У Львові блискавка вдарила дитину / © unsplash.com

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Шестирічну дівчинку, яку вразила блискавка у Львові, перевели з реанімації у відділення терапії. Дитина почувається добре, кажуть медики. Вона вже самостійно відповідає на запитання, має хороший апетит та чітко памʼятає усе, що з нею трапилося.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Дівчинку під час грози уразила блискавка

У понеділок після аномальної спеки у місті раптово почалася сильна гроза. Потужний буревій зніс майже сотню дерев, зірвав дахи із будівель та серйозно пошкодив лінії електропередач. Саме під час цього ураження блискавкою зазнала маленька дитина.

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За словами медиків, під час грози мама з донькою саме проходили алеєю повз дерева. І раптово вони відчули гучний шум, після чого їх миттєво повалило на землю. З жінкою все було гаразд, а от у її доньки почали синіти губи, і на якусь мить вона повністю знепритомніла.

Екстрена госпіталізація за допомогою патрульних

До лікарні постраждалу дитину оперативно супроводили патрульні поліцейські. Правоохоронці вчасно помітили на дорозі автомобіль, який мчав, грубо порушуючи правила дорожнього руху. Дізнавшись від водія, що всередині перебуває потерпіла дитина, поліцейські увімкнули сирени та допомогли родині швидко дістатися до медичного закладу.

Після виписки, наголошують медики, дівчинка все одно потребуватиме ретельного й подальшого обстеження. Адже сильний удар блискавки може мати віддалені за часом небезпечні наслідки для дитячого організму — зокрема, спровокувати тахікардію та порушення памʼяті.

Марʼяна Стоцька, лікарка-педіатриня Дитячої лікарні святого Миколая Першого медоб'єднання Львова: «Дитинка активна, дитинка спілкується, памʼятає все, що з нею трапилося. Чітко відповідає на запитання. Неврологічний статус не порушений. Дитина в задовільному стані».

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Наразі лікарі продовжують спостереження за маленькою пацієнткою у терапевтичному відділенні, динаміка одужання залишається повністю позитивною.

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