Хто придумав "відставку" Залужного і хоче посварити його з Зеленським: що відомо про скандал

Україну сколихнули нічні діпфейки: то Залужний "іде у відставку", але ще про це не знає, то "переворот" готує.

Росіянам не йметься, вони дуже намагаються розсварити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та президента України Володимира Зеленського. Мережу заполонили російські фейки про "держпереворот" та "відставку" головнокомандувача ЗСУ. Та найгірше, що на ці пропагандистські вкиди повелися деякі народні депутати України і понесли сміття в маси.

Про це йдеться в огляді Вікторії Гнатюк на YouTube-каналі TSN.UA.

Фейк про відставку Залужного

Нардеп від "ЄС" Володимир Ар'єв із посиланням на "надійне джерело" поширив інформацію про те, що міністр оборони Рустем Умєров нібито вніс "подання на Ставку верховного головнокомандувача" про звільнення Залужного.

"Щойно я отримав інформацію з надійного джерела про те, що міністр оборони вніс подання на Ставку верховного головнокомандувача ЗСУ про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного", – написав депутат.

Дуже вже "правдиву" інформацію надвечір 7 листопада вирішив порозганяти Ар’єв, він же ж точно першим знатиме про таке зі своїх "надійних" джерел. І чого й треба було очікувати – вже за кілька хвилин нардепу довелося спростовувати свій фейк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нєувязочка вийшла! Хто придумав "відставку" Залужного та чому спалахнув шалений скандал?!

Нардеп Володимир Ар'єв / Інформагентство "ХМ-ІНСАЙД"

Реакція Мережі на фейк від Ар'єва

Та це не врятувало нардепа від грандіозного скандалу: миттєво Мережа вибухнула обуренням, Ар’єву дорікнули і минулою кар’єрою журналіста, бо ж замість того, щоб перевірити інформацію, Ар'єв поспішив похайпитися. Зокрема про це у коментарях під дописом написав і журналіст Денис Казанський.

"Це максимально тупо і непорядно. В жодному разі ніколи не підтримаю політичну силу, від якої ви будете балотуватися", – написав Казанський.

Українці закликали нардепа краще думати, перш ніж щось писати, і назвали пліткарем. Вони підкреслили, що Ар'єв є безвідповідальним і "хайпує з вогнем". Не змовчав і комік Тарас Стадницький: "Маю інформацію з одного перевіреного джерела, що ви періодично пишете хе*ню".

А ще Ар’єву запропонували скласти мандант: "Дестабілізувати суспільство і вводити в оману людей під час війни заради хайпу та політичних балів – це дно. Складіть мандат".

Ну й взагалі українці вже не дуже добирали слів на таку заяву:

"З багатьох джерел кажуть, що ви пітух",

"Яке воно кончене...",

"Де вибачення за п****ж?",

"Тільки ідіот міг таке написати",

"Балабол",

"Володимире, ви головою об дерево вдарилися?"

Реакція влади на фейк про звільнення Залужного

Ця заява потягнула за собою реакції і вищого керівництва країни. Оминути це не міг міністр оборони Умєров, який за словами Ар’єва, поніс папірець на ставку, й тонко натякнув нардепу від "Європейської Солідарності", що той добре попрацював на руку ворогові усього кількома реченнями.

"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство – це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти", – написав Умєров у Мережі.

Міністр оборони України Рустем Умєров / Фото: УНІАН

Не змовчав і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який звинуватив Ар’єва у нехтуванні національною безпекою, а його вкид назвав хайпом та нагадав, що до виборів ще далеко.

"Прикро, що деякі народні депутати у гонитві за хайпом нехтують питаннями національної безпеки. У період воєнного стану варто розуміти, що інформація – така сама зброя, як і артилерія. А свобода слова тягне за собою також і обов'язок перевіряти інформацію, а не просто патякати, переслідуючи політичну доцільність. Демонструючи свою безвідповідальність та відсутність інформаційної гігієни, ви працюєте на ворога. Війна ще не завершилась. До виборів ще далеко. Схаменіться", – закликав Стефанчук.

