Гучний скандал у Кременчуці: вихованці школи танців шокували заявами про насильство

Школа танців у Кременчуці

Колишні вихованки школи танців «Сузір’я», що у Кременчуці на Полтавщині, заявляють про фізичне, психологічне та навіть сексуальне насильство. Дівчата розповідають, що в цьому брали участь керівник та його дружина. Вони всі звинувачення заперечують. Кременчуцька прокуратура вже розпочала досудове розслідування за статтею розбещення неповнолітніх.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Що відомо про скандал у Кременчуці

ТСН навідалась до школи танців «Сузір’я» в Кременчуці. Мама однієї з учениць показує сторінку в соцмережі, з якої все почалося. Нещодавно створена, з кількома десятками підписників і лише з трьома публікаціями, які наробили галасу на всю країну.

Саме на цій сторінці і було посилання на анонімний сайт, де керівника ансамблю разом із дружиною звинувачують у приниженнях та побиттях. І збирають свідчення вихованців цієї школи щодо психологічного, фізичного та сексуального насильства.

Позиція прокуратури

«Під час моніторингу публікацій в медіа прокурорами Кременчуцької окружної прокуратури була виявлена публікація, яка за своїм текстом та змістом мала знаки вчинення кримінального правопорушення. У зв’язку з цим, цього ж дня прокурорами були внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України — це розбещення вчинене щодо малолітньої особи», — каже керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв.

Історії на анонімному сайті

На анонімному сайті можна залишити свою історію. І одну з них, теж на умовах анонімності, розповідає нам колишня вихованка школи. Зараз їй 19. Тоді ж їй було 14.

«У нас був виїзний концерт. І по дорозі до міста до нас підійшов керівник і почав з нами розмов, як змінюються тіла. І в ході цієї розмови він своєю рукою торкається мене в області грудей. Я не знаю, як це взагалі про це говорити в суспільстві, тому що так, у нас зараз відкрите суспільство до того, що треба висвітлювати це, але ніхто не навчає, як саме це говорити, що тут мої кордони якби порушено. Чи бажаю я справедливості? Так, я бажаю», — йдеться у свідченні.

Другу історію зі школи «Сузір’я» нам розповідає мама дівчини, яка ходила туди на танці шість із половиною років. Попри успіхи, перемоги в конкурсах, у підлітковому віці донька почала втрачати інтерес до танців і ставати замкнутою.

«Постійні були розмови, що трапилося, що не так. Думала, якісь там гормони дитини, щось там не влаштовує по характеру, чи ще чогось. Потім вона почала зі сльозами казати, що вона не гарна. Це такі були фрази у нас від Людмили Іванівни, що вона жирна, що вона бездара. Тобто цькування постійно. Я вже думала до психологів звертатись, тому що настільки вони її ввігнали в комплекси, такі, що страшні. Ми не знали, що з нею робити», — каже мати.

Схожі фрази від викладачів пригадує і перша героїня нашого сюжету.

І третя історія. Дівчина, з якою ми спілкуємося, переповідає нам те, що, нібито, сталося з її подругою:

«Декілька років тому вона поділилася зі мною, що коли їй було 10-11 років Олександр Куліш здійснював сексуальне насильство саме над нею. Неодноразово це було на протязі року приблизно під виглядом індивідуальних занять. Він торкався статевих органів, засовував язик, змушував цілуватися. Типу роздягав. Це відбувалося на постійній основі. Звісно що одразу було відчуття, хотілося з цим щось зробити, але якби це така важка травма. І людині стало страшно, що вона одна нічого не докаже. Плюс вже стільки років пройшло — і от зараз це все так виплило, сподіваюсь, що всі злочинці будуть покарані. Люди нарешті про це заговорили».

Відома на все місто школа, авторитетні викладачі. Свої історії всі переповідають анонімно, або ось так через знайомих, аби уникнути розголосу зі справжніми імена та прізвищами потерпілих. Наша співрозмовниця каже — для її подруги це дуже болюча тема, і про те, що сталося, не знають навіть її батьки.

Що кажуть власники школи танців

Журналісти ТСН приїхали до школи танців. Пан Олександр очолює її від дня заснування. І за більш ніж пів століття тут виховали тисячі танцюристів.

Зараз школа не працює, але не через скандал, а через люті морози.

Але батьки вихованців, серед яких є ті, хто колись теж учився тут танцювати, прийшли підтримати Олександра та Людмилу.

«Після цього інциденту з нашими дітьми ми сідали і балакали, чи ви таке можете нам підтвердити. Наші діти дивилися на нас і казали, ні, такого не було», — каже мама учениці Віта Довбдня.

«І оцей весь бруд, який зараз полився в соцмережах, він порушив спокій не тільки керівників наших, він порушив спокій нас, як батьків, порушив спокій наших дітей. Дитина підходить зі сльозами на очах, каже, мам, що це? Мам, це не може бути. Мам, ну як це? Мам, як це? Я ж туди хожу і такого нічого немає», — каже мама учениці Тетяна Гайдай.

Чому розгорівся скандал — ці батьки не відкидають, що таким чином хтось вирішив за щось помститись і спаплюжити ім’я відомого колективу.

Телефоном журналістам вдалось поспілкуватися лише з його дружиною. Людмилою Куліш, на адресу якої теж лунає чимало звинувачень.

«У зв’язку з поширенням у соцмережах неправдивої інформації щодо мого чоловіка і до мене, я вас хочу подвідомлять, що оприлюднені відомості не відповідають дійсності, вони не підставні. Для того, щоб захистити наші права і інтереси, нам була подана заява до правоохоронних органів, зараз проводиться перевірка та надається правова оцінка цим діям особам, які причетні до цих поширень правдивої інформації», — каже вона.

У лютому Олександру Кулішу виповнюється 85 років. На час розслідування його від виконання обов’язків відсторонили.

А в прокуратурі закликають усіх, хто зазнав насилля, не боятися звертатися до них із заявами.

Виконувати обов’язки керівниці школи тимчасово довірили пані Ірині. У цьому колективі вона вже 20 років. Звинувачення, які лунають на адресу родини Кулішів, називає страшними. Але вірить, що правоохоронні органи розберуться. Вона показує нам нагороди вихованців, розповідає про досягнення. І каже — весь цей скандал не має вплинути на роботу школи.

