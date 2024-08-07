Хто спалює авто воїнів ЗСУ і яке за це покарання: що кажуть правоохоронці та захисники України

В Україні підпалюють автомобілі військових. Ворожі спецслужби вербують інших охочих. Групи ризику – не затяті ідеологічні вороги держави, а підлітки та молодики в пошуках легких грошей. Їх вербують через соцмережі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

В Одесі молодики спалювали авто ЗСУ на замовлення Росії

Шестеро парубків в Одесі встигли знищити понад півтора десятка автівок військових, перш ніж їх затримали правоохоронці. Утім, є дані, що вони можуть бути причетні до підпалу більшої кількості машин. Підозрюваним – від вісімнадцяти до двадцяти трьох років. Всі шестеро – працівники кур'єрської служби. Скутери з фірмовими логотипами – як маскування. Кожному загрожує щонайменше 8 років за гратами. Вони шукали легких грошей через соцмережі, там і знайшли їх ворожі спецслужби. Далі – робота навчених вербувальників. За кожну підпалену автівку зрадникам обіцяли від 5 до 8 тисяч гривень. Спочатку стільки й платили. А далі – суми урізали.

Момент підпалу авто

"Їм платили вдвічі менше обіцяного. До того ж, "роботодавці" вдавалися до шантажу, погрожуючи у разі відмови у співпраці передати всю переписку до правоохоронних органів", - каже заступник начальника відділу комунікації ГУНП в Одеській області Олександр Лебецький.

Олександр Лебецький.

У Дніпрі за спалення авто військових обіцяли 3 тис. доларів

У Дніпрі за спалене авто чотирьом місцевим обіцяли три тисячі доларів. Камери спостереження зафіксували, як у темряві вони облили бус ЗСУ на парковці та підпалили. Усі палії зараз – під вартою. З чотирьох затриманих – двоє неповнолітніх. Підлітки – найбільш уразливі перед професійними маніпуляторами. Але їх можна втримати від скоєння злочину.

Підозрюваний у підпалі авто

"Я б рекомендувала батькам спілкуватися з дітьми, тому що по-перше є психологічне навантаження зараз. Про те, що є воєнні дії, багато наших ворогів можуть використовувати їх як руки своїх і їх будуть залучати до неправомірних дій", - каже педагогиня Галина Фют.

Підпал авто

Що кажуть правоохоронці та військові

Це тільки два епізоди з великої кількості підпалів. Обидві групи – затримали цього тижня. Але вербувальники далі полюють у соцмережах і заманюють нових охочих до легких грошей , щоб залучити їх до диверсій.

"Звертаюсь до молоді у вас все життя попереду. Пам'ятайте, що гроші і інші блага на варте того, щоб заплямити свою репутацію і частину життя провести у в'язниці", - каже начальник карного розшуку ГУ Нацполіції в Одеській області Ігор Панченко.

Насамперед, кажуть правоохоронці і військові – треба усвідомлювати, що це інформаційна операція спецслужб країни-окупанта. Ворог намагається створити ілюзію партизанського руху, деморалізувати тил, зневажити захисників.

Затримання підозрюваного у підпалі авто

"Вони ж націлені не на те, щоб знищити всі військові автомобілі, а для того, щоб посіяти паніку зневіру, зневіру серед військових, родин військових. Що от хлопці захищають народ, а серед народу виявляються такі покидьки які готові за 300 доларів спалити автомобіль військовому", - каже військовий Сергій Гуцалюк.

Залежно від кваліфікації злочину – як перешкоджання діяльності ЗСУ або диверсія, скоєна у воєнний час, за гратами палії можуть провести від восьми до десяти років.

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