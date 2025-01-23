Хто стоїть за телеграм-каналом "Миколаївський Ваньок": Віталій Кім розповів

Віталій Кім розповів, хто є автором телеграм-каналу "Миколаївський Ваньок" та як його звати. Що він сказав?
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, хто стоїть за телеграм-каналом "Миколаївський Ваньок". Він зазначив, що це – реальна людина.
Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.
Віталій Кім наголосив, що автор телеграм-каналу – це реальна людина, з якою він особисто знайомий.
"Ми познайомились, коли у нього було тисяч 30 підписників. У нас був план розгортати його телеграм-канал. Це реальна людина, яка дуже патріотична. Він не займається рекламою чи політичною діяльністю. Хлопець ідейно працює. Він спить менше, ніж я. Я йому телефоную о 23:00 і запитаю, чи прокинувся. Він може піти спати об 11:00 дня", – сказав голова Миколаївської ОВА.
Кім зазначив, що можливо ця людина колись покажеться на загал. Він підтвердив, що власника телеграм-каналу звати Іван.
"Він адекватна людина, яка працює заради перемоги. Він молодший, ніж я", – сказав він.
Повну версію інтерв'ю з Віталієм Кімом дивіться за посиланням.
Нагадаємо, Віталій Кім розповів про ситуацію на півдні України.
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