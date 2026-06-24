Гучний скандал між Польщю та Україною: чому Навроцький забрав у Зеленського орден і як можна вирішити конфлікт

Між Польщею та Україною спалахнув скандал / © ТСН

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Прем’єр-міністерка України очолить нашу делегацію на Міжнародній конференції з відновлення у Гданську. Захід відбудеться наприкінці тижня — на тлі різкого загострення відносин між Варшавою та Києвом. Президент Польщі відібрав в українського колеги орден «Білого орла» — начебто тому, що Володимир Зеленський надав почесне найменування «імені Героїв УПА» одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Це викликало протест Варшави, яка наголошує на історичних розбіжностях. На тлі скандалу від найвищої польської державної нагороди відмовилися троє президентів України, чинні і колишні міністри, дипломати та посли. Київ вбачає у суперечці не історичні, а політичні мотиви.

Про які шляхи вирішення конфлікту зараз говорять і яка доля спіткає скандальний орден — кореспондентка ТСН Катерина Федорченко докладніше.

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Як вручали Зеленському орден «Білого орла» і чому стався скандал зараз

Йому важко приховати сльози зворушення — каже президент Польщі лише три роки тому, коли вручає українському колезі найвищу державну нагороду своєї держави.

«Дивлячись на Вашу службу на благо своєї країни, важко стримати сльози зворушення», — говорив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Замилування закінчується дуже вчасно, трохи більше ніж за рік до парламентських виборів у Польщі. Щойно Володимир Зеленський присвоює почесне найменування «імені Героїв УПА» одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ — Варшава висловлює протест.

До Української повстанської армії у Польщі ставляться вкрай негативно та звинувачують її в масових вбивствах етнічних поляків на Волині у 1943–1945 роках. Участь певних підрозділів у тих подіях — в Україні визнають. Втім, у розмові про УПА більше наголошують на її боротьбі з комуністичним та нацистським режимами.

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Історичні питання — вже не вперше викликають суперечки між Варшавою та Києвом. Хоча ще минулоріч обидві держави рухалися назустріч одна одній. Та вперше за роки — дозволили проводити ексгумації загиблих у війнах 20-го століття поляків та українців на своїх територіях.

Рішення Кароля Навроцького та політичні мотиви Варшави

Коли у Польщі спалахнуло обурення рішенням Києва найменувати підрозділ на честь УПА — президент країни взяв двотижневу паузу. Протягом цього часу політики з обох країн сподівалися домовитись, до Польщі залагоджувати ситуацію навіть приїжджали глава Офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця. Втім, замість того, щоб загасити полум’я, Кароль Навроцький його розпалив.

«З огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України назви „Героїв УПА“ та після консультацій з Капітулом, я вирішив позбавити президента України орден „Білого орла“, — заявив Навроцький.

Навроцький — який виграв президентські вибори минулоріч — безпартійним політиком є лише формально. Адже протягом своєї виборчої кампанії та під час президентства він має чималу підтримку партії «Право і справедливість» — правої сили, яка керувала Польщею роками. Вже цієї осені «ПіС» зійдеться у протистоянні з проєвропейською демократичною картою прем’єра Туска — «Громадянською коаліцією».

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Досі Навроцькому вдавалося блокувати ініціативи Туска президентським вето — підтримуючи політику союзників з «Права і справедливості». Втім, ближче до виборів ставки зростають — тож українське питання знову виходить до польського порядку денного.

З початку повномасштабного вторгнення у Польщі утворилася друга за розміром громада українських біженців — більше 900 тисяч. За роки війни ставлення поляків до українських біженців суттєво погіршилося. Втім, серед виборців прем’єра Туска — прихильників лівих сил та жителів великих міст — українців підтримують значно активніше, ніж серед виборців «Права і справедливості» — прихильників правих рухів та мешканців містечок і селищ. Відтак, бажання Навроцького підіграти своїй партії означає негативну позицію щодо України.

«Орден повернуто Новою поштою»: відповідь Зеленського та реакція канцелярії

У відповідь на позбавлення ордена президент Зеленський відсилає його назад до Польщі «Новою поштою» та публікує розлоге пояснення — мовляв, цей орден вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти.

«Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись», — наголосив Володимир Зеленський.

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Слідом за Зеленським від найвищої державної нагороди Польщі відмовилися троє президентів України, чинні і колишні міністри, дипломати та посли. У Варшаві, тим часом, спосіб повернення ордена розцінили як ще одну образу. Принаймні так висловилася міністерка Канцелярії президента Польщі Аґнешка Єнджак.

«Президент Зеленський, який зараз наголошує на тому, що Муссоліні, Катерина II та Шредер не були позбавлені цього ордена, не висловлював заперечень щодо того, що вони його мали, коли три роки тому сам отримав цю нагороду. Більше того, до образи, пов’язаної з присвоєнням українському військовому підрозділу назви на честь „героїв УПА“, він додає ще одну — повертаючи нагороду кур’єрською службою», — сказала Аґнешка Єнджак, міністерка Канцелярії президента Польщі.

Конференція у Гданську та зміна складу української делегації

На тлі скандалу з орденом під питанням опинився склад української делегації на Конференції з відновлення України у Гданську. Такі заходи з початку повномасштабної війни проходять регулярно і несуть користь не лише українцям. Польські компанії, наприклад, розраховують стати разом із західними партнерами підрядниками у сферах логістики, критичної інфраструктури, транспорту та енергетики.

Конференцію у Гданську активно організовував польський прем’єр-міністр Дональд Туск. Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій ТСН Аллі Мазур заявив, що Навроцький намагався зірвати захід, бо образився через участь у ньому польського прем’єра. Щоб деескалювати ситуацію, Київ запропонував президентові Польщі зустрітися й разом провести конференцію з відбудови України. Але Навроцький натомість вирішив і далі загострювати конфлікт.

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«Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок — каже, що Україні не місце у Європі, тому що це погано для польського фермера. Він це говорить для чого — щоби потім тиснути на Туска, блокувати кластер. Це пов’язані речі», — пояснив Зеленський.

Зрештою Київ озвучує рішення — на Конференцію з відбудови їде не президент, а делегація на чолі з прем’єр-міністеркою, урядовцями, парламентарями, представниками громад, бізнесу та керівниками державних компаній.

Почнеться конференція вже у четвер. Київ очікує на низку важливих угод із партнерами, зокрема в енергетичній сфері. Прем’єр-міністерка розраховує на «конкретні домовленості, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами».

Тим часом орден «Білого орла», повернений Навроцькому, віддадуть на зберігання до польського депозиту Бюро орденів і номінацій. Передаровувати комусь іншому саме цю конкретну нагороду, за повідомленнями, не планують.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: США ВИМАГАЮТЬ ПЕРЕМИР'Я! Скандал у полку «СКЕЛЯ»! Повернення ордена ПОЛЬЩІ | ТСН 20:00 23 червня

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