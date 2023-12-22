"Хтось воює, а комусь по барабану": як воїни ЗСУ проходять реабілітацію і чому втрачають мотивацію

По всій Україні відкривають реабілітаційні центри, адже за майже два роки війни військовослужбовцям критично необхідне психологічне розвантаження.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Як допомагають воїнам у реабілітаційному центрі

В одному із реабілітаційних центрів військові проходять реабілітацію у кілька етапів. Психологічна - для усіх та медична - у разі скарг на здоров’я.

"Достатньо бійців які приходять із загостреннями виразкової хвороби, які приходять із запаленнями суглобів. Вони носять спорядження яке 30-40 кілограмів і фактично зі слабкою спиною та слабкими м’язами - це дуже велика проблема", - каже медичний директор Станіслав Пазій.

Болі у спинах та суглобах тут лікують надшвидкими темпами завдяки сучасним апаратам. За кілька процедур пацієнти вже відчувають полегшення.

Реабілітаційний центр

Військовим потрібна психологічна реабілітація

Та найбільше уваги тут приділяють саме психологічній реабілітації, яка за майже два роки війни потрібна вже кожному бійцю. У реабілітаційному центрі є зала ароматерапії, де можна заспокоїти свою нервову систему.

А ще зустрічі з психологом, прогулянки у тиші та спокої, відвідування спа-центрів. Усе це задля психологічного розвантаження після пережитого пекла.

Реабілітаційний центр

Військові кажуть, що в містах забули про війну

Олександр, Олексій та Микола - троє однокласників. Хлопцям лише по 19, але воюють вони від початку повномасштабної війни.

"Я не знав що мені в 18 прийдеться воювати. Я, як звичайна людина, як звичайний хлопець-підліток, мріяв навчатися, потім після навчання отримувати гарну зарплатню і жити зі своєю сім’єю", - каже військовий.

Хлопці зазначають, що у Києві на їхню думку, уже забули про війну, тоді як на фронті бракує людей.

"Забули. Ходять по клубах, відпочивають. Бере злість. Хтось воює отак. А комусь просто по барабану", - наголошує воїн.

Відчуття несправедливості, втрата мотивації - нині одна з найпоширеніших проблем військових, кажуть психологи.

"У нас є певний досвід і коли людина приїжджає в дуже важкому стані і через 2 тижні можна побачити, що стан у абсолютної більшості наших військовослужбовців він значно покращується", - каже військовий психолог Ігор Приходько.

Реабілітаційний центр

Кого скеровують до реабілітаційних центрів

До таких реабілітаційних центрів скеровують бійців з передових позицій, аби вони могли отримати психологічне розвантаження після постійних стресів.

"У деяких центрах люди проходять реабілітацію на протязі тижня, в деяких - 2 тижні. Якщо немає необхідного результату то можна продовжити і до 21 дня. І в низці центрів ми маємо можливість залучити сім’ї військовослужбовців, що дає також і позитивний ефект. І також маємо гарний досвід в Буковелі. Більше 2 тисяч залучили з сім’ями. І відправляли закордон", - каже заступник командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

Після курсу реабілітації серед бійців проводять опитування - у 90% випадків їхнє самопочуття справді покращується.

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