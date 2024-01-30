Хто стоїть за “звільненням” Залужного: всі подробиці гучного скандалу

Чутки про “звільнення” головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного отримали нове життя. Першим ввечері 29 січня про звільнення головкома президентом Зеленським заявив ексдепутат Борислав Береза. І понеслося: інсайди від журналістів, запевнення і спростування від анонімних Телеграм-каналів та суперечки, які ледь не переросли у скандал. Реагувати на цей неконтрольований потік довелось навіть самому Залужному.

Хто і чому лякає Україну “звільненням” головкома, чи справді Валерій Федорович сам хоче подати у відставку і хто “міг би замінити” залізного генерала? Про все це розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Залужного звільняють?

Певно, кожен українець ввечері 29 січня був як на голках. Нова хвиля чуток про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного стала справжньою інформаційною бомбою і ледь не переросла у справжнісінький скандал. А почалось все з посту у Фейсбуці екснардепа Борислава Берези, де він “наїхав” на Офіс президента за “звільнення” Залужного.

Понеслась потужна інформаційна хвиля

І тут понеслись “інсайди звідусіль”! Чутки про звільнення Валерія Федоровича підтверджував хто тільки міг: починаючи від анонімних та новинних Телеграм-каналів, закінчуючи нардепом Олексієм Гончаренком, журналістом Романом Цимбалюком та главредом видання Цензор.нет Юрієм Бутусовим. Вони заявили, що Залужному навіть обрали заміну.

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Та не Залужним єдиним. В один момент понеслись чутки і про звільнення міністра оборони Рустема Умєрова, призначеного лише у вересні 2023-го року, але ці нісенітниці швидко спростували у відомстві. До речі, зробили це ну дуже стисло, чим породили нову інформаційну хвилю — частина користувачів та і деякі медійники сприйняли це як спростування звільнення щодо головкома, а не міністра. Ось так буває, коли у всіх нерви натягнуті, як струни.

А що каже Зеленський?

Звільнити чи не звільнити Валерія Федоровича може тільки його безпосередній начальник — верховний головнокомандувач, тобто президент Зеленський. Тож усі припали до новинної стрічки в очікуванні його вечірнього звернення. Кожна хвилина до нього народжувала нові неперевірені чутки. Не згасло інформаційне багаття навіть після слів прессекретаря президента, який запевнив, що президент нікого не звільняв!

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Ще не почувши офіційного вердикту, українці почали приміряти головкоміський китель і на очільника ГУР Буданова, і на командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Але вечірнє звернення Зеленського здивувало обидві групи.

Президент не сказав про Залужного ні слова і ніби б уже всі мали заспокоїтися, але ні. Однак це ні на секунду не зменшило градус обговорення теми. У своєму Телеграм-каналі військкор і головний редактор видання Цензор.нет Юрій Бутусов, який одним з перших і “підтвердив” чутки про нібито відставку Залужного, напряму звернувся до Володимира Зеленського.

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Нагадаємо, що інформація про можливе призначення чи то Буданова, чи то Сирського на посаду головкома — наразі лише чутки. Валерій Федорович є головкомом ЗСУ, звільнити його може лише президент, а він поки цього не зробив і навіть не зрозуміло, чи планує. За даними джерел журналістів “Української правди” у Раді національної безпеки України, Залужного таки викликали до Офісу і навіть запропонували нову посаду, але той відмовився. Також різні медіа, посилаючись на анонімні джерела у владі та Генштабі писали, що Залужному нібито запропонували очолити РНБО чи поїхати на дипломатичну роботу.

“Наші джерела, наближені до головнокомандуючого ЗСУ, підтвердили, що він збирає речі у власному робочому кабінеті.

За даними “Дзеркала тижня”, раніше задумана комбінація передбачала перехід Залужного на посаду секретаря РНБО, глави ГУР Кирила Буданова на посаду головнокомандувача, а Олександра Сирського — на посаду голови Генштабу замість Сергія Шаптали. Але, як повідомили нам джерела в безпосередній близькості від Залужного, жодних вартих уваги пропозицій на сьогодні від політичного керівництва країни не надходило”, — пише ZN.ua.

Пізніше журналісти додали, що Залужний не збирається йти у відставку самостійно. Головком нібито заявив, що рішення за президентом, а займати запропоновані посади він не буде.

Залужний відреагував на скандал

Після цього мережа видихнула з полегшенням. Пізно ввечері на скандальні чутки відреагував особисто Залужний. Він людина не дуже публічна, не часто дає інтерв’ю і майже не реагує на скандали. Але напевно, цього разу у нього також увірвався терпець.

Валерій Залужний / Facebook

На своїй Фейсбук-сторінці Валерій Федорович виклиав селфі, де він в окулярах, в робочій обстановці і разом з очільником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Що означає це фото до кінця не зрозуміло, утім українці зустріли його з полегшенням. Якщо він на місці і працює, значить все гаразд. У коментарях під постом Залужний отримав багато підтримки від народу.

Лише разом і лише до нашої Перемоги!!! Дякую за Україну! Підтримуємо

Віримо, поважаємо нашого головнокомандувача генерала Залужного! Честь і слава! Слава ЗСУ !!!

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Чому Зеленський і Залужний “конфліктують”?

На момент запису нових даних щодо ймовірної відставки Залужного немає. Варто нагадати, що подібна інформація спливає не вперше. Чутки про конфлікт між Зеленським і Залужним з’явились ще восени 2023-го року.

У грудні співрозмовники “Української правди”, наближені до Зеленського і Залужного заявили, що напруга між ними виникла ще у квітні 22-го року. Сам Залужний ці чутки не коментував, а Зеленський конфлікт відкидав, запевняючи що між ним і головкомом виключно робочі відносини, утім натякнув, що питання до нього таки є.



“Із Залужним у мене робочі стосунки. Він має відповідати за результати на полі бою як главком разом з генштабом. Там є багато питань”, — сказав президент.

Російська пропаганда не спить!

Єдине, що можна сказати з впевненістю, що невизначеність навколо долі головкома ЗСУ не тільки породжує десятки конспірологічних теорій, але й неабияк приваблює рашистську пропаганду. 29 січня московські пропагандисти залюбки підхопили цю інформаційну хвилю та спробували ще більше дестабілізувати Україну.

Наприклад, пропагандист Попов разом із дружиною Скабєєвою поспішили анонсувати у Києві “дворцовый переворот”, новий майдан і побажати українцям самознищитись.



Перепостила пропагандистка і пост скандальної української нардепки Мар’яни Безуглої, яка натякнула, що Залужний страждає на алкоголізм і виступила за його відставку. А хто її питав узагалі? Ну тут взагалі без коментарів. Всі ми знаємо Безуглу і її безкінечні “сенсації”, і гру на руку росіянам.



А ось так бурхливу реакцію рашистів пояснює Інститут вивчення війни.



“Російські джерела користуються чутками про “звільнення” або “відставку” Залужного для продовження низки інформаційних операцій про внутрішні українські справи, які вони ведуть протягом певного часу”, — йдеться у повідомленні.

Американські аналітики навели заяву головної російської пропагандистки та головної редакторки RT Маргарити Симонян, яка підкреслила, що незалежно від того, правдиві повідомлення про “відставку” Залужного, “хаос... корисний Росії”.

В ISW звернули увагу, що неправдиву інформацію українських нардепів та інформаторів поширили також і західні ЗМІ.



Тож, маємо зробити усе навпаки: заспокоїтися, не вестися на пусті чутки і довіряти лише перевіреним джерелам інформації!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Відставка” Залужного! Скандал на всю Україну! Прокинувся навіть Кремль! Що трапилося?

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