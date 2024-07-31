Хто підпалює авто військових і ТЦК в Україні: нові шокувальні подробиці

Російські пецслужби почали масове полювання на українців, які мешкають в тилу та шукають можливості заробити легкі гроші. У соцмережах ворог пропонує їм підпалювати автівки військових, а подекуди і приміщення ТЦК.

Як офіційно повідомила сьогодні, 31 липня, пресслужба СБУ, контррозвідники затримали 17-річного мешканця Одеси, який потрапив в поле зору ФСБ через пошуки легкого заробітку в Інтернеті.

"На одному з таких сайтів молодик виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби. За гроші він запропонував одеситу вчиняти підпали об’єктів військової інфраструктури та автомобілів українських захисників. Після "тестових" завдань у вигляді фотофіксації локацій Сил оборони у портовому місті окупанти "відрядили" свого поплічника на Вінничину. Там диверсант мав підпалити будівлю ТЦК. Після цього завдання він мав продовжити серію підпалів на території Житомира", - повідомила СБУ.

Спільними зусиллями СБУ та Нацполіції хлопець був затриманий по "горячих слідах" після того, як він кинув "коктейль Молотова" у стіну ТЦК та відзняв загоряння на камеру власного телефона. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Незадовго до цього заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов у своєму пості у Facebook так розповів про "кухню" цього явища: "Спецслужби рф запускають приманку, обіцяючи до 80 тисяч гривень за один спалений автомобіль. Прихильники легкого заробітку йдуть на злочин, але в кінці на них чекає жорстке розчарування: замість "золотих гір" - мізерні гроші (якщо їм взагалі щось заплатять) та довгий тюремний строк за злочин проти держави".

Андрій Нєбитов навів такі приклади: "Одеса. Раніше судимий чоловік підпалив автомобіль військової. Отримав 937 грн замість 80 тисяч. Затриманий. Рівне. Зловмисник разом зі спільником надурив російських наймачів і спалив під виглядом військового перше-ліпше авто, пофарбувавши номер у чорний колір. Замість 2 тисяч доларів отримав 2 тисячі грн. Затриманий. Чорноморськ. Обіцяли 10 тисяч грн — отримав 0. Затриманий. Олександрія. Жінка 28 років знищила машину військового, але обіцяних 10 тисяч грн так і не побачила. Затримана".

За даними Нєбитова, розкриття таких злочинів є пріоритетом для кримінальної поліції, адже вони мають на меті перешкоджання Збройним силам України.

За 7 місяців розкрито 58 таких випадків, затримано 68 громадян, усім оголошено підозри.

"Одне невірне рішення назавжди зламало цим людям життя. Серед тих, хто погоджується на пропозицію підпалу, — підлітки, люди, що опинились в матеріальній скруті тощо. У гонитві за грошима більшість не розуміє, що стає на бік ворога і відповідатиме за це за законами воєнного часу", - додає Андрій Нєбитов.



За даними поліції, нещодавно правоохоронці затримали двох мешканців Черкащини, які знищили три автівки військових у столичному регіоні. Серед знищених автомобілів був транспорт 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.



Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах розповіли, що над розкриттям таких замовних підпалів комплексно працюють СБУ та поліція.



"Серія підпалів розпочалась в березні-квітні. Всі вони здійснюються на замовлення спецслужб РФ. Замовники вимагають від підпалювачів відеофіксацію, для того, щоб далі поширювати ці записи в контексті того, що в Україні начебто діє якесь підпілля. Роблять це для того, щоб був привід казати, мовляв в Україні люди чекають «руський мир» та таким чином подають Росії сигнал, мовляв, рятуйте нас. Інша мета – спробувати зірвати мобілізацію, посіяти сумніви про те, як правоохоронці контролюють чи не контролюють ситуацію", - розповіли нам джерела серед правоохоронців.

Затримали пару, яка підпалювала авто військових!

Раніше повідомлялось про те, що знешкоджено агентуру ФСБ, яка готувала підпали торгових центрів у ЄС та Україні.

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