Хто веде телеграм-канал "Николаевский Ванек": відверте зізнання Віталія Кіма (відео)

Хто ж такий “Николаевский Ванек” насправді, і хто керує телеграм-каналом зараз – в ексклюзиві TSN.UA.

Стало відомо, кому насправді належить один із найпопулярніших телеграм-каналів України! Від початку війни, він як може підбадьорює українців, попереджає всіх про повітряні тривоги і жорстко тролить російських окупантів! Хто ж такий "Николаевский Ванек" насправді, і хто керує телеграм-каналом зараз – в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна для TSN.UA.

Хто такий "Николаевский Ванек"?

"Николаевский Ванек" – один з найбільших за кількістю підписників і найбільш впізнаваних анонімних телеграм-каналів України. На нього підписані майже 2,3 мільйона українців зі всіх куточків країни! А наразі він взагалі у топ-3 найбільших в Україні, далеко попереду від популярних блогерів, новинних каналів і навіть канала президента України Володимира Зеленського. А його фірмові звернення до українців: "київчата" або ж "дніпрята", взагалі стали всенародними! Сам він отримав шалену популярність на початку війни, коли ще на його рідний Миколаїв ринули московські полчища! З того часу, місцевим без нього ніяк! У "Ванька" і новини можна почитати і про підліт, і про прильот дізнатися, при чому іноді навіть раніше ніж у ЗМІ. Але хто він і в чому секрет його успіху?!

Цього моменту очікували всі!

Це питання неодноразово спливало в інформаційному просторі, однак точної відповіді не було. Таємницю нарешті вдалося розкрити у проєкті "Хоробрі серця". Увесь час канал "Николаевский Ванек" пов’язували з відомим українським політиком, головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, тож не запитати його про це журналісти не могли! Ведуча проєкту Валентина Хамайко уточнила у Кіма, чи читає він пости "Ванька", або ж, може, сам робить там дописи. А Кім і відповів: "Вже не можу писати, тому, звісно зараз читаю і взаємодію з ним. Багато в чому тг-канал змінився, але залишилося одне - той самий режим роботи залишився таким, яким був у перші вісім місяців. Вчора ми до третьї ночі моніторили небо, передавали інформацію, але я туди не пишу. Ми просто співпрацюємо. Адміністратор цього тг-каналу - це незалежна людина зі своїми думками".

Втім, хто став новим "Николаевским Ваньком" Віталій Кім не уточнює.

Навіщо Кім "шифрувався"?!

Не каже Кім, і чому так довго шифрувався і не зізнавався, що він був "Ваньком". У червні 2023 року під час інтерв’ю голову Миколаївської ОВА про це питала й українська журналістка Андріана Кучер:



– Усі мене просили запитати, хто веде Telegram-канал "Николаевский Ванек". Є підозра, що ви.

– Ні, не я.

– А хто?

– Не скажу.

Але за два роки війни Віталій Кім таки пару разів ледь не викрив себе. За традицією, після відбою повітряної тривоги в Telegram-каналі автор зазвичай пише свою фірмову фразу про те, що можна "пісяти і спати". Таке помічали і за Кімом у його особистому Telegram-каналі.

Віталій Кім – народний герой?

Безсумнівно, Віталій Кім і без того – справжня українська зірка та народний улюбленець! Чого варті тільки його коронні фрази, які досі об’єднують українців по всьому світу! Ну ось зізнайтесь, але тільки чесно, як давно ви вітали друзів словами "Доброго вечора, ми з України!"

Так, ця фраза належить українському музичному гурту "Дахабраха", але саме Кім зробив її народною.



І список його фраз, які стали надбанням українців на цьому далеко не закінчується. "Мы тут без плана на отступление", "Не треба нервувати, треба їсти", "Орки – вони і в Африці орки" і коронне: "Як кажуть одесити: ніколи країна, яка має на гербі курку, не переможе країну, яка має на гербі виделку".

За лічені тижні на самому початку вторгнення Віталій Кім зі звичайного голови ОВА перетворився на головного мотиватора країни. І все завдяки тому, що шукав позитив у будь-чому, навіть у розпал війни: "Я, кстати, нашел позитивный момент в военном положении :) Мы победили ковид, похоже. Завтра уточню...".

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Хто веде телеграм-канал "Николаевский Ванек"? Відверте зізнання Віталія Кіма!

Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомив, що під час обстрілів Миколаєва росіяни підступно змінюють тактику.

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