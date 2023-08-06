Хто стоїть за атакою дронів на Москву: стали відомі подробиці

Журналіст ТСН Андрій Цаплієнко з посиланням на свої джерела у Міністерстві оборони України заявив, що за атакою дронів на Москву може стояти Головне управління розвідки МО.

Про це він сказав в етері "ТСН. Тиждень".

Цаплієнко зазначив, що йому з власних джерел стало відомо, що за атакою дронів на Москву може стояти ГУР МО. Він зазначив, що це не завдало Росії військових втрат, проте мало психологічний ефект для Кремля. Він зазначив, що ймовірно українська розвідка може бути причетною до ударів по військових базах в тимчасово окупованому Криму.

"Так само, як за ударами по 758-му логістичному центру Чорноморського флоту: який стався в той же день. І це - ще не все. Бо протягом тієї ж доби - стало відомо про атаку морських дронів на два кораблі Чорноморського флоту: "Василь Биков” і " Сергій Котов"! За 340-к кілометрів від Севастополя. Ось камера дрона - знімає борт " Бикова". Судячи з усього - результат швидше психологічний. Але фахівцям стало ясно: флот Росії - більше не є господарем у Чорному морі", -пояснив журналіст.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російську столицю знову атакували безпілотники. Це була вже п'ята атака на Москву за останні три місяці. Поцілили дрони у вежу бізнес-центру "Москва-Сіті", в якій розташовані кілька міністерств.

Також 6 серпня у країні-агресорці знову заявили, що невідомий дрон намагався атакувати Москву.

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