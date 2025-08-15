ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
777
3 хв

Гучний мовний скандал у Львові: реакція турфірми, яка проводила екскурсію російською, шокує

Туристам з Львові місцева турфірма в Італії організувала екскурсію російською мовою. Це спричинило гучним мовний скандал.

Фото автора: Марія Кужик Марія Кужик
Турфірма з Львова вляпалась у мовний скандал / © pixabay.com

У Львові розгорівся скандал через фірму, яка відправила групу українців в Італію й поставила перед фактом, що гід говоритиме мовою ворога. Туристка Ірина Сало відмовилася брати участь і оприлюднила ситуацію в мережі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Для 10-річної Меланки це перша подорож за кордон під час повномасштабного вторгнення. У автобусі — 45 українських туристів. За кілька годин до італійського Трієсту, де заплановано екскурсію, кураторка повідомляє — огляд буде російською. Мама Меланки — Ірина та її подруга обурилися.

«Ми російською мовою слухати екскурсію в Італії не будемо, бо цей тур є організований Україні. Наша кураторка не змогла знайти відповідь, скерувала нас до менеджерки. Я їй написала що це питання не дискусії, а принципова позиція, мене не повідомляли про російську мову», — каже Ірина Сало.

Ірина запропонувала замінити гіда на англомовного або повернути гроші за екскурсію. Однак отримала відмову.

«Вони сказали що вони таке не практикують, вона сама була в цьому турі і їй теж це неприємно, але брак українських гідів, і вона протестувала проти цієї російської мови, позицією, що вона не слухала цю екскурсію, а розглядала, вочевидь пропонуючи мені це зробити», — каже Ірина.

Жінка з подругою і їхні діти відмовилися від екскурсії, а Ірина ще й поділилася цією історією у соцмережах. Під її дописом сотні коментарів — і чимало від тих, хто мав подібний досвід з цією ж турфірмою.

ТСН попросила коментар у турфірми. Спочатку у її львівському офісі знімальну групу прийняли люб’язно. Але вже за кілька хвилин підійшла представниця турфірми, яка відмовилася представлятися і почала знімати усе на телефон. Коли мова заходить про скандал із російськомовним гідом — заперечує усе

«Ви не можете розпочати розмову в такому форматі, оскільки ми не домовлялися з вами про зустріч», — заявила представниця турфірми.

Аби з’ясувати, як мали діяти в цій ситуації туристи — ТСН звернулася за коментарем до Офісу Уповноваженого з захисту державної мови. Там наголосили — увесь продукт куплений в Україні має бути українською.

«Якщо з’ясовується, що екскурсія була організована туристичним оператором, який діє на підставі законодавства України і який має ліцензію, яка видана державним розвитком туризму. І якщо ця послуга була в договорі, який укладений між суб’єктом діє на території України та споживачем українцем — це є порушення», — каже представник Уповноваженого із захисту державної мови Ігор Спірідонов.

Ірина запевняє — екскурсію було оплачено разом з туром ще до виїзду за кордон. Втім навіть після розголосу у мережі — турфірма уникає з нею розмов.

«Це сумно, я їхала в цю подорож з дитиною, і моя коліжанка їхала з дитиною, і це видавались так, ніби наші діти мають знати російську мови. А вони не знають її. І я не хочу щоб вони її знали. Я 5 років відганяю все російське від своєї дитини, бо вона просочується через інтернет, попри всі налаштування, вона розуміє з ким воює Україна», — каже Ірина Сало.

Жодного слова про інцидент і в соцмережах турфірми. Аби зрозуміти що саме було прописано у договорі про цю поїздку в Офісі Уповноваженого підготують лист-вимогу. Якщо після отримання документів порушення закону підтвердиться — туроператор буде змушений сплатити штраф.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТУРФІРМА зі ЛЬВОВА вляпалася у СКАНДАЛ: возили українців на екскурсії РОСІЙСЬКОЮ до Італії

