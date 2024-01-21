Хто у Києві отримує понад 72 тисячі гривень: огляд актуальних вакансій та зарплат

У Києві зараз шукають понад 25 тисяч працівників.

Зарплати у Києві залишаються найвищими в Україні. У перший місяць 2024 року вони трохи зросли і складають 22 000 грн.

Це медіана заробітних плат за даними з понад 62 тисяч вакансій, розміщених на сайті з пошуку роботи Work.ua протягом останніх трьох місяців.

Водночас від 1 січня “мінімалка” в Україні зросла до 7 100 грн. Наступного разу вона зросте 1 квітня 2024 року — до 8 000 гривень.

Кого шукають в Києві

На сайті з пошуку роботи станом на сьогодні розміщено 25 189 вакансій. Найбільше у столиці роботодавці шукають продавців-консультантів, менеджерів з продажу, адміністраторів, касирів та кухарів. А також водіїв, бухгалтерів, вантажників та бариста.

Хто отримує найбільші зарплати

Найбільші зарплати в Києві отримують військовослужбовці, працівники IT-сфери, директори з маркетингу та стоматологи.

Так, військовим різних професій пропонують в середньому 72 500 грн. Інженери з телекомунікацій отримують близько 71 000 грн. Сапери та оператори БПЛА — по 70 000 грн. Серед вакансій на посаду Team leader у Києві середня зарплата становить 60 000 грн. Директорам з маркетингу пропонують також 60 000 грн.

Порівняно високі зарплати також у стоматологів — в середньому 55 000 грн та програмістів 1C. Таку ж суму пропонують на посаді Media buyer. По 52 500 гривень на місяць отримують керамісти та керівники будівельних проектів. Близько 50 000 грн можуть отримувати топменеджери та керівники відділів продажу.

Зарплата від 30 до 40 тисяч гривень

Роботу з зарплатою в середньому від 30 000 до 40 000 грн у Києві пропонують таким спеціалістам:

Будівельникам — 30 000 грн

Домогосподаркам — 30 000 грн

Хірургам — 30 000 грн

Конструкторам одягу — 30 000 грн

Дизайнерам меблів — 32 500 грн

Директорам ресторанів — 32 500 грн

Водіям-інструкторам — 33 500 грн

Головним бухгалтерам — 35 000 грн

Майстрам СТО — 35 000 грн

Оббивачам меблів — 35 000 грн

Автослюсарам — 36 000 грн

Начальникам транспортних відділів — 37 500 грн

Автоелектрикам — 40 000 грн

Арматурникам — 40 000 грн

Головним лікарям — 40 000 грн

Які зарплати у військових

На сайті з пошуку роботи з’являється все більше військових вакансій. Сили оборони шукають різних людей — на як бойові, так і не бойові спеціальності. Механік може служити механіком, а не кулеметником чи штурмовиком. Дизеліст буде ремонтувати двигуни, газозварювальник — зварювати. Діловод, юрист, кухар чи IT-вець теж робитимуть свою справу. Їм пропонують такі зарплати:

Бухгалтер облікової групи — від 17 000 до 26 000 грн

Анестезіолог, військовослужбовець — від 25 000 до 125 000 грн

Автоелектрик, військовослужбовець — від 25 000 до 125 000 грн

Водій-електрик, військовослужбовець — від 20 100 до 50 000 грн

Бойовий медик взводу — від 20 100 до 50 000 грн

Вогнеметник — від 20 000 до 120 000 грн

Водій категорії C, D (військова техніка) — від 20 000 до 120 000 грн

Розмір зарплати залежить від розташування.

Хто отримує середню зарплату

Середню зарплату, тобто близько 22 000 грн, у столиці пропонують кур’єрам, фармацевтам, копірайтерам, декораторам, репетиторам англійської, геодезистам, фотографам, редакторам, швачкам, кухарям, поліцейським та іншим.

Від 15 000 до 20 000 грн отримують: доглядальниці, охоронці, помічники юриста, методисти — 15 000 грн; оператори АЗС, няні, логопеди — 16 000 грн; касири, кальянщики, адміністратори готелів — 16 500 грн; медсестри, баристи — 17 500 грн; вантажники, психологи, продавці консультанти — 18 000 грн; оператори колл-центрів, комірники, вишивальниці, сантехніки — 19 000 грн; анестезіологи, водії навантажувачів, нотаріуси, фітнес-тренери, рентгенологи, електрики — 20 000 грн.

Хто отримує найменше

Найменше у столиці пропонують бібліотекарям, асистентам вчителів, паркувальникам, музичним керівникам, асистентам ветеринарного лікаря, санітракам, посудомийницям, покоївкам — у середньому від 9 200 до 13 400 грн.

Нагадаємо, в Україні з'явилась нова ініціатива щодо бронювання працевлаштованих чоловіків від мобілізації. Критерієм має стати сплата ними значного податку на доходи, тобто фактично — розмір офіційної зарплати.

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