Воїну без кінцівок відмовились видати картку: що відомо про гучний скандал у банку і як все закінчилось

У ПриватБанку стався скандал: 20-річному бійцю 3 ОШБр Руслану Книшу не видали карту через неможливість зробити фото.

Руслан Книш

Руслан Книш / © ТСН

20-річний Руслан Книш, боєць 3-ї штурмової бригади, який втратив на фронті чотири кінцівки, зіткнувся із кричущою відсутністю емпатії. У відділенні банку йому відмовилися видати картку, бо він не міг потримати її в руках для фото. Після розголосу вибачатися до госпіталю приїхав особисто голова Нацбанку. Подробиці дикого випадку — у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Історія Руслана Книша

Руслан Книш родом із Селидового, що на Донеччині. Щоб потрапити на фронт у 18 років, йому довелося буквально тікати з дому — мама навіть оголошувала сина в розшук. Він мріяв про «Трійку» (3 ОШБр) і зрештою став частиною легендарного підрозділу.

Два місяці тому в нього поцілив дрон-«ждун». Після 10 днів коми Руслан отямився і зрозумів: рук і ніг більше немає.

«Я отямився, бачу — немає рук. Перша думка: вбийте мене. Уявіть собі, у мене відчуття, що мене вкрали», — згадує боєць.

Попри надважкі поранення, Руслан вирішив боротися далі. Але перший же виїзд у цивільне життя став для нього холодним душем.

«Протокол важливіший за людину»

Разом із кураторкою патронатної служби Аліною Руслан приїхав до відділення ПриватБанку, щоб відновити картку для отримання державних виплат — грошей, які він буквально заробив кров’ю. Проте менеджерка банку поставила неможливу умову: клієнт має сфотографуватися, тримаючи картку біля обличчя.

«Менеджер попросив Руслана взяти в руки карту. Прекрасно розуміючи, що руки ампутовані. Тримати картку іншій людині не можна — така процедура. А якщо немає рук, то немає і карти», — розповідає кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.

Навіть коли Аліна спробувала потримати картку поруч із обличчям Руслана, система її «не прийняла». Найгірше — на гарячій лінії НБУ теж не допомогли, заявивши, що «такі правила».

«Висновки будуть зроблені»: реакція НБУ та банку

Лише після того, як патронатна служба «Янголи» оприлюднила історію, державна машина закрутилася. Голова НБУ Андрій Пишний та представники ПриватБанку приїхали до палати Руслана з вибаченнями.

Андрій Пишний, який сам має порушення слуху і читає по губах, визнав: проблема не лише в регламентах, а в людях.

«Мені дуже боляче було читати те, що ви написали. Так не має бути. Висновки будуть зроблені», — пообіцяв голова НБУ. Він запевнив, що протоколи для всієї банківської системи змінять у найкоротші терміни.

Що далі?

ПриватБанк запропонував Руслану фінансування лікування та складне протезування (остеоінтеграцію). Боєць вибачення прийняв, але залишився непохитним у головному - мають бути реформи.

Керівниця патронатної служби Олена Толкачова наголошує: якщо повага до ветеранів залишатиметься лише на папері, Україна може втратити майбутнє.

