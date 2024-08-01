Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Хто першими на передовій "зустрічає" колони російської техніки: військові ЗСУ розповіли

Дата публікації
Перегляди
33
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Хто першими на передовій "зустрічає" колони російської техніки: військові ЗСУ розповіли

Військові Світлана Журавльова та Олександр Соколенко

Пілоти розповіли про знищення російської техніки.

Українські пілоти FPV-дронів розповіли, що за сприятливих погодних умов вони можуть уражати колони військової техніки ще за 15 кілометрів до українських позицій. 

Про це вони сказали у проєкті "Спостережний пост" з ведучими Наталією Нагорною та Юлією Кирієнко

"Мені подається команда, що техніка починає свій рух. Є інші дрони, які відстежують їхній рух на дальніх позиціях. Я заходжу в стрім і бачу, як вона димить та завчасно відлітаю. Тоді я підлітаю, щоб вони не підійшли ближче", - сказала військовослужбовиця 79-ї ОДШБр Світлана Журавльова з позивним "Фенікс". 

Військовослужбовець 79-ї ОДШБр Олександр Соколенко з позивним "Блогер" зазначив, що військову техніку окупантів вони можуть зустріти ще на відстані 12-15 кілометрів до українських позицій. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Спостережний пост".

Нагадаємо, в Україні у засекреченому місці показали унікальну зброю, яка впливає на фронт

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація