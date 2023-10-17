Хто з депутатів і зірок у ЗСУ та чому сини Садового не повертаються до України

Хто із зірок і парламентарів став на захист держави та вступив до лав ЗСУ – в сюжеті TSN.UA.

Мер Львова Андрій Садовий рік тому заявляв, що в Україні служити мають всі – як чоловіки так і жінки – за прикладом Ізраїля. Проте є одне але – повнолітні сини мера Садового вчаться, живуть і працюють за кордоном.

Про це в ексклюзивному сюжеті TSN.UA розповіла журналістка Вікторія Гнатюк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мер Львова Садовий розповів, хто має служити в ЗСУ, а сам сховав синів за кордоном!

Сини мера Львова Андрія Садового, які досягли призовного віку, замість армії вступили до закордонних вищих навчальних закладів, там нині живуть і працюють. Про це свідчать їхні фотографії в соцмережах.

І тут є цікавий нюанс: рік тому Андрій Садовий заявляв, що і його сини, як і інші, підуть до армії, коли досягнуть повноліття та закінчать навчання. Садовий тоді зауважив, що старший син був у військкоматі, навчається і ще не пройшов військову кафедру. Але щойно він її закінчить та отримає спеціалізацію – піде до армії, йдеться у сюжеті.

"Він вчиться. Він пішов до військкомату, звичайно. Ходить на облік – все так, як має бути. Я думаю, що всі пройдуть війну, і всі мають пройти потужний вишкіл", – сказав тоді мер Львова про свого старшого сина.

Андрій Садовий також переконував, що є прихильником ізраїльської системи, коли служать усі, попри стать.

"Я більше сповідую систему, яка є в Ізраїлі, коли і чоловіки, і жінки повинні служити у Збройних силах. Тому що поки Росія є нашим сусідом – вони життя нам не дадуть. Всі повинні вміти захищати нашу державу", – прокоментував львівський міський голова.

Втім, як виявилося, обоє синів не лише не пішли до війська, а публікують у своїх соцмережах знімки з різних куточків світу й насолоджуються життям за кордоном. Натомість троє менших дітей мера, найімовірніше, залишилися в Україні.

Так, 21-річний Іван-Павло Садовий цього року закінчив бізнес-школу Ноттінгема у Британії, про це дізналися журналісти на сайті вишу.

"І можна було б подумати, що він просто чекав на закінчення навчання й от-от повернеться на Батьківщину, але ні. Та й, схоже, робити цього не планує, адже вже працює в тому ж місті маркетологом, як зазначено у його профілі на LinkedIn. Паралельно хлопець подав заявку на стажування в Каліфорнії, що у США. А влітку, поки в Україні точилися бої, був у таборі "Пласту" у Швеції", – зауважили журналісти.

Тим часом його молодший на два роки брат, 19-річний Тадей-Лука, не соромиться постити в Instagram свої фото та відео з-за кордону. То він у Нідерландах спостерігає за качками в каналах Амстердама, то п'є "Белліні" в Данії. До слова, щойно журналісти опублікували інформацію, хлопець профіль спочатку перейменував і закрив, а зараз його сторінка в соцмережі й зовсім недоступна.

Журналісти для порівняння нагадали, щойно в Ізраїлі почалася війна, син прем’єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу – Авнер – мобілізувався до армії, хоча він наймолодший із дітей.

Заява Данілова про своїх синів

Насправді є діти українських політиків і самі політики, та й узагалі просто відомі люди, які пішли на фронт. Зокрема, раніше всі обговорювали синів секретаря РНБО Олексія Данілова. Мовляв, батько відправив їх за кордон до початку війни.

Але Данілов не змовчав і прокоментував чутки щодо виїзду синів з України під час війни та заявив, що обидва сини служать в армії. Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук на каналі "Мосейчук+".

"Звідки ви знаєте, де мої діти? Я точно знаю, де вони є і чим займаються. Коли виходить людина і починає щось там розповідати. Ну, звідки тобі це взагалі відомо? Діти жартують, кажуть, що приїжджають до мене з Лондона, Парижа, Маямі. У одного Париж – це військова частина, у другого – частина територіальної оборони під Києвом у селі. А починати виправдовуватися, щось доводити не бачу сенсу", – сказав секретар РНБО в інтерв'ю.

