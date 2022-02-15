Хто та як допомагає Україні: за місяць маємо 4 млрд доларів та оборонного озброєння від семи країн

Хто та як допомагає Україні: за місяць маємо 4 млрд доларів та оборонного озброєння від семи країн

США, Франція та Євросоюз схвалили екстрену макрофінансову допомогу Україні на понад $3 млрд.

У вівторок, 15 лютого, Верховна Рада на своєму засіданні ухвалила проєкт постанови про звернення до ООН, Європарламенту, парламентських Асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, Організації Чорноморського економічного співробітництва, урядів та парламентів іноземних держав через ескалацію з боку Росії.

Проєктом парламентері закликають Росію відвести свої війська, а міжнародну спільноту - посилити санкційний тиск на Кремль та посилити надання Україні оборонної допомоги.

Поки одні країни категорично виключають військову допомогу Україні на тлі можливого широкомасштабного вторгнення Росії, інші активно нам допомагають. Вже сім країн постачають нам оборонне озброєння: США, Канада, Велика Британія, Польща та країни Балтії. По суті, лише зараз, на восьмий рік війни, сформувалася справжня міжнародна коаліція на підтримку України.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, за попередні місяці Росія створила в Європі безпекову кризу та підвищила напругу до неприпустимого рівня, Москва веде свою небезпечну гру, тактику залякування та шантажу без будь-яких реальних причин.

"Згадайте 2014 рік. Це фактично було табу надати Україні зброю, щоб вона могла захищатися від нападу Росії. Ми це табу зняли", - додав Дмитро Кулеба.

Лише за останній місяць 17 американських літаків доправили до Києва понад 1300 т оборонної зброї. У неділю, 13 лютого, Литва надала нам ракетні комплекси Stinger. У вівторок, 15 лютого, Канада оголосила надання Збройним силам України автоматів, пістолетів, карабінів, 1,5 млн набоїв, снайперських гвинтівок та іншого оснащення на більш ніж $6,1 млн.

У понеділок, 14 лютого, у день першого візиту до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца, посол України в Німеччині Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати нам важке озброєння: 12 тис. протитанкових та 1 тис. зенітних ракет. Але єдине, на що спромоглася Німеччина, - це 5 тис. військових шоломів. І то, українське Міноборони ще не отримало точної відповіді Берліна, коли саме прибуде амуніція та чи прибуде взагалі.

Не можна сказати, що візит Олафа Шольца до України минув безхмарно. Під час пресконференції за підсумками двогодинних перемовин із Володимиром Зеленським, канцлер Німеччини двічі проігнорував запитання журналістів щодо "Північного потоку-2", який вже завдав непоправної шкоди енергетичній незалежності України на додачу до багатомільярдних збитків. Так, Німеччина погодила надання нам кредиту на 150 млн євро. Проте, за чинної позиції офіційного Берліна та його діям, втрати української економіки значно більші.

За словами Дмитра Кулеби, буквально за останню добу (14-15 лютого – ред.) були ухвалені рішення на майже $2 млрд. Про надання Україні гарантій суверенних кредитів на $1 млрд для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з МВФ оголосили Сполучені Штати. Канада, на додачу до летальної зброї, також надасть Україні $400 млн кредиту.

ТСН.ua

Минулого тижня під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Києва, Париж оголосив про виділення програмного фінансування на 1,2 млрд євро, яке може бути використане на конкретні проекти розвитку. І ще, нагадаємо, що на початку лютого Євросоюз схвалив надання Україні екстреного (позапланового) проєкту макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро. Тобто, за останній місяць Києву вдалося закумулювати $4 млрд.