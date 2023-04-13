Хто стоїть за стратою бійця ЗСУ і "зливом" моторошного відео: озвучені версії

Жахлива страта українського полоненого російськими окупантами може бути справою рук "підрозділів, що виконують найбруднішу роботу".

Спецслужби РФ не випадково саме зараз "злили" в Мережу відео, де військовослужбовцю відрізають голову - такий крок може мати одразу кілька пояснень.

Українська влада оголосила, що учасники і виконавці страти попередньо вже встановлені. Своєю чергою, експерти висувають свої версії, хто стоїть за даним воєнним злочином.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua висловив думку, що причетними до жахливого злочину можуть бути найманці ПВК "Вагнер" або чеченські загони "кадировців".

"Ми говоримо про підрозділи, які виконують найбруднішу роботу, скоюють акти геноциду, вбивають людей, полонених, у такий бузувірський спосіб, щоб залякати наших військовослужбовців щодо можливості потрапити в полон. Це йде особливо серед "вагнерівців" і чеченців. Вони бузувірами були і залишаються. На тих напрямках, які вони намагаються захопити, вони показують, що можуть не тільки просуватися вперед, хоча й гинуть там масово, але й розправлятися з нашими військовослужбовцями", - заявив Маломуж.

На думку ексрозвідника, страта українського військового може мати два пояснення:

"Демонструють свою жорстокість і для себе, свого психологічного настрою, залякування наших військовослужбовців. А з іншого боку - показати керівництву і "Вагнера", і РФ, що вони надзвичайно віддані режиму, і готові виконувати завдання не тільки на полі бою, а й нищити українців - як військових, так і цивільних".

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua не виключив, що за стратою військового можуть стояти члени розвідувально-диверсійної групи "Русич", якою командує російський неонацист Олексій Мільчаков.

"Варто зазначити, що це не перший кривавий злочин учасників цього бандформування на території України. Розвідувально-диверсійна група засвітилася на окупованих територіях Луганської області ще в 2014 році. Тоді вони входили до загону "Бетмен", який очолював сумнозвісний польовий командир, колишній співробітник правоохоронних органів України Олександр Бєднов... У 2014 році під містом Щастя українські військові потрапили в засідку, влаштовану розвідувально-диверсійною групою "Бетмен". Тоді вперше учасники "Русич" на відео задокументували факти наджорстокої страти українських військових. Подібний стиль характеризує діяльність ДРГ", - розповів він.

Як зазначив експерт, "Русич" уславився наджорстоким ставленням не тільки до українських військовослужбовців, але й до цивільного населення.

Снєгирьов звернув увагу, що відео страти було поширено якраз напередодні можливого контрнаступу ЗСУ:

"Поява відео не випадкова. Це один з елементів інформаційно-психологічних операцій російських спецслужб, які були започатковані протягом останнього тижня. В тому числі, злив так званих секретних документів. Мета всіх цих спецоперацій - вплинути на подальший перебіг подій безпосередньо на лінії фронту".

За словами експерта, йдеться про елемент психологічного тиску на військовослужбовців і родини бійців ЗСУ. Це, за задумом російських спецслужб, дозволить "тиснути як на президента України, так і Генеральний штаб ЗСУ в моменті прийняття рішень щодо проведення контрнаступу".

Російська політична аналітикиня Ольга Курносова в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua погодилась, що поява відео саме зараз - "точно не випадковість".

"Таких випадковостей немає. Головна мета – підняти градус ненависті. Вони хочуть, щоб у відповідь якісь погані речі відбувалися і з російськими військовополоненими, щоб залякати всіх, щоб російські мобілізовані, в першу чергу, не здавалися в полон", - вважає вона.

На запитання, чи реально знайти автора відео і притягнути до відповідальності, аналітикиня відповіла:

"Я думаю, що він уже неживий, саме тому все це потрапило до мережі. Відповідно, тому його до відповідальності не притягнути... А якби він був живий, він, безумовно, потрапляє під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду".

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