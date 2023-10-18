Хто вдарив по лікарні в Газі: палестинці кажуть про сотні загиблих, Ізраїль звинувачує “Ісламський джихад” (фото, відео)

Після удару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази ввечері 17 жовтня загинули понад 500 людей. Ізраїль та Палестинська сторона звинувачують одне одного в ракетному ударі по медичній установі.

Звинувачення ХАМАСу, позиція Ізраїлю, протести в арабських країнах і що сталося насправді — про все це в матеріалі ТСН.ua.

Позиція ХАМАСу

Ісламістське угруповання ХАМАС певне, що ізраїльські сили навмисне поцілили по шпиталю Аль-Ахлі Араб, де перебували тисячі цивільних людей, зокрема й поранених. Вони називають це воєнним злочином.

Поранені палестинці сидять у лікарні Аль-Шифа в місті Газа після прибуття з лікарні Аль-Ахлі після вибуху, 17 жовтня 2023 року / Associated Press

Поранені палестинці лежать на підлозі в лікарні Аль-Шифа в місті Газа після прибуття з лікарні Аль-Ахлі після вибуху, який стався там у вівторок, 17 жовтня 2023 року / Associated Press

Президент Палестини Махмуд Аббас стверджує: “Те, що сталося ввечері, є величезною трагедією та потворною різаниною, яку не можна терпіти або дозволити пройти без відповідальності. Вчора ввечері Ізраїль завдав авіаудару по лікарні Аль-Ахлі в місті Газа”.

ЦАХАЛ: За удар по лікарні відповідає “Ісламський джихад”

У Тель-Авіві усе заперечують. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зявляє, що насправді за атакою стоять терористи. У ЦАХАЛі кажуть, що в лікарню Аль-Ахлі влучила ракета угрупування “Ісламський джихад” — вона не долетіла до пункту призначення і впала у Секторі Гази.

Поранені палестинці лежать на підлозі в лікарні Аль-Шифа в місті Газа після прибуття з лікарні Аль-Ахлі після вибуху, який стався там у вівторок, 17 жовтня 2023 року / Associated Press

Речник армії Ізраїлю Даніель Хагарі зазначив: “Я можу підтвердити, що аналіз оперативних систем ЦАХАЛ вказує на те, що в Секторі Гази терористи випустили ракетний шквал, який пройшов у безпосередній близькості від лікарні Ахлі в Секторі Гази в той момент, коли він був уражений”.

Поранені палестинці лежать на підлозі в лікарні Аль-Шифа в місті Газа після прибуття з лікарні Аль-Ахлі після вибуху, який стався там у вівторок, 17 жовтня 2023 року / Associated Press

“Розвідувальні дані з кількох джерел, які ми маємо в наших руках, вказують на те, що “Ісламський джихад” несе відповідальність за невдалий запуск ракети, яка влучила в лікарню в Газі. Повторюю, це відповідальність “Ісламського джихаду”, який убив невинних у лікарні в Газі”, — додав він.

Як доказ, показують відео, як ракета, націлена на Ізраїль, дала збій та вибухнула о 18:59 — у той самий момент, коли було влучання в лікарні в Газі.

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap — Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023

Реакція ВООЗ та ООН

Атаку у Секторі Гази вже засудили у ВООЗ та ООН. Там наголошують: цілити по цивільній інфраструктурі — надто по медичній — неприпустимо і найближчим часом збираються скликати засідання Радбезу.

Поранені палестинці сидять у лікарні Аль-Шифа в місті Газа після прибуття з лікарні Аль-Ахлі після вибуху, 17 жовтня 2023 року / Associated Press

Поранені палестинці чекають на лікування в лікарні Аль-Шифа в місті Газа, після прибуття з лікарні Аль-Ахлі після вибуху там, 17 жовтня 2023 року / Associated Press

Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Турк прокоментував: “Мені не вистачає слів. Ввечері сотні людей були жахливо вбиті під час масового удару в лікарні Аль-Ахлі-Араб у місті Газа, включно з пацієнтами, медичними працівниками та сім’ями, які шукали притулку в лікарні та навколо неї. Це абсолютно неприйнятно. Лікарні є священними, і їх потрібно захистити за будь-яку ціну”.

Протести в арабських країнах

Найдужче на ракетний обстріл відреагували в країнах арабського світу і навіть попри нормалізацію відносин з Ізраїлем засудили напад. А вже надвечір Єгипет, Туніс, Ліван, Йорданія, Іран, Туреччина і Західний Берег Річки Йордану, де також мешкають палестинці, спалахнули бурхливими велелюдними протестами, які переростають у заворушення.

Люди вигукують гасла під час акції протесту на знак солідарності з палестинцями біля ізраїльського консульства в Стамбулі, Туреччина, 17 жовтня 2023 року / Associated Press

Подекуди активістів розганяють сльозогінним газом та водометами, в окремих країнах вдалися до штурму ізраїльських амбасад. Прийшли мітингарі висловити обурення й під стіни американського, французького та британського посольства.

Байден переніс свій візит до Йорданії

На тлі цієї події в Йорданії скасували візит президента Байдена. Той мав обговорити врегулювання близькосхідного конфлікту, але зараз його приїзд вважають недоречним.

“Після консультації з королем Йорданії Абдаллою II, а також з огляду на жалобу, оголошену президентом Палестинської автономії Аббасом, президент Байден відкладе свою поїздку до Йорданії та заплановану зустріч із цими двома лідерами та президентом Єгипту Сісі”, — заявив офіційний представник Білого дому.

Сам Джо Байден висловив глибокі співчуття з приводу невинних жертв вибуху в госпіталі на території Сектору Гази та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Нагадаємо, головна лікарня Сектора Гази Дар Аль-Шіфа переповнена живими і мертвими людьми. Медичний об’єкт перебуває на межі можливостей, оскільки трупи накопичуються, в той час як тисячі людей шукають там притулку.

Як зазначається, у лікарні Дар Аль-Шіфа в Секторі Газа живі сплять між ліжками, заповненими пацієнтами, у коридорах і навіть на території, тоді як мертві переповнюють морг.

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