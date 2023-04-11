"Хтось міг просто забути сумку з секретними документами в машині": "розбірки" через витік із США охопили пів світу

Найдошкульніший виток американських розвідданих ХХІ століття, за оцінками експертів, і невідомо чи припинився він. Чиновники Білого дому і Пентагону твердять, що досі не знають, хто і коли випустив з рук секретну інформацію про десятки країн світу, та переважно - про Україну. З оприлюднених документів зокрема випливає, що Сполучені Штати стежили за переговорами Зеленського, а також - інших союзників, зокрема в Південній Кореї. А ще - за Єгиптом, що збирався постачати Росії зброю, йдеться в ТСН.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі - колишній військовий, який навчався в Британії і Сполучених Штатах. У нього багато амбітних проєктів розбудови в країни, а для цього життєво необхідний мільйон американських доларів, які щороку надає Вашингтон. Єгипет - один з найближчих союзників Сполучених Штатів на Близькому Сході і раптом, як грім серед ясного неба, з’являється інформація, що попри американські санкції, президент ас-Сісі наприкінці зими збирався поставити росіянам 40 тисяч реактивних снарядів. Доручив чиновникам тримати в секреті виробництво і відвантаження. Поки що, кажуть журналістам The Washington Post анонімні джерела в уряді, цього не сталося, але витік документів з останніми даними американської розвідки ризикує занапастити її подальшу роботу. “Противники спробують з’ясувати, як розвідці Сполучених Штатів вдалося зібрати цю інформацію. Щось змінять у своїй організації, можливо зможуть викрити шпигунів. І звісно ж, люди які могли б співпрацювати з нашою розвідкою в майбутньому, запитають себе: чи варто мені шпигувати на Сполучені Штати, якщо вони геть не здатні тримати це в таємниці?”, - каже професор стратегічних досліджень в університеті Джона Гопкінса Томас Рід.

Шлях документів від високопосадовців, яким була призначена презентація, до очей всього світу, став приводом для численних кпинів в Інтернеті. Адже цілком таємну інформацію поширили через канал популярної гри. Американські високопосадовці підтверджують: це схоже на внутрішні брифінги.

У розпорядженні журналістів понад півсотню таких фотографій документів з грифом цілком таємно. ФБР шукає винних, Білий дім вимушений підтвердити: поки що не знає, чи не з’являться у відкритому доступі ще якісь державні таємниці. “Ми не знаємо, хто стоїть за витоком. Ми не знаємо їхніх мотивів. І ми не знаємо, чи є в них ще щось, що вони можуть опублікувати”, - переконує координатор ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

“З огляду на те, що це фотографії роздрукованих листів паперу - цілком можливо, що пояснення витоку дуже буденне. Хтось міг просто забути сумку з секретними документами в машині”, - зазначає Томас Рід

Однак наскільки автентичними є ці фотографії? Принаймні деякі, які поширювали російськими телеграм-каналами, точно були спотворені, аби занизити кількість російських втрат і значно перебільшити українські. Країни-союзники Сполучених Штатів тримаються версії, що фальсифіковані й інші документи. Це дозволяє рятувати обличчя і стосунки: так, про Південну Корею з документів зрозуміло, що за її чиновниками американці шпигували, аби довідатися, що ті побоюються передачі Україні артилерійських снарядів, які корейці виробляють на замовлення США. “Обидві наші держави погодилися, що більшість із оприлюдненої інформації - фальсифікована”, - каже заступник Офісу національної безпеки Південної Кореї Кім Таехьо.

Залагоджувати раптову кризу в стосунках із партнерами зараз доводиться американським дипломатам.

Аналітики називають цей витік - одним з найсерйозніших за останні десятиліття, адже йдеться про оперативну інформацію під час великої війни. “Це вже п’ятий за це століття серйозний, дуже вразливий витік. Як на мене, перед нами один з найбільш шкідливих витоків століття”, - переконаний Рід.

Єгипетське Міністерство закордонних справ наполягає: країна від початку повномашстабної агресії Росії тримається нейтралітету, відтак оприлюднена інформація є неправдивою. Однак Сара Маргон, директорка відділу зовнішньої політики США Фонду відкритого суспільства, заявила, що викриття в документі, якщо вони правдиві, ставлять руба питання про те, чи повинні Сполучені Штати "продовжувати захищати та підтримувати Єгипет".

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