Хто з чоловіків може виїхати за кордон: прикордонник перелічив категорії

Виїзд за кордон чоловіків від 18 до 60 років обмежено на час дії воєнного стану.

У перший день повномасштабної війни в Україні було введено воєнний стан та запроваджено обмеження стосовно виїзду чоловіків, громадян України, віком від 18 до 60 років. Однак воно не є абсолютним.

Начальник відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю АДПСУ Валерій Бойко під час пресконференції в “Укрінформі” перелічив категорії чоловіків, які можуть виїжджати за кордон, передає ТСН.ua.

За його словами, для того, щоб внормувати категорії, які мають право на виїзд за кордон, в правилах перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету міністрів №57, були внесені відповідні зміни.

“Від 22 лютого по сьогодні в цю постанову було внесено 22 зміни та доповнення і визначені чіткі категорії громадян, які мають право виїзду, та умови їх виїзду”, – розповів Валерій Бойко.

До цих категорій належать:

Чоловіки з інвалідністю всіх трьох груп;

Чоловіки, які мають дружину з числа осіб з інвалідністю;

Чоловіки, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини з числа осіб з інвалідністю 1 чи 2 групи;

Чоловіки, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю 1 чи 2 групи;

Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

Чоловіки, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

Чоловіки, які визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

Чоловіки, визнані тимчасово непридатними до військової служби з подальшим проходженням військово-лікарської комісії;

Чоловіки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років;

Чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

Усиновителі, опікуни, піклувальники, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років.

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Також до цього списку були включені водії, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів та водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення.

“У подальшому також до цих категорій були внесені чоловіки, які на належать до працівників залізничного транспорту, спортсмени відповідних рівнів і збірних, які належать до складу екіпажів морських суден, авіаційний персонал, а також було надано дозвіл на перетинання державного кордону певним категоріям державних службовців центральних органів виконавчої влади та виконавчих установ різних форм і власності, але виключно у службові відрядження”, – розповів Валерій Бойко.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі відповіли, чи дозволять виїжджати всім чоловікам за кордон під час війни.

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