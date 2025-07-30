Гучний корупційний скандал: як ексзаступник голови ОПУ "вляпався" навіть у Німеччині

У Німеччині провели обшуки в Ростислава Шурми / © ТСН

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Колись один з найвпливовіших діячів Офісу президента, куратор всього енергетичного блоку країни Ростислав Шурма став фігурантом розслідування НАБУ та іноземних правоохоронців, повідомили ЗМІ. Вдома у пана Шурми в Німеччині у передмісті Мюнхена днями відбулися обшуки.

Про це йдеться у матеріалі проєкту «Хапуга.ua».

Ростислав Шурма — наразі член наглядової ради «Нафтогазу» і колишній заступник голови Офісу президента, який відповідав за економіку, енергетику, промислову політику й так звані реформи, які викликали чимало обурень в суспільстві.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 💥 Шурма і $320 мільйонів з "зеленого тарифу" Як ексзаступник голови ОПУ вляпався навіть у Німеччині

Ексголова ради реформ Марія Барабаш ось як це прокоментувала: «Золотий хлопчик команди президента, який має образ економіста-інтелектуала, величезну довіру президента щодо економічних реформ, виявився звичайним популістом з розумінням економіки студента першого курсу навіть не економічного вузу».

Шурма ніби, аби подолати корупцію в Україні, пропонував скасувати готівку. Працювати без готівки Шурмі справді могло бути комфортно, коли на фірми його рідного брата з бюджету держави йшли багатомільйонні безготівкові переводи, про що писали ЗМІ і що розслідують органи. Тож, готівка — справді, не єдиний спосіб працювати в тіні. І саме тінь цієї історії дісталась аж до Німеччини, де мешкає Шурма з родиною після звільнення з Офісу президента в 2024.

Ростислав Шурма / © ТСН

Будинок площею 421 метри квадратних Шурма орендує в Міхаеля Сюсса — німецького менеджера, що працював на росіян. Він є виконавчим головою OC Oerlikon, глобальної технологічної групи, власником якої був російський олігарх Вексельберг, і першим заступником голови наглядової ради австрійської електроенергетичної компанії Verbund AG. І ось імовірно саме там — у тиші баварської оселі — Ростислава Шурму нещодавно «відвідало» НАБУ, про що з власних джерел дізнались журналісти «Української правди».

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15 липня детективи НАБУ провели обшук у будинку Ростислава Шурми. В операції брали участь також німецькі правоохоронці, що є недобрим дзвіночком для фігуранта.

«На що я би хотів звернути увагу? На те, що там брали участь німецькі правоохоронці.А ситуація така, що німецькі правоохоронці беруть участь в таких діях тільки тоді, виключно тоді, коли вони отримують дуже вагомі підстави, аргументи на належну доказову базу, яка буде виправдовувати їхню участь і показувати, що вона дійсно варто того, щоб вони там брали участь і проводили необхідні слідчі дії», — пояснює Андрій Миселюк, політолог.

Що шукали в колишнього «куратора енергетики України»? Як повідомляють, обшук був санкціонований у межах кримінального провадження, пов’язаного з багатомільйонними виплатами зеленого тарифу на окупованих територіях

Журналісти з «Бігус.інфо» публікували розслідування, в якому виявили, що брат Ростислава — Олег Шурма є співвласником компаній, що отримували десятки мільйонів гривень «зелених» виплат навіть після окупації територій, де формально працювали їхні сонячні електростанції.

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«Компанія Укренерго щомісяця підписувала акти передачі електроенергії, надавала диспетчерські послуги 73 компаніям або площадкам, які знаходяться на ТОТ в Запорізькій та Херсонський області до квітня 2023 року включно. Тим самим по факту підтверджувала, що це є об’єднана енергосистема України», — йдеться у розслідуванні.

Шурма визнав, що його брат отримував такі виплати, але зазначав, що «так робили і інші компанії». Через місяць після публікації цього розслідування НАБУ почало розслідування держвиплат окупованим станціям.

В тому ж році НАЗК склало адмінпротокол на Ростислава Шурму, підозрюючи його в реальному конфлікті інтересів. Причина — використання службового становища на користь родини, зокрема брата Олега Шурми, пов’язаного з бізнесом у сфері відновлюваної енергетики.

За версією НАЗК, Ростислав Шурма сприяв реалізації бізнес-інтересів брата, зокрема у питанні доступу до держгарантій та зелених тарифів; не повідомив про потенційний конфлікт інтересів, хоча мав це зробити відповідно до закону; порушив принцип неупередженості і діяв в інтересах близьких осіб. Адмінпротокол від НАЗК Шурма тоді назвав нікчемним документом, а звинувачення — дискредитацією його як керівника.

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НАЗК направило матеріали до суду, а Печерський районний суд Києва справу просто закрив. І це при тому, що Шурма сам публічно визнавав — в підприємства брата вклав близько 10 млн дол. Тож про конфлікт інтересів можна сперечатися, але про інтерес — навряд.

Печерський суд не побачив у цьому проблеми. Але в Європі, здається, логіка трохи інша.

Найменше, що підтверджено — вилучили особистий мобільний телефон Шурми. Що саме на ньому знайшли — поки таємниця слідства, але сам факт говорить багато: слідчі шукають комунікації, документи або цифрові сліди ключових рішень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 💥 Шурма і $320 мільйонів з "зеленого тарифу" Як ексзаступник голови ОПУ вляпався навіть у Німеччині

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