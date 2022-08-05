Хто з артистів пішов на війну чи волонтерить: Вакарчук, Заріцька, Дікусар, Свіріденко та Девізоров

Як змінилося їхнє життя після 24 лютого і чому допомагати країні сьогодні важливо – ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Десь дуже близько від бойових позицій українських бійців вибухають артснаряди. Святослав Вакарчук зізнається, вже майже не звертає на це увагу. Трохи не від початку широкомасштабного вторгнення росіян лідер "Океану Ельзи" на передовій підтримує українських бійців. Невеличкі концерти інколи проводить просто в бліндажах під час обстрілів. Між поїздками в гарячі точки тренер "Голосу країни" влаштовує благодійні концерти в Європі.

"В мене робота підіймати дух бійцям. Я собі сказав, що я буду це робити стільки, скільки потрібно. І ми це робимо", - зазначив Святослав Вакарчук.

Із перших днів війни з автоматом боронить країну учасник 12-го сезону шоу "Голос країни" Олександр Свіріденко. Під час служби 20-річний гітарист військового оркестру 194-го полку Держспецтрансслужби Міноборони України не забуває і про творчість. У Мережі поділився власною чуттєвою піснею, чим розчулив своїх шанувальниць. Ті зізнаються, вже скучили за "Голосом країни". І просять повернути шоу, знімання 12-го сезону якого перервала війна.

"Народний тренер" проєкту "Другий шанс" на шоу "Голос країни, бізнесмен та меценат Андрій Мацола також із перших днів повномасштабної війни допомагає країні в боротьбі із загарбниками. Уже віддав на потреби армії власне авто та пікапи своєї компанії. Після звільнення Київщини та Чернігівщини Мацола разом із волонтерами допомагає не лише з відновленням поруйнованого ворогом, а й з організацією тимчасового житла для тих, хто цього потребує. А ще передає гвинтівки військовим, допомагає пораненим та переселенцям.

Благодійні концерти в Європі та США і виступи в гарячих точках, численні інтерв’ю про злочини росіян для іноземних ЗМІ та допомога переселенцям, плетіння маскувальних сіток та збір коштів на потреби військових – із перших днів війни лідерка "Казки" Олександра Заріцька разом з іншими учасниками гурту помагає країні на культурному фронті. Закликає інших артистів робити те саме.

"Вся наша Україна в цей нелегкий час об’єдналася і стала однією сім’єю. Я неймовірно пишаюся всіма нами кожен день. Ми працюємо всі разом заради величезної перемоги нашої країни", - сказала Олександра Заріцька.

Учасник проєкту "Танці з зірками" Дмитро Дікусар змінив бальні туфлі на військові берці. Із першого дня повномасштабного вторгнення Росії хореограф вступив до лав ЗСУ. Мріє якнайшвидше вигнати загарбників із української землі та повернутися до улюбленої справи – танців.

Тим часом Інтернет облетіли світлини з весілля актора театру і кіно, зірки серіалу "Доктор Віра" Максима Девізорова та його коханої - акторки Світлани Гордієнко. Він у військовому однострої, вона - в білій сукні та віночку.

24 лютого разом із братами Максим вирушив до військкомату вступати до тероборони. Але через брак бойового досвіду їм відмовили. До лав ЗСУ хлопець потрапив із другої спроби. Світлана вибір коханого сприйняла не одразу.

"Це був скандал! Це такий стрес для неї і сльози, ми ледве не вдвох плакали. Я їй пояснюю, що я мушу, а вона каже: "Ти мусиш бути зі мною! Мене охороняти!", - згадує Максим Девізоров.

Наразі Максим служить в автороті. Возить необхідне військовим на лінію вогню. До відрядження на схід він устиг зробити коханій пропозицію онлайн. За два місяці вони вирішили побратися. Із передової Максима відпустили лише на добу на весільну церемонію.

"Ми опинилися у Дніпрі, я її побачив, вона виходить з машини у цій гарній сукні з віночком. Ну, я не пам’ятаю, коли я ще був таким щасливим", - каже Максим.

Він мріє про швидку перемогу України. Бо вже має купу творчих планів на мирні часи - хоче знімати в кіно своїх талановитих побратимів.

"Я буду нереально щасливий, якщо хтось спробує себе у цьому і в такий спосіб змінить своє життя", - говорить Максим.

Хто з артистів пішов воювати

Нагадаємо, учасник гурту "ТНМК" Фоззі розповів, як допомагає українським захисникам.

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