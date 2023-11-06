Хто винний у загибелі воїнів 128-ї бригади на Запоріжжі: останні новини про трагедію

Кримінальне провадження за фактом трагедії на Запоріжжі відкрили в ДБР. Там розслідують дії військового командування, яке організувало захід до Дня ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту. У скупчення військових тоді росіяни поцілили ракетою, унаслідок чого загинули 19 бійців 128-мої окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це йдеться в ТСН.

Зруйновані хати, обгорілі автівки – наслідки влучання російської ракети. 3 листопада "Іскандер" прилетів по селу під Запоріжям, де саме зібралися військові. Під час вибуху загинули 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – офіційно кількість жертв сьогодні називають уперше. З’ясовувати обставини трагедії взялося ДБР.

"Кримінальне провадження ДБР відкрило і розпочало за частиною 4, статті 425 кримінального кодексу України. Ця стаття говорить що можна понести відповідальність за недбале ставлення військової службової особи до служби безпосередньо. Наразі ініційоване службове розслідування для військових посадових осіб, які організували захід до дня ракетних військ поблизу лінії фронту", – каже радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян.

Окрім військових, за інформацієї голови Комишуваської громади, в одному із сіл якої і проводили нагородження бійців, поранення дістали й 9 місцевих жителів. У селі пошкоджено близько 30-ти будинків та господарчих споруд.

Із 42-річним підполковником 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Андрієм Тарасенком прощалися сьогодні у Чернівцях. Військовий був начальником артилерії та заступником комбрига. І став однією із 19 жертв російської ракети.

Побратими згадують його як наполегливого і людяного командира, який понад усе мріяв про перемогу. Він на фронті з 2014-го, воював на найгарячіших напрямках Донеччини та Луганщини. Провести героя в останню путь прийшли його родичі, побратими і жителі міста. Усі – приголомшені обставинами трагедії і чекають на результати розслідування.

Що відомо про 128 бригаду

128-ма окрема гірсько-штурмова бригада боронить Україну від початку війни. 2014-го воювала на Луганщині. Із початком повно-масштабного вторгнення – звільняла Херсон. Била ворога під Бахмутом. А на початку 2023-го повернулася на Запорізький напрямок. Відсьогодні на Закарпатті, де дислокується 128-ма , триденна жалоба – скасованні всі святкові заходи, приспущені прапори.

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Хто винний у загибелі воїнів 128-ї бригади на Запоріжжі? ДБР розпочало розслідування!