірогідно), або просто відмовився платити на вимогу правоохоронного рекету (скоріш за все). В будь-якому випадку, нічого спільного з правосуддям або справедливістю", – вважає він.

Ексголова Starlight Media і колишній міністр культури Володимир Бородянський

"У нас екзистенційна загроза, а ефективних та знаючих людей затримують за події 11-річної давнини. Це сигнал ще й тим, хто зараз бере на себе відповідальність", – зазначив Володимир Бородянський.

Засновник UBC Group Ігор Гуменний

"Арешт знакового підприємця (за справою десятирічної давності), публічної особи, члена СУП. Перед законом всі рівні, але чому не можна викликати рутинною повісткою? Якщо так силовикам подобається, то навіть через засоби масової інформації... Знову "маски-шоу", виламані двері", – пише Ігор Гуменний. Він зауважує, що на цю історію вже відреагував Bloomberg.

Київський міський голова Віталій Кличко

На ситуацію із затриманням та арештом бізнесмена Ігоря Мазепи відреагував також мер Києва Віталій Кличко. Він переконаний, що такі процеси в Україні точно не наближають нашу Перемогу та європейське майбутнє держави!

Нагадаємо, адвокати компанії EQUITY подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2024 року в інтересах свого клієнта – Ігоря Мазепи.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про затримання Ігоря Мазепи.

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