Хто вбив пілота РФ Кузьмінова і куди зникла його мати: приголомшливі подробиці

Російського льотчика, який перейшов на бік України та пригнав вертоліт Мі-8 із купою секретних документів, жорстоко розстріляли в Іспанії. Здати його місцезнаходження могла близька людина. Розвідка вже зробила заяву, до того ж спливли нові подробиці втечі Максима Кузьмінова від Путіна.

Усі подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Унікальна спецоперація розвідки

Це була унікальна спецоперація ГУР під назвою “Синиця”: українським розвідникам вдалося завербувати російського льотчика й переконати його перейти на бік правди. Ба більше, той не просто втік до України, а перегнав броньований вертоліт Мі-8 із екіпажем з трьох бійців усередині, в тому числі його капітаном, обдурив усі радари, випадково “загубився” і приземлився вже десь у харківських полях.

Крім того, на українських розвідників всередині вертольота чекали ще сюрпризи.

Росія пробачити не змогла

Зрозуміло було одразу: Росія та й сам Путін такого ляпаса не пробачать. Усі ризики розумів і сам Максим Кузьмінов, той самий російський пілот. Аби перелетіти до України він пів року спілкувався з ГУР через платформу “Хочу жити”. Йому і його батькам гарантували безпеку, рідних хлопця теж вивезли з Росії, це була ще одна спецоперація. Після перетину кордону пілоту зробили нові документи й виплатили обіцяну грошову винагороду у сумі 500 тисяч доларів.

І от, вже будучи доларовим напівмільйонером, Максим Кузьмінов вирішує по безвізу поїхати з України до теплої Іспанії. Про це “Українській правді” розповіли джерела в розвідці: “Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут”.

У головного розвідника України Кирила Буданова офіційно підтвердили загибель Кузьмінова, але деталей не повідомили: “Можемо підтвердити факт смерті”.

Кузьмінова застрелили?

Хлопця нібито знайшли в Іспанії застреленим. Миттєво новину підхопили й пропагандистські пабліки й навіть опублікували відео з місця подій.

Кадры с места возможного убийства предателя Максима Кузьминова.

После предательства Родины и друзей Кузьминов пристрастился к алкоголю и наркотикам. Соседи дезертира сообщили, что он вёл себя неадекватно, кричал и постоянно трепался пьяным про свою прошлую и настоящую жизнь.❌ pic.twitter.com/I1sUt4auT0 — Александр Ш. (@Shman58) February 19, 2024

Версії рашистів

У рашистів свої версії, серед них: Кузьмінов приклався до алкоголю та заборонених речовин, і взагалі його “прибрали українські спецслужби” — нічого нового, пропагандисти завжди співають одне й те саме. Зазначимо, що першим про загибель пілота повідомило проросійське італійське видання Corrispondente 19 лютого. Там зазначили, що Кузьмінова було вбито ще 13 лютого в іспанському місті Вільяхойоса й додали, що його розстріляли.

Загалом у чоловіка нарахували 12 кульових, після чого його нібито ще й переїхав автомобіль. Згодом вже іспанське видання ABC підтвердило загибель “українця” за документами. Там уточнили, що смерть 33-річного чоловіка настала близько 17:00 13 лютого. Але варто зазначити, що самому Кузьмінову було насправді 28 років.

Іспанські слідчі також знайшли спалений автомобіль у сусідньому місті Кампельо, ймовірно на ньому втікали кілери Кузьмінова. В ЗМІ наголосили, що перша гіпотеза щодо причини смерті чоловіка — зведення рахунків. Журналісти кажуть, що особу загиблого змогли підтвердити завдяки чиновнику Цивільної гвардії Іспанії, який розслідує цю справу. А одне з місцевих видань Eureka News взялося підтримувати легенду пропагандистів. Мовляв, знайшли сусідів Кузьмінова, які заявили, що той останнім часом нібито й справді мав проблеми з алкоголем і забороненими речовинами.

