Хто організував вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському: спливли нові подробиці

Теракти біля ТЦК заполонили інформаційний простір і стали темою номер один. Упродовж цього місяця повідомлення про нові випадки з’являлися регулярно.

Жахливий інцидент трапився біля Кам’янець-Подільського ТЦК 5 лютого. Стало відомо, що СБУ та Нацполіція затримали двох агентів рф, які здійснили замовний теракт на Хмельниччині.

Ким вони виявилися та що їм загрожує – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Вибух біля Кам'янець-Подільського ТЦК

Цей інцидент поставив на вуха всю країну! 5 лютого в Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, трапилася жахлива подія. Там біля будівлі ТЦК пролунав вибух. За попередньою інформацією, було відомо про чотирьох поранених та одного загиблого. Такі цифри в коментарі “Суспільному” назвала інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська. Згодом таку ж кількість постраждалих підтвердив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Ким виявився загиблий

Того ж дня нові деталі про гучний інцидент розповів мер міста Михайло Посітко. В ефірі телемарафону "Єдині новини" він заявив, що всі поранені перебувають у стані середньої тяжкості. А загиблою виявилася саме та особа, яка і вчинила теракт.

За його словами, серед постраждалих – двоє лікарів ВЛК. Також постраждав одна перехожа та один військовий.

Нові деталі про постраждалих

6 лютого у своєму телеграм-каналі Михайло Посітко уточнив інформацію щодо стану потерпілих. За його словами, лікар, який перебуває під наглядом, – у стані середньої тяжкості, стабільний. Йому проведено операцію з видалення гематоми та усунення перелому черепа. Наразі перебуває в реанімації. Жінка також у реанімації, стан тяжкий, стабілізована. Військовий прооперований, уламки видалено. Стан середньої тяжкості, стабільний (перебуває у відділенні травматології). Ще одна потерпіла перебуває в центральній районній лікарні, її стан задовільний. Посітко наголосив, що лікарі забезпечені всім необхідним і роблять усе можливе для порятунку та стабілізації потерпілих.

СБУ затримала агентів РФ, які підірвали кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському

Затримання зловмисників

А вже 17 лютого стало відомо, що Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів рф, які здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого цього року. Фігуранти "втемну" використали кур’єра із сервісу доставлення, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби рф. Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК кур’єр загинув на місці, а 8 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, йдеться у повідомленні від СБУ.

“Упродовж доби після теракту «по гарячих слідах» було затримано обох виконавців злочину, а протягом наступних днів задокументовано їхній зв’язок з російською спецслужбою. Зловмисниками виявилися місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через телеграм-канал з пошуку «легких» заробітків”.

Обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора. За його інструкцією неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП). Для максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації спорядив мобільним телефоном. Потім студент заклав СВП до схованки та передав геолокацію своєму куратору з фсб. Російський працівник спецслужб повідомив координати іншому агенту-наркозалежному, який у подальшому забрав вибухівку. За даними СБУ, наркозалежний мав доставити СВП під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати "як свідка", він замовив доставлення. Коли кур’єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним.

“Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони з доказами контактів зі спецслужбами рф, а також знаряддя і компоненти для виготовлення СВП. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна”.

Хто стоїть за підривами і коли це почалося

Впродовж цього місяця подібні інциденти траплялися у низці українських міст. Як кажуть правоохоронці, за підривами біля та у приміщеннях ТЦК та СП і замахами на поліцейських стоять російські спецслужби. Їх мета – дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві. І ця діяльність активізувалася від листопада 2024 року. Про це на брифінгу 5 лютого розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.

За його словами, 3 із 9 фактів диверсій і терактів також стосуються замаху на вбивство поліцейських.

Зокрема, в замахах на поліцейських рф розробляє різні методи та способи виконання злочину.

Він також повідомив, що у всіх випадках диверсій і терактів особи людей, які скоїли злочин, встановлені. За його словами, вони були затримані і їм обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Крім цього, очільник Нацполіції розповів, що російські спецслужби вербують переважно підлітків, безробітних або людей, які ведуть асоціальний спосіб життя.

Він також звернувся до українців із проханням повідомляти СБУ та поліцію про факти можливої підготовки таких терактів.

Чатбот СБУ "Спали ФСБшника"

Своєю чергою в СБУ наголошують – спецслужби рф почали використовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, які мінують ТЦК. Використовують їх "втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків.

"Щоб не стати терористом-смертником, потрібно повідомити про спроби вербування до чатботу СБУ "Спали ФСБшника". Якщо тобі або знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знай – тебе хочуть вбити. Щоб уникнути смерті, відкрий чатбот, напиши, який саме злочин тобі пропонували вчинити, додай контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру. СБУ гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване".

Нагадаємо, у військкоматах Хмельницької області запровадили посилені заходи безпеки після підриву будівлі на території військового об’єкту в Кам'янці-Подільському 5 лютого.

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