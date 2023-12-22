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"Хтось воює, а комусь по барабану": як воїни ЗСУ проходять реабілітацію і чому втрачають мотивацію

Автор
Вікторія СтрельцоваВікторія Стрельцова
Дата публікації
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"Хтось воює, а комусь по барабану": як воїни ЗСУ проходять реабілітацію і чому втрачають мотивацію

Олександр, Олексій та Микола

Українські захисники проходять реабілітацію у реабілітаційних центрах.

По всій Україні відкривають реабілітаційні центри, адже за майже два роки війни військовослужбовцям критично необхідне психологічне розвантаження. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової. 

Як допомагають воїнам у реабілітаційному центрі

В одному із реабілітаційних центрів військові проходять реабілітацію у кілька етапів. Психологічна - для усіх та медична - у разі скарг на здоров’я.

"Достатньо бійців які приходять із загостреннями виразкової хвороби, які приходять із запаленнями суглобів. Вони носять спорядження яке 30-40 кілограмів і фактично зі слабкою спиною та слабкими м’язами - це дуже велика проблема", - каже медичний директор Станіслав Пазій.

Болі у спинах та суглобах тут лікують надшвидкими темпами завдяки сучасним апаратам. За кілька процедур пацієнти вже відчувають полегшення.

Реабілітаційний центр / ©
Реабілітаційний центр

Військовим потрібна психологічна реабілітація

Та найбільше уваги тут приділяють саме психологічній реабілітації, яка за майже два роки війни потрібна вже кожному бійцю. У реабілітаційному центрі є зала ароматерапії, де можна заспокоїти свою нервову систему.

 А ще зустрічі з психологом, прогулянки у тиші та спокої, відвідування спа-центрів. Усе це задля психологічного розвантаження після пережитого пекла.

Реабілітаційний центр / ©
Реабілітаційний центр

Військові кажуть, що в містах забули про війну

Олександр, Олексій та Микола - троє однокласників. Хлопцям лише по 19, але воюють вони від початку повномасштабної війни. 

"Я не знав що мені в 18 прийдеться воювати. Я, як звичайна людина, як звичайний хлопець-підліток, мріяв навчатися, потім після навчання отримувати гарну зарплатню і жити зі своєю сім’єю", - каже військовий. 

Хлопці зазначають, що у Києві на їхню думку, уже забули про війну, тоді як на фронті бракує людей. 

"Забули. Ходять по клубах, відпочивають. Бере злість. Хтось воює отак. А комусь просто по барабану", - наголошує воїн.

Відчуття несправедливості, втрата мотивації - нині одна з найпоширеніших проблем  військових, кажуть психологи.

"У нас є певний досвід і коли людина приїжджає в дуже важкому стані і через 2 тижні можна побачити, що стан у абсолютної більшості наших військовослужбовців він значно покращується", - каже військовий психолог Ігор Приходько. 

Реабілітаційний центр / ©
Реабілітаційний центр

Кого скеровують до реабілітаційних центрів

До таких реабілітаційних центрів скеровують бійців з передових позицій, аби вони могли отримати психологічне розвантаження після постійних стресів. 

"У деяких центрах люди проходять реабілітацію на протязі тижня, в деяких - 2 тижні. Якщо немає необхідного результату то можна продовжити і до 21 дня. І в низці центрів ми маємо можливість залучити сім’ї військовослужбовців, що дає також і позитивний ефект. І також маємо гарний досвід в Буковелі. Більше 2 тисяч залучили з сім’ями. І відправляли закордон", - каже заступник командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

Після курсу реабілітації серед бійців проводять опитування - у 90% випадків їхнє самопочуття справді покращується.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:  Одні воюють, інші - танцюють! Дехто з бійців через бездумне життя тилів втрачають мотивацію

Нагадаємо, Жданов пояснив, чому так відбувається у столиці та як вберегтися

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Дата публікації
Перегляди
882
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