Хто перший став – того і паркінг: водії не звикли платити за "безкоштовне", але і платити ніби немає за що

Хто перший став – того і паркінг: водії не звикли платити за "безкоштовне", але і платити ніби немає за що

Як працюють нові платні парковки - розвідка ТСН.Тиждень.

ТСН.Тиждень вирішив з’ясувати: чому в українських містах за право припаркуватися скоро вестимуться справжні війни. І чому залишати машину під своїм будинком тепер неймовірно дорого?

Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів збільшують кількість платних парковок. Є рішення зрозумілі: тарифи залежать від зони, у якій розташоване паркомісце. У центрі – дорожче, на околиці – дешевше.

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«У всьому світі поїздка в центр дорога. У центр міста має їздити транспорт, що перевозить велику кількість людей, а автомобіль має їздити на дачу, в магазин», - розповідає ТСН.Тижню Володимир Вахітов, професор Київської школи економіки.

Та цей, ніби стандартний, підхід вже викликає бурхливий протест водіїв. За підрахунками аналітиків, третина машин у столичних заторах – це автівки, що шукають місце для паркування. Але поки українські водії не звикли платити за те, що все життя було безкоштовним, тому саботують.

«Люди вважають, що якщо в них є автомобіль, то вони вже не повинні ні за що платити. І світова практика і наша доводить те, що забезпечити всіх безкоштовними, або навіть платними місцями неможливо. Ось на платних місцях стоїть 5 машин, що не сплатили. На них накладаємо штраф» - розповідає київський інспектор з паркування Володимир Панченко.

ТСН.Тиждень вирішив з’ясувати: чому в українських містах за право припаркуватися скоро вестимуться справжні війни

Слова ніби правильні, та є одне «але» кому, куди, і чому стільки ми платимо свої гроші? Чи існує план розвитку? І чому обов’язки є лише у нас, а влади міст і забудовники, повністю позбавили себе відповідальності за дотримання будівельних автонорм? Та власне, що насправді написано в тих нормах?

У Києві нині вже більше мільйона активних машин, ще 5 років тому було – 600 тисяч. У світі придумали, як з цим справлятися, але чому не роблять у нас ? Відповіді вас здивують - вже у неділю о 19:30 у ТСН.Тижні з Аллою Мазур.

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