"Хто впишеться за Росію воювати?": політичний аналітик оцінив імовірність розв'язання Третьої світової війни

Експерт каже, дехто використовує іншу термінологію і каже, що зараз вже ніби йде Четверта світова війна.

Політичний аналітик Максим Яковлєв прокоментував поширену у суспільстві думку про можливий початок ядерної бо Третьої світової війни.

Про це політичний аналітик, завідувач кафедри міжнародних відносин, директор Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Максим Яковлєв розповів спеціально для ТСН.ua.

"Щодо Третьої світової війни. Дехто використовує іншу термінологію і каже, що Третьою світовою війною - була Холодна війна. Зараз ніби йде Четверта. Але, якщо ми говоримо про світову війну, то тоді наступне питання для мене, хто в блоці з ким проти кого. От хто впишеться за Росію воювати із Західним цивілізованим світом. Китай, який вже на цій зустрічі Шанхайської організації, як і з Індії, сказав: "Це псує світову торгівлю. Нам не вигідно". От вони будуть вписуватися за Росію?...", - висловився Яковлєв.

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Він наголосив, що зараз Росія сама як агресор провокує. За його словами, у країни-терористки вся ідеологія, щоб нищити світ, народи, культури і насаджувати своє.

Експерт зауважив, що в нинішній ситуації, він намагається підібрати варіанти, в якому Росія, умовно, "впрягається" з кимось боротися проти справді цивілізованого світу в широкому розумінні.

"Я розумію, що, можливо, будуть якісь зрадники, перебіжчики. Ми знаємо сусідню з нами Угорщину, яка історично вміла обирати не ту сторону, кого підтримувати, і вперто тримається своєї навички. Ці розмови про Третю світову війну... Мені здається, що це закінчиться швидше ніж за Росію почнуть "вписуватися" там потужні країни на кшталт Зімбабве, з поваги до африканського контингенту, але ми розуміємо, це не ті потужні сили, які можуть тягатися не тільки з Росією, а з іншими країнами", - додав він.

Нагадаємо, політичний аналітик Максим Яковлєв заявив, що коли закінчиться повномасштабна війна, Росія знову може напасти не лише на Україну, а й на інших сусідів, якщо не відбудеться демілітаризація, а в довгостроковій перспективі – денуклеаризація Росії, а тим більше, якщо не відбудеться тривалий, складний процес деімпералізації Росії.

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