Хто першими на передовій "зустрічає" колони російської техніки: військові ЗСУ розповіли

Українські пілоти FPV-дронів розповіли, що за сприятливих погодних умов вони можуть уражати колони військової техніки ще за 15 кілометрів до українських позицій.

Про це вони сказали у проєкті "Спостережний пост" з ведучими Наталією Нагорною та Юлією Кирієнко

"Мені подається команда, що техніка починає свій рух. Є інші дрони, які відстежують їхній рух на дальніх позиціях. Я заходжу в стрім і бачу, як вона димить та завчасно відлітаю. Тоді я підлітаю, щоб вони не підійшли ближче", - сказала військовослужбовиця 79-ї ОДШБр Світлана Журавльова з позивним "Фенікс".

Військовослужбовець 79-ї ОДШБр Олександр Соколенко з позивним "Блогер" зазначив, що військову техніку окупантів вони можуть зустріти ще на відстані 12-15 кілометрів до українських позицій.