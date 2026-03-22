Гучний скандал у Києві: гімназію "Київська Русь" закривають через аварійність

Гімназія "Київська Русь" / © Гімназія "Київська Русь"

Реклама

Навколо одного з найсучасніших навчальних закладів Києва — гімназії «Київська Русь», розгортається гучний скандал. На останньому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення про термінове призупинення експлуатації закладу.

Причиною став критичний технічний стан будівлі, яка була відкритою 13 років тому на вулиці Бориса Гмирі, 2-в.

Тріщини у стінах та загроза обвалу

Голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов повідомив, що фахівці Державного підприємства «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», залучені для комплексного обстеження, надали тривожні експертні висновки.

Реклама

«Зафіксовано системні тріщини у стінах, надмірні прогини плит перекриття, що перевищують допустимі норми, недостатню несучу здатність конструкцій, системне замокання фундаменту та пошкодження трубопроводів», — зазначив очільник району.

За його словами, такий стан будівлі вже класифікується як потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

«Безпека дітей — це базовий пріоритет, і діяти тут потрібно рішуче», — наголосив Ковтунов.

«Лапша на лапші»: хвиля обурення мешканців у соцмережах

Повідомлення про аварійність «нової» школи викликало хвилю обурення серед дарничан. Під дописом голови РДА розгорілася гостра дискусія, де люди прямо звинувачують забудовників у халатності, а владу — у бажанні нажитися.

Реклама

Ольга Врана-Токаренко написала: «Це ж як треба було побудувати, що через 13 років вже школа стомилась! Халтура страшна… Чому вчителі зі школи проводять онлайн уроки? Вона ж небезпечна для всіх?».

Особливо гостро ситуацію прокоментувала Ольга Хворостяна, яка вбачає у закритті закладу приховані мотиви:

«Всім зрозуміло, що тут питання рейдерського захоплення школи, бо у вересні відкрили двері школи, а тут раптом все просіло за місяць. Вся ця „експертиза“ пальцем в небо… Або хтось хоче „заробити“ на ремонті школи, або дійсно захопити та перевести у приватні руки. Якщо потрібно, то зберемся і перекриємо проспект для максимального розголосу».

Галина Жижко зауважила, що у Києві працюють школи, яким понад 100 років, тому раптова аварійність гімназії 2013 року виглядає дивно. Також Елеонора Савієвська нагадала про вибірковість уваги влади, вказавши на школу №160 1940 року побудови, де стіни відпадають від грибка, але вона досі вважається придатною для навчання.

Реклама

Гімнасти і боксери поки займаються

Цікаво, що попри з’яву голови району у приміщені гімназії у суботу продовжувала роботу секція художньої гімнастики.

«Поки працюємо. Нас повідомляли про можливість закриття, але поки офіційної інформації немає, тож ми проводимо заняття, допрацьовуємо», — розповіли ТСН.ua у секції художньої гімнастики.

Боксерський клуб, який діє у приміщені гімназії «Київська Русь» теж продовжує працювати. Його представник розповів, що клуб знаходяться у підвальному приміщені гімназії та має окремий вхід. Попри можливе закриття там сподіваються, що продовжуватимуть заняття, бо мають прямий договір з Київрадою.

На сайті гімназії та на сторінках у соціальних мережах поки відсутня інформація про можливе припинення роботи. Керівництво навчального закладу на телефонні дзвінки не відповідає. Хоча ми намагалися почути їхню думку, щодо ситуації навколо гімназії.

Реклама

План дій РДА та термінова зустріч із батьками

У Дарницькій РДА кажуть, що вже затвердили алгоритм невідкладних дій. Він передбачає: огородження території гімназії, переведення учасників освітнього процесу до інших навчальних закладів району або закінчення навчального року онлайн, зупинення будь-якої експлуатації будівлі до повного відновлення.

Олександр Ковтунов підкреслив: «Готую офіційне звернення з обґрунтованими розрахунками для невідкладного вирішення питання фінансування ремонтно-відновлювальних робіт».

Для прямого діалогу з громадою очільник району скликає зустріч із педагогічним колективом та батьками, яка відбудеться у понеділок, 23 березня 2026 року, о 17:00 в актовій залі Дарницької РДА.

«Забезпечуємо постійний моніторинг стану будівлі», — запевнив голова району.

Реклама

Що відомо про гімназію «Київська Русь»

Історія гімназії «Київська Русь» починається із відкриття цього закладу 01 вересня 2013 року у ювілей 1025-ї річниці хрещення Київської Русі.

Гімназія створена за новими будівельними нормами та має відмінну матеріально-технічну базу: профільні кабінети, які обладнані найсучаснішим обладнанням, дві спортивні зали, басейн, стадіон, актову залу, бібліотеку, медичний кабінет, сучасну їдальню, кабінет учнівського самоврядування, кабінет безпеки. Гімназія навчає 1477 учнів у 45 класах. Тут працює висококваліфікований колектив із 89 однодумців.