“Іноземець поводився неадекватно, часто кричав, вів п'яні балачки та розповідав багато історій про своє минуле та теперішнє життя”.

Хто останнім бачив Кузьмінова живим?

Втім, згодом цей пост у соцмережі Х взагалі зник, тож є ймовірність, що новина була фейковою. А поки ж починають випливати нові деталі вбивства. Джерела в ГУР розповіли “Українській правді”, хто останнім міг бачити Кузьмінова живим: “З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим”.

Росія обіцяла вбити пілота

Нагадаємо, що після перегону вертольоту на Росії Кузьмінова почали називати зрадником й обіцяли поквитатися, власне, що і зробили. Директор служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін відреагував на смерть пілота, чим просто підтвердив здогадки, що “рильце Росії в пушку”: “Цей зрадник став моральним трупом, коли планував свій злочин”.

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Нові подробиці спецоперації “Синиця”

Тим часом продовжують і спливати все нові подробиці спецоперації, про які не говорили раніше. Сам Максим розповідав по приземленню в Україні, що марив небом із дитинства, а любов до літаків прищепив дід, той заслужений пілот РФ і вперше за штурвал посадив хлопця ще у 5 років. А вже у 2018 році Максим Кузьмінов закінчив училище й після розподілу потрапив у Хабаровськ, де і сів за штурвал цього самого Мі-8.

Під час повномасштабної війни двічі був в Україні, вперше за маршрутом Таганрог—Маріуполь, аби підібрати ворожий десант, друге відрядження припало на Бердянськ. Запевняв, що Україну жодного разу не обстрілював, а власне займався перевозом екіпажів і боєприпасів. До рішення перейти на бік правди, як казав сам Максим, йшов кілька місяців, для цього детально вивчав історію.

Що кажуть російські слідчі?

Але тепер з’явилася нова версія такого рішення. Російські ЗМІ кажуть, до цього його підштовхувала матір. Принаймні такого висновку дійшли російські слідчі пише телеграм канал “База”.

“Максим Кузьминов угнал вертолёт из Курска в Харьковскую область вместе с экипажем. За несколько месяцев до этого его мама, Инна Кузьминова, бесследно исчезла в Приморье — она ушла в отпуск и перестала выходить на связь. По данным источников “Базы”, следователи полагают, что именно Инна могла подтолкнуть сына-лётчика к побегу”.

Усе, що відомо про родину та рішення перейти на бік України

Як розповіли “Базі” знайомі сім'ї, Максим ріс без батька, а мати Інна багато працювала і часто їздила на заробітки до Кореї, “грошей їй завжди не вистачало”. Вихованням хлопця займався його дід Герман Кузьмінов — той самий заслужений льотчик Росії. Він розбився на гелікоптері, коли Максимові було 17 років.

Тому Кузьмінов й пішов стопами діда, і спочатку Інна це підтримувала, але минулого року все сильно змінилося. Знайомі розповідають, що у жінки нібито була істерика через те, що сина перевели з Примор'я до кордону з Україною. За словами джерел, Інна сильно переживала через мобілізацію і зізнавалася знайомим, що не хоче, щоб син ішов на війну.

У грудні 2022 року Кузьмінова поводилася замкнуто — вона згадувала, ніби “збирається кудись їхати” і шукати Максима. Вже в січні 2023 року Інна пішла у відпустку, і її більше не бачили ні колеги, ні близькі. Лише згодом жінка повідомила, що шукати її не потрібно.

А вже через кілька місяців Максим викрав Мі-8. Тому слідчі вважають, що Максим міг зважитися на викрадення під впливом матері і ймовірно, саме вона брала участь у переговорах із представниками спецслужб України. При цьому, куди Інна поїхала взимку і де вона зараз, досі невідомо. Як і невідомо, чому Максим Кузьмінов подався до Іспанії, де його і вбили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пілота РФ Кузьмінова, який пригнав до України вертоліт Мі-8, РОЗСТРІЛЯЛИ?! Мати хлопця зникла!

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