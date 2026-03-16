Гучний скандал у Києві: медики відверто розповіли, що відбувається у перинатальному центрі

У перинатальному центрі спалахнув скандал

Реклама

Столичний перинатальний центр, який роками вважався медичним флагманом України, сьогодні опинився в епіцентрі катастрофи. Лікарі звинувачують директора закладу Дмитра Говсєєва у методичному знищенні кадрового потенціалу та впровадженні корупційних схем, через які пацієнти змушені платити двічі — і державі, і приватним фірмам. Поки МОЗ вимагає звільнення керівника, з реанімацій звільняються десятки медсестер, залишаючи немовлят без належного догляду.

Усі подробиці — у розслідуванні проєкту «Хапуга.UA».

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ на ВУХАХ! ЗВІЛЬНЕННЯ, БОРГИ І СКАНДАЛИ! ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР НА МЕЖІ? МОЗ Б’Є НА СПОЛОХ

Реклама

Що відомо про унікальний перинатальний центр у Києві

Перинатальний центр Києва на Предславинській, 9 понад 10 років був взірцем надання допомоги. Тут діяв унікальний тренінговий центр, куди з’їжджалися фахівці з усієї країни. Проте два роки тому відбулося «нетипове злиття»: до центру приєднали п’ятий пологовий будинок, що розташований в іншому районі столиці. Очолив об’єднану структуру Дмитро Говсєєв — фігурант численних антикорупційних розслідувань.

Володимир Мітін, керівник компанії «Н. З. ТЕХНО»: «Після того, як він став флагманом в Україні, ми створили там тренінговий центр, і туди з усієї України почали приїжджати лікарі і медсестри… щоб подивитись, як ця допомога має надаватись правильно».

Сьогодні ж лікарі відкрито кажуть: центр піддається «деконструкції».

Схема подвійного фінансування

Юристи ГО «Антикорупційний штаб» після оприлюднення фактів журналістами вже звернулися до поліції. Вони вбачають у діях керівництва ознаки системної корупції.

Реклама

Сергій Миткалик, голова ГО «Антикорупційний штаб»: «Пацієнти сплачували за послугу власні кошти, а виявляється, що цю послугу паралельно закладу оплачує держава. Пацієнта підштовхують платити, і ці кошти йдуть не безпосередньо на заклад (КНП), а на приватні ТОВ та компанії».

Незважаючи на серйозність звинувачень, НСЗУ наразі відмовляється від «точкових» перевірок, а поліція поки не надала офіційної відповіді.

Кадровий голод

Найстрашніші наслідки «реформи» відчутні у відділенні реанімації новонароджених. За рік із закладу звільнилося понад 25 медичних сестер. Ті, хто залишився, працюють на межі людських можливостей.

Лілія Добровольська, медична сестра відділення реанімації: «По всіх європейських нормах має бути одна медсестра на два пацієнти. Зараз медсестра має кожні три години змінити положення дитини, змінити підгузок, виконати маніпуляції… Плюс діти постійно поступають. Виходить, що ти дивишся, до кого підійти першим, коли обоє потребують уваги одночасно».

Реклама

Цензура та переслідування за думку

Замість виправлення ситуації, керівництво почало «полювання на відьом». Медиків, які пишуть про кризу у соцмережах, змушують звільнятися або видаляти дописи.

Ольга Усова, лікар-неонатолог: «Під виглядом реорганізації нас поглинув або захопив 5-й пологовий. Створюються такі умови, щоб працівники звільнялись за власним бажанням, а тих, хто заважає роботі „схем“, скорочують. Якщо ти щось написав не те — тобі кажуть: звільняйся, прибирай це все, або ми скажемо, що саме ти маєш написати у соцмережах».

Зарплати впали вдвічі, а премії керівництва зросли

Медики центру відверто кажуть: після об’єднання з 5-м пологовим будинком їхні доходи перетворилися на копійки. Доплати за інтенсивність та перепрацювання просто зникли.

Водночас офіційні дані МОЗ шокують: середньомісячна зарплата керівництва Центру зросла з 60 980 грн до 73 294 грн. Крім того, штат роздули за рахунок «допоміжного персоналу», тоді як професійних лікарів виживають із закладу.

Реклама

Тих, хто намагається захистити колектив та пацієнтів, просто виставляють за двері.

Кирило Венцківський, акушер-гінеколог: «Я відкрито став на захист правди. Як наслідок — погрози під виглядом пропозиції „домовитися“, виведення моєї посади зі штатного розпису, сумнівні догани і врешті — звільнення. Це відповідь не на професійну діяльність, а на мою громадянську позицію».

Чому життя немовлят під загрозою

Перинатальний центр має обладнання, здатне виходжувати дітей із критично малою вагою. Проте договори на обслуговування апаратів ШВЛ та інкубаторів підписуються із запізненням на 5 місяців. Некалібрована техніка може не просто зламатися, а завдати шкоди немовляті.

Ольга Усова, лікар-неонатолог: «Обладнання виходить з ладу, ставиться в куточок і чекає свого часу. Це дихальна апаратура, яка критично важлива. Як надовго вистачить того, що в нас є в запасі — важко сказати».

Реклама

Володимир Мітін, керівник медичної компанії: «Якщо в апараті штучної вентиляції не міняти фільтри або датчики, він буде або неправильно показувати, або наносити шкоду. Що гірше — важко сказати».

Реакція на дії Дмитра Говсеєєва

Через критичну кількість порушень та недостовірні записи в системі охорони здоров’я, Міністерство охорони здоров’я офіційно звернулося до КМДА з вимогою звільнити Дмитра Говсєєва.

Ситуацію вже розглядає профільна комісія Київради.

Марина Порошенко, голова комісії Київради з питань охорони здоров’я: «Це єдиний заклад, який був нашою гордістю, і ми не маємо права його втратити. Тенденція нас приведе до дуже негативних результатів. Тут і кредиторська заборгованість, і збільшення немедичних працівників при зменшенні медичних».

Реклама

Лікарняний як засіб захисту

Сам Дмитро Говсєєв на діалог із журналістами не йде. На останнє засідання комісії він не з’явився, раптово пішовши на лікарняний. У залі він визнав лише проблему з медсестрами, пояснивши це «малим випуском у навчальних закладах», а не власними управлінськими помилками.

Проте за лікарняним не сховатися від антикорупційних органів. Якщо факти фінансових махінацій та службової недбалості підтвердяться, очільнику Центру загрожує не просто втрата крісла, а цілком реальний термін.

