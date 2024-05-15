Хто має право на відстрочку від мобілізації серед держслужбовців і силовиків

Якщо державний службовець не входить до переліку тих, хто звільняється від мобілізації, і не має бронювання, то може бути призваний до війська.

В Україні новим законом про мобілізацію передбачений чіткий перелік тих категорій державних службовців і силовиків, які звільняються від мобілізації. Решта держслужбовців, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах.

Усе про відстрочку від мобілізації для державних службовців та силовиків читайте на ТСН.ua.

Право на відстрочку від мобілізації мають такі держслужбовці та силовики:

керівники міністерств і їхні заступники,

керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України та АР Крим;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник і дисциплінарні інспектори ВРП;

уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

голова та інші члени Рахункової палати;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, апарату МВС;

дипломатичні службовці МЗС України, які обіймають дипломатичні посади;

особи, які мають дипломатичний ранг надзвичайного й повноважного посла, та експерти установ експертної служби МВС;

держслужбовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їхню фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу ухвалених нормативно-правових актів;

держслужбовці, які безпосередньо виконують функції з забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів.

Бронювання державних службовців

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах:

державної служби категорії А, голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів – підлягають усі військовозобов’язані; державної служби категорій Б, В, в органах місцевого самоврядування – не більш ніж 50% иід кількості військовозобов’язаних цих категорій у вказаних органах;

в органах держвлади, інших держорганах, Нацполіції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування (крім військовозобов’язаних, зазначених у пункті 1 цієї частини стаття 25), а також на штатних посадах патронатних служб держорганів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, зокрема й кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їхніми працівниками.

Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, що є критично важливими, мають встановлюватись урядом.

Нагадаємо, 7 травня Кабмін автоматично подовжив на місяць чинні бронювання, щоб у перехідний період не зупинилися критично важливі для економіки підприємств. За цей час мають бути ухваленні нові правила бронювання відповідно до змін.

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