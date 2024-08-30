Хто приніс до Києва лихоманку Західного Нілу: до чого тут перелітні птахи та війна з комарами

Головний санітарний лікар столиці пояснив, звідки взявся вірус та чи передається від між людьми.

Спалах вірусу лихоманки Західного Нілу у Києві неабияк налякав містян. Відомо, що троє людей вже померли через важке ускладнення – менінгоенцефаліт.

За словами Сергія Чумака, головного державного санітарного лікаря Києва, у Свято-Михайлівській клінічній лікарні столиці було зареєстровано 17 хворих, яким поставлено діагноз – лихоманка Західного Нілу.

Що відомо про хворих на лихоманку

"Пацієнти перебували там з тяжким перебігом хвороби. 13 з них – це мешканці Києва, всі інші з Київської та Черкаської областей. Троє пацієнтів, на жаль, померли. Двоє з них – мешканці столиці, які мешкали на правому та лівому берегах. Ще один померлий – мешканець Черкаської області", – розповідає ТСН.ua Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ".

Головний санлікар столиці додає, що під час збору епідеміологічного аналізу з’ясовано, що четверо з 13 пацієнтів перебували за межами Києва. За кордон вони не виїжджали. Власне, як і дев'ять інших – вони перебували лише у столиці.

Хто приніс вірус у Київ?

Фахівець зауважує, що головним джерелом та резервуаром вірусу лихоманки Західного Нілу у природі є птахи, особливо перелітні.

"В їхній крові виявляють високу концентрацію вірусу. Далі його вже розносять комарі, коли харчуються кров’ю птахів. Саме ці комахи є рознощиками вірусу. Існує певна група комарів, які можуть покусати людей. Тобто до України та Києва цей вірус потрапив з перелітними птахами", – пояснює Сергій Чумак.

Що робити, якщо покусали комарі?

Головний санітарний лікар Києва додає, що загалом клінічний перебіг хвороби сприятливий, але у важкій формі можуть розвиватися менінгіт та енцефаліт – ускладнення захворювання.

"Важливо розуміти, що інфікована вірусом лихоманки Західного Нілу людина – не заразна. Тобто від людини до людини захворювання не може передаватися. Але якщо людина вже захворіла, то потрібно негайно звертатися до лікаря, особливо після укусів комарів, щоб отримати адекватне лікування. Ця хвороба починається дуже гостро – з підвищення температури, яка може триматися від двох до шести днів", – розповідає Сергій Чумак.

Комарам у Києві оголошено війну

Головний санітарний лікар додає, що у Києві проводяться відповідні профілактичні заходи.

"Ми направляли листи-рекомендації до тих балансоутримувачів територій Києва, де отримали укуси від комарів пацієнти. Це – парки, зони рекреації, пляжі та водойми. Наші звернення отримали КП "Плесо" та КО "Київзеленбуд". Усім ми надали рекомендації, що саме потрібно робити і на що повинні бути направленні дії, щоб зменшити популяцію комарів та припинити їх розмноження", – розповідає головний санлікар Києва.

Чумак зауважує, що комунальні підприємства мають відзвітувати, яка територія у Києві вже оброблена, щоб не допустити розмноження комарів.

"До цих заходів належать: розчистка від водоростей, викошування водної та берегової рослинності, ліквідація заболоченості та місць, які були підтоплені – їх потрібно вчасно просушувати та проводити заходи з дезінсекції", – підсумовує Сергій Чумак.

Раніше повідомлялось, що Україною шириться лихоманка Західного Нілу, є перші жертви.

3 засоби, які захистять від комарів на природі

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