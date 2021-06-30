Хто такий Артем Довбик — герой матчу зі Швецією: ТСН поспілкувалася з його родичами та одноклубниками

Хто такий Артем Довбик — герой матчу зі Швецією: ТСН поспілкувалася з його родичами та одноклубниками

Артем Довбик народився у Черкасах, з дитинства мешкав у гуртожитку. Його батько — водій. Каже, що син домігся всього сам — тяжкою працею.

Артем Довбик став наймолодшим автором голу в історії збірної України на чемпіонатах Європи. Та ще і не просто голу, а переможного і вирішального! ТСН вирішила дізнатися, хто ж він — 24-річний герой української збірної. Наша кореспондентка Наталя Островська поспілкувалася з його першим тренером, батьком і дружиною.

Про це йдеться 30 червня у сюжеті ТСН.19:30.

З дружиною Артема Довбика зустрілися біля школи, в якій вони навчалися в одному класі. Юлія не звикла до уваги журналістів. Перед інтерв’ю хоче заручитися підтримкою коханого. Але додзвонитися з першого разу йому не вдається.

Артем Довбик народився у Черкасах, з дитинства мешкав у гуртожитку. Його батько — водій. Каже, що син домігся всього сам — тяжкою працею.

Сьогодні вночі ім’я звичайного хлопця із Черкас облетіло всі світові медіа. На 121-й хвилині матчу збірної України зі Швецією Андрій Шевченко вивів на поле мало кому відомого Артема Довбика. Він розумів, що це величезний шанс проявити себе, і вже за декілька хвилин отримав пас від Олександра Зінченка та забив вирішальний гол.

"Хист до футболу в Артема був змалечку. Ще ходити не вмів, а м’яча буцав", — згадує батько.

Тому у вісім років Артема віддали на футбол. Його перший тренер — Олексій Блоха.

Пан Олексій сподівався, що Артема випустять на поле ще під час гри із Австрією 21 липня, у день народження футболіста, але Шевченко вирішив інакше, чим ще більше запалив хлопця.

Новини України: в чому полягає секрет успіху Артема Довбика

У селі Білозір’я, за 20 кілометрів від Черкас, розпочинав тренуватися Артем Довбик. А від 2014 року він почав грати на позиції нападника за черкаський "Дніпро", потім його запросили у Данію. Але там, розповідає дружина Артема, розпочався найскладніший етап життя. Під час одного з матчів він серйозно травмував ногу.

Відновлювався Артем в Україні і вже після цього поповнив склад команди "Дніпро-1". Історичний гол Довбика — не просто щасливий збіг, а передусім його щоденна робота, певен тренер.

"Щастя, фарт треба заслужити. Дійсно, через працю. Багато чого є позаду. Але те, що він щоденно тут робить — це не є випадковість. Я то бачу", — зазначає головний тренер "Дніпро-1" Ігор Йовічевіч.

Окрім футболу, бокс та постійні тренування в тренажерній залі. Футболісти кажуть: Артем відточує себе безперестанку. Не зірка, а передусім командний гравець. Друзі-футболісти кажуть: йому не вдається хіба одне — злитися.

От і дружині нарешті дзвонить наш герой дня. Після матчу Артем зняв футболку і засвітив свій ідеальний прес, за що отримав жовту картку і чималу армію фанаток. Юлія розкриває секрет підтягнутого тіла чоловіка — вівсяна каша зранку.

Родина Артема вважає, що вирішальний гол у ворота Швеції — це не лише фарт, а й результат його щоденної тяжкої праці.

Нагадаємо, що нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик став героєм переможного матчу 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020 проти команди Швеції (2:1).

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