Гучний скандал на Львівщині: суд конфіскував у мера елітний автомобіль — що каже чиновник

На Львівщині мер Самбора Юрій Гамар опинився в центрі скандалу через дорогий позашляховик, записаний на доньку. Суд постановив — авто конфіскувати, бо доходів на таку покупку родина не мала.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Скандальну автівку мера у Самборі, де мешкає трохи більше 30 тисяч людей, обговорюють чи не кожен другий. Audi Q7 2023 року, вартістю понад чотири мільйони гривень. За документами — належить доньці міського голови. Але в прокуратурі вважають інакше

«Фактично нею користувався сам посадовець. Цьому свідчить багато матеріалів», — каже речниця САП Ольга Постолюк.

«Це автомобіль моїх дітей, чому я не можу в певний період покористуватися», — заявив міський голова Самбора Юрій Гамар.



Автівку донька мера придбала два роки тому. Звідки у неї гроші — мер Юрій Гамар пояснює так: «Зять працює, був на війні півтора року, зараз юридичну фірму, дочка працювала ріелтором до того, як пішла в декретну відпустку. Я допомагав їм фінансово, тому що в мене лише 1 дочка зять і внук».



Те, що родина доньки живе в Ужгороді, а їхня автівка їздила по Самбору — ось що каже: «Вона приїжджає сюди кожні 2 тижні. Коли мені було потрібно я їхав туди, переночував з внуком, вихідні, після того взяв автомобіль».

Втім найголовніше, наголошують в САП, купити машину такого класу доходи сім’ї не дозволяли

«Ми вивчаємо декларації, ми вивчаємо доходи. Вираховується ще, скільки витрат здійснює родина і залишок коштів. І тоді просто проводиться ще один аналіз, який вже показує, чи дійсно за ці кошти вони могли придбати те чи інше майно», — каже речниця САП Ольга Постолюк.

І поки розслідування тривало, кажуть у САП, скандальну автівку спробували переписати.

«Для приховання і уникнення цивільної конфіскації була проведена ще одна операція купівлі-продажу, і майно начебто перейшло до третьої особи», — каже речниця САП.



Тим часом місяць тому міський голова Самбора задекларував квартиру вартістю три з половиною мільйона гривень. І наступного дня ще одну Audi Q7 вже цього року випуску. І цей автомобіль коштує вже майже п’ять мільйонів гривень.

Ціна автівки майже вп’ятеро перевищує заробітну плату мера за увесь минулий рік.

Такі справи, кажуть юристи — уже звична практика. Якщо різниця між доходами і покупками декларанта перевищує півтора мільйона гривень — майно можуть конфіскувати.

«Це досить закономірна така дія, яка відбувається вже протягом останніх чотирьох років з внесення відповідних змін у законодавстві. Це стосується як близьких родичів, так і друзів», — каже юрист Дмитро Швець.

«Загалом за 9 місяців нами подано 37 позовів, які стосуються набуття активів, необґрунтованих активів, походження яких вони не можуть довести. І на суму 250 млн грн приблизно», — каже речниця САП.



З рішенням Вищого антикорупційного суду — конфіскувати авто, мер не згоден і хоче подавати апеляцію. Сама автівка тим часом арештована, навіть попри те, що за документами родині Гамара вже не належить.

