Хто “злив” Трипільську ТЕС: на захист виділяли мільярди гривень

В ніч проти 11 березня Росія ракетним ударом повністю знищила одну з найпотужніших в Україні теплоелектростанцій.

Трипільська ТЕС — критично важливий об’єкт, на захист якого пішли мільярди гривень і який генерував половину всієї електроенергії для столичного регіону, а також живив Житомирщину та Черкащину, згоріла. І це далеко не перший болючий удар по українській енергетиці. Два тижні тому ворог знищив Зміївську ТЕС на Харківщині.

Що за нову тактику обрав ворог, чому на третьому році війни Україна продовжує втрачати ключові для себе підприємства і що допоможе врятувати українську енергетику, розповіди журналісти TSN.ua.

Росія атакувала Трипільську ТЕС

В ніч проти 11 березня ворог атакував одразу кілька українських регіонів. Як стане відомо трохи пізніше, "рашисти" били по українській енергетиці і цього разу. Найболючіший удар прийшовся на Київщину! Російські пропагандисти першими повідомили про приліт на Трипільську ТЕС і майже миттєво виклали відео.

Хто знімав приліт?!

"Відео було багато, але Мережею розлетілося саме це! Нагадаю усім унікумам, що в Україні знімати наслідки прильотів, а також роботу ППО без відповідних дозволів категорично заборонено законом. Українські пабліки вирішили знайти, звідки стирчать вуха. І знайшли. Схоже, що його зняв невідомий просто з вікна квартири ось у цій багатоповерці поблизу станції. Лічені хвилини і відео вже смакують "рашисти". Чекаємо на реакцію від СБУ, хлопцю явно треба нагадати, що в країні війна", — розповідає журналіст.

Ніч для ППО була ну дуже складною. У Повітряних силах звітують, що терористична атака ворога була комбінованою і тривала кілька годин. Головним завданням для рашистів було вивести з ладу українську енергетику і для цього вони не пошкодували нічого — летіли і крилаті ракети Х-101/Х-555, і керовані авіаційні ракети Х-59, і навіть передові російські аеробалістичні “Кинджали”. Останніх ворог випустив аж шість.

Фото: УНІАН

“Чорний день” для енергетики

Збити вдалося приблизно половину, тож маємо серйозні влучання. У “Центренерго” заявили про “чорний день” для компанії! На щастя, на самій ТЕС дивом обійшлося без людських жертв.

Унаслідок влучань, сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню. Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

"Масштаби руйнувань жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний, ми з ним справимось", — сказав голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

В містечку Українка, що неподалік станції, закликали жителів негайно закрити вікна, щоб не дихати шкідливими продуктами горіння. Мешканка Українки Марія скаржиться, шо зранку у містечку було складно дихати, вікна в її домі почорніли. Попри приліт та серйозне займання, постраждалих внаслідок удару немає.

Після повного знищення Трипільської ТЕС Центренерго втратило 100% своєї генерації - написали у компанії. Варто розуміти, що атака по ТЕС на Київщині - далеко не перший подібний удар! Не так давно, а саме 22 березня 2024 року, вщент було знищено Зміївську ТЕС, що на Харківщині.

"Наслідки згубні для Зміївської ТЕС, станція повністю зруйнована. Було багато влучань саме по дороговартісному й унікальному обладнанню. Все, що ми ремонтували з літа, готуючись до важкого опалювального сезону, зруйновано".

Українці обурені

Але Мережу сколихнуло зовсім інше! Виявляється, обидва об’єкти були одними з найзахищеніших в Україні, принаймні на папері. Нагадаю, буквально у 2023 році на укріплення стратегічних об’єктів енергетики уряд виділив майже 10 мільярдів бюджетних коштів!

Один із пріоритетів – це захист стратегічних об’єктів енергетики. Тут без деталей. Але робота ведеться серйозна та системна. На позаминулому засіданні Уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

А зараз ці об’єкти руйнуються один за одним. У серпні 2023 року у ПАТ "Центренерго" повідомили, що Трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%.

"Фізичний захист критично важливих елементів об’єктів ТЕС від падіння уламків ракет, не прямих атак БПЛА та інших ушкоджень, виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Так, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% на Зміївський ТЕС."

На що був розрахований “захист”?

"У повідомленні, як бачите пояснюють, що укріпляли обидві станції від уламків та непрямих влучань дронів. На прямі удари захист розрахований не був! А як думаєте ви, хто винен у ситуації, яка склалася? В "Укренерго" у свою чергу, вибачте на слові, вирішили дуже дипломатично вказати на “очевидне”. До того ж можливий дефіцит електроенергії", – йдеться у репортажі.

"Втрата ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, позитивно не відобразиться на енергобалансі країни. Це означає, що в пікові години доби ми матимемо менше внутрішньої потужності для покриття споживання."

Хто винний?

У Верховній раді на це відреагували миттєво. Під час засідання Ради 11 квітня депутати спробували покликати на “розбір польотів” двох керівників, які відповідають за укріплення таких об'єктів: голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма та міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Обидва “на килим” не прийшли, бо мали “важливіші справи” – поїхали у відрядження!

Удар по Харкову

Ситуація ж в країні стає все більш і більш напруженою! 11 квітня ворог завдав і черговий удар по Харкову, знову на деякий час залишивши місто без електрики. В Укренерго заявили про чергове запровадження аварійних відключень у місті-мільйоннику, а мер Терехов - про зупинку роботи метро. Наразі ж воно уже працює, але з великими інтервалами.

Блекаут і на Харківщині. Там без світла залишились аж 240 тисяч абонентів. Коли їм відновлять світло і звідки братимуть потужності, поки не відомо, проте енергетики вже працюють над цим. Фахівці попереджають, що ситуація в регіоні найскладніша в країні.

Зеленський звернувся до партнерів

Відреагував на терористичну атаку РФ і Зеленський. Він подякував за відчайдушну роботу кожному воїну ППО. А ще президент емоційно звернувся до партнерів! Час їм нарешті розплющити очі і щось зробити!

"Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "Шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор."

Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії.

Пожежа на Трипільській ТЕС після атаки 11 квітня / Скриншот з відео

Партнери знущаються?!

На цьому фоні ще більшим знущанням від партнерів виглядає і відверте зізнання міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, яке він зробив в інтерв’ю Washington Post. Головний український дипломат постійно просить у партнерів ППО, якого у них вдосталь, але відчуває, ніби “б’ється головою об стіну”.

The Washington post: "Кулеба сказав, що його команда знайшла понад 100 доступних Патріотів — деякі сусідні країни мають більше однієї батареї, яка охороняє порт чи аеродром, сказав він. Зеленський сказав, що Україні потрібно 26 таких, щоб створити повний повітряний щит над Україною, але Кулеба спочатку зосереджений на отриманні семи якомога швидше."

Ця кількість прикриє найбільші міста України та залишить одну батарею вільною, щоб бути ближче до поля бою, де російська авіація б’є по ЗСУ на землі, використовуючи керовані авіабомби.

"Я відчуваю, що б’юся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці", – сказав Кулеба.

"Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається".

Фото: УНІАН

ППО таки буде, але коли?!

Попри все, Кулеба впевнений, що додаткові Петріоти будуть в Україні, але поки європейці та американці зволікають, помирає все більше невинних українців, а "рашисти" продовжують безкарно бити по цивільних об’єктах і критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, за словами фахівців з енергетики, проблеми з електрикою через руйнування на Трипільській ТЕС виникнуть не лише у столиці і Київській області.

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