Згодом радник голови Офісу президента Сергій Лещенко натякнув Ар’єву, звідки ноги ростуть, тобіш нагадав, хто його шеф.

"Ніхто нічого не вносив, окрім бацили брехні до вуст соратника Порошенка. Але депутат-порохобот не просто бреше, а свідомо маніпулює, каже, що подання внесене на ставку, яка взагалі не уповноважена це розглядати. А коли цей фейк вкотре помре своєю смертю, порохоботи будуть брехати, що врятували Залужного своєю інформаційною диверсією", – заявив Лещенко.

Своє слово вирішив сказати і нардеп від "ЄС" Петро Порошенко. Сказав, як відрізав. Вже й вибори йому не потрібні. Ну після такої заяви члена команди нічого не захочеться, а то ще СБУ постукається в двері.

"Діяти для оборони держави та максимальної всебічної допомоги Збройним силам України. Лише така позиція сьогодні є правильною для країни. Це моє кредо від 24 лютого 2022. Єдність довкола ЗСУ та щоденна робота і результати. Ми не маємо права на політичні ігри, хайп і вибори в умовах смертельної для країни загрози", – заявив Порошенко.

Як пропаганда хоче посварити Зеленського і Залужного

Ну і звісно підхопили пост Ар’єва та з радістю понесли далі російські пропагандисти. Нагадаємо, як у червні 2023 року росіян "штормило", вони били себе в груди, що Залужний і начальник військової розвідки Кирило Буданов тяжко поранені та от-от помруть. Тоді навіть фото- і відеоспростування цієї інформації не змусили Кремль визнати свої фейки. Але рашисти вже зрозуміли, цей номер – дохлий, тож взялися сварити Залужного і Зеленського, й активно несуть у маси, що між ними коїться щось недобре.

Днями через подарунок загинув помічник Залужного, якому на день народження презентували гранту. За даними слідства, Геннадій Частяков необережно поводився із зброєю, через що і стався вибух. І хоча той, хто зробив такий презент, знайшовся, росіяни вирішили цю тему розкрутити по-своєму та зробили усе, аби в Мережі цей трагічний випадок назвали теорією змови, за якою нібито стоїть президент Зеленський.

Свою пропаганду активно включили проросійські боти і почали переконувати українців, що смерть Частякова – справа рук саме Зеленського. Вліз зі своєю думкою і радник так званого "очільника ДНР" Дениса Пушиліна Ян Гагін.

Але коли і ці вкиди не спрацювали, росіяни спробували зайти з іншого боку і почали створювати різні діпфейки від імені Залужного.

Діпфейк на Валерія Залужного / Скриншот

А щоб укріпити діпфейк слідом за відеозверненням Залужного деякі телеграм-канали радісно підхопили поспіхом рашистський фейк про те, що сайт ТСН.ua нібито розмістив новину про Залужного, який нібито закликав до держперевороту. Такої публікації на сайті не було. Ну а взагалі вся ця історія із діпфейками хіба що повеселила українців. Мало того, що не повірили, то щоб підняти собі настрій, запустили діпейк у відповідь.

Фейк про ТСН.ua та звернення Залужного / Скриншот

Нагадаємо, що ще у серпні 2023 року росіяни визначилися чим будуть накачувати голови українців, а для цього підготували новий пакет брехні, розрахований на цільові аудиторії в Україні, США, Європі та Ізраїлі. Ну а мета всіх цих матеріалів зрозуміла – переконати українців та союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви й протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є "важливіші" проблеми. Серед основних тез – йтиметься про контрнаступ, який нібито не успішний, мобілізацію та прославлення життя на тимчасово-окупованих територіях.

Тож вкотре закликаємо перевіряти інформацію, яку споживаєте.

Читайте також: