Гучний скандал у Вінниці: поки військовий був на фронті, його землю продали, а дім знесли

Михайло Савчук

Реклама

Військовий Михайло Савчук з Вінниці повернувся з фронту, а його земельну ділянку продали, будинок — знесли.

Він — сирота, добровольцем пішов на фронт. Доки лікувався після тяжкого поранення, хтось виставив його земельну ділянку на продаж, а будинок зрівняв із землею.

Про це йдеться у сюжеті каналу «Ми — Україна» в рамках телемарафону «Єдині новини».

Реклама

Михайло Савчук після повернення з фронту побачив, як його дім зрівняли із землею. Ділянку, на якому був будинок, мати військового придбала понад 20 років тому. Там тривало будівництво. Коли матері не стало, Михайло самостійно зводив дім. У 2024 році чоловік добровольцем пішов на фронт.

«Мене нічого тут не тримало, родичів у мене нема. Я вирішив піти захищати Батьківщину та народ України. На Донецькому напрямку, в Курахово, дістав поранення. Це було уламкове поранення», - каже він.

Коли Михайло Савчук після лікування приїхав додому, то випадково почув, що його ділянку виставили на продаж за понад 40 тис. доларів. Фото ділянки військового були зроблені, поки той перебував на Донеччині. Тоді Михайло звернувся до поліції та повернувся на службу.

Згодом йому зателефонувала знайома, яка повідомила, що будинок знесли, а майно розікрали.

Реклама

Дім військового знесли невідомі

Військовий звернувся до адвоката та дізнався, що ділянку мати нібито продала ще 2007 року. Згодом її перепродали ще раз. Адвокат наполягає: документи можуть бути підробкою.

«Договір купівлі-продажу від імені мами військового, але вони не знали, що на той момент у неї вже був інший паспорт. Вони зазначили дані старого паспорта, якого вже не існувало. Підпис там явно не її», — каже адвокат Сергій Парвадов.

Крім того, у реєстрі немає витягу, нотаріус, через якого оформляли оборудку мала погану репутацію.

«Її позбавили ліцензії, бо за нею там „золоті верби росли“. У 2011 вона помирає. На час реєстрації зазвичай дається витяг з державного реєстру про вчинення цього правочину, але в базі цього немає», — додає адвокат.

Реклама

У поліції відкрили три кримінальні провадження за фактами підробки документів, шахрайства та крадіжки. Санкція статей передбачає до 8 років ув’язнення.

У прокуратурі кажуть, уже провели обшуки у підозрюваних. На ділянку наклали арешт, а до Мін’юсту направили звернення щодо перевірки дій державного реєстратора.

Скільки триватиме розслідування — невідомо. Військовому немає куди повертатися, проте він каже, що найбільше йому болить через втрачені світлини рідних.

«Поки ми захищаємо Батьківщину, інші особи займаються такими оборудками», — наголошує військовий.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Воїн повернувся з фронту, а його ділянку продали і знесли будинок!