Де діти інших парламентарів

Про військову службу дітей інших чиновників відомо значно менше. Не називаючи прізвищ, народні депутати кажуть, що є двоє колег у Раді, чиї діти воюють.

Однак російська пропаганда не нехтує грою на емоціях українців і регулярно закидає до інфопростору наратив на кшталт "а де діти депутатів" та "чому вони не йдуть на фронт". Та й ці маніпуляції можна розвіяти, якщо згадати, що народним депутатам України в середньому приблизно 41 рік, тож не так і багато з них мають дітей, які підпадають під мобілізацію.

Про це раніше заявляв і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Мабуть, тому, що у нас молодий склад Верховної Ради. У когось ще просто немає дітей, у когось вони маленькі. Що стосується старшого покоління, мені про такі випадки невідомо", – прокомментував Стефанчук.

Хто з депутатів пішов на фронт?

У лавах ЗСУ чинних чи вже колишніх депутатів куди більше. Нині на фронті нардепи Роман Костенко, Сергій Рудик, Роман Лозинський і Михайло Забродський.

З жінок – Яна Зінкевич створила батальйон парамедиків "Госпітальєри", який займається евакуацією з поля бою поранених українських військових.

У перші місяці повномасштабної війни деякі держслужбовці, як-от нардеп Володимир В’ятрович і колишній голова парламенту Андрій Парубій, долучалися до оборони столиці в лавах ТрО.

Ще більше імен серед депутатів місцевих та обласних рад, серед яких є багато ветеранів АТО/ООС, але від 24 лютого вони знову стали у стрій, є й такі, що заради служби склали депутатський мандат. Серед них, на жаль, є і загиблі.

З тих, кого ви точно знаєте: від 2016 року і до сьогодні службу в лавах ЗСУ несе й депутатка Київради 9-го скликання Аліна Михайлова. 2017 року вона познайомилася зі своїм хлопцем Дмитром "Да Вінчі" Коцюбайлом – першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. Після повномасштабного вторгнення вони пішли на службу разом, але 7 березня 2023 року "Да Вінчі", який на війні від 18 років, загинув у бою під Бахмутом.

Хто ще з відомих людей взяв до рук зброю

Успішну кар’єру на зброю замінили й відомі українські актори та співаки, як-от актор Максим Девізоров, який відомий роллю Дениса в серіалі "Перші ластівки" та нині служить у Збройних силах України. Артист перебуває на Донеччині та виконує завдання. Як зазначив актор, участь у бойових діях у нього ще попереду, оскільки поки що він ще не має такого досвіду.

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з учасниками колективу також вступив до сил Територіальної оборони України і виконував завдання в Ірпені та Бучі. Згодом він повернувся до мирного життя і нині гастролює з благодійними турами на підтримку України.

І перераховувати можна довго, ви точно знаєте акторів Гаріка Бірчу, Ахтема Сеїтаблаєва та Олексія Тритенка, або Андрія Федінчика, чи співаків Андрія Хливнюка, репера Ярмака чи фронтмена гурту ТНМК Фагота, режисера Олега Сенцова.

Служив на рівні з іншими в найгарячіших точках і колишній голова МВС та ексгенпрокурор Юрій Луценко. Влітку чоловік повідомив, що тепер перекваліфіковується у волонтера, оскільки ВЛК діагностувала інвалідність і виконувати складні бойові завдання він уже не може.

Ще на початку повномасштабної війни до лав ЗСУ пішов і чоловік телеведучої ТСН на 1+1 Марічки Падалко, відомий журналіст Єгор Соболєв. Він уклав контракт із Територіальною обороною, яка формується як частина Збройних сил України, також брав участь у боротьбі за Ірпінь.

На фронті й чоловік ведучої "Сніданок. Вихідний" Валентини Хамайко, відомий банкір і бізнесмен Андрій Оністрат. На війну він пішов разом зі старшим сином, 21-річним Остапом. На жаль, 4 червня 2023 року хлопець загинув, не доживши до свого дня народження місяць. Трагедія сталася під Вугледаром – Остап був оператором відділення ударних БпЛА.

"Тож як показує практика, рішення йти до армії чи ні, залежить зовсім не від статусу, а від позиції та поклику. А до мера Львова лише одне питання, навіщо божитися в одному, ще й публічно, а робити з точністю навпаки?!" – йдеться у сюжеті.

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