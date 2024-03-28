Хто "задвохсотив" чергового російського літуна: окупанти збили власний літак над Кримом

У небі над Кримом знову неспокійно.

Росіяни повідомили приємну новину: на околицях тимчасово окупованого Севастополя у море впав їхній винищувач Су-35.

Як на це реагують окупанти, що кажуть кримчани, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Збито літак "рашистів"

Рубрика “Вєчного польота, братья” заграла новими барвами! Давно такого не було і от ЗНОВУ! У небі над Севастополем хтось збив російський винищувач. Вся у полум'ї, ця купа заліза впала в Чорне море!

В російський пабліках миттєво повідомили про втрату борта і поспішили запевнити, що пілот живий. Ну тут обідно трохи. Окупаційний губернатор Розважаєв заявив, що льотчика підібрали в морі.

"В море упал военный самолет. Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает."

Фото: соцмережі

“Она утонула, а он упал…”

"Рашисти" у своєму стилі! Але що ж таки трапилося з російським винищувачем, та ще й у глибокому тилу! Кажуть, на бік України перейшла …. російська ППО!

Як-то кажуть, багато відео з палаючими російськими літаками не буває! Тож, пропоную вам подивитися ще одне, але вже з іншого ракурсу.

А ось один з російських військкорів, який видає себе за спеціаліста в авіації, каже, що на відео падає Су-27, а не 35-тий.

Слава “Сєвастопольскому ПВО”!

Ну що ж, все одно красиво! "Слава Сєвастопольскому ПВО!" Віримо, що ви можете приземлити ще багато рашистських бляшанок)

Скажу чесно, таким новинам ну не можливо не радіти. На черговий російський збитий літак ЗСУ не витратили навіть жодної ракети. Одні плюси! До того ж, наша ППО за 2024 рік встигла і сама зібрати непоганий врожай з російських літаків. Лише за лютий Україна збила тринадцять російських пташок, зокрема, і всім добре відомий ДРЛВ А-50, який наводив російські далекобійні ракети. А вже 1 березня ще один Су-34.

Росіяни сховали літаки?!

Відтоді російська авіація дещо заспокоїлась на фронті і припинила аж так відверто бомбити Україну, що на той момент підтверджував колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

ТСН.ua вже повідомляв про те, що поблизу окупованого Севастополя у море впав збитий російський літак.

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