Гучний скандал у ЄС: чи міг Сіярто передавати Росії секретні дані про Україну

Сійярто і Лавров / © Associated Press

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто міг переповідати деталі закритих засідань Ради ЄС своєму російському колезі Сергію Лаврову, повідомляє видання The Washington Post, посилаючись на власні джерела. У Брюсселі «всерйоз занепокоєні», а у Варшаві кажуть — це пояснює дивну поведінку Будапешта останніх років.

Подробиці розповіла кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.

Сійярто передавав Лаврову закриті переговори ЄС?

Згідно з публікацією WP, Москва фактично була невидимим учасником закритих переговорів Євросоюзу протягом багатьох років. Петер Сійярто, який з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже 16 разів відвідував Москву, нібито телефонував Лаврову прямо під час засідань Ради ЄС.

«Москва фактично була присутня за столом переговорів на кожному закритому для неї засіданні ЄС — упродовж багатьох років», - йдеться у публікації The Washington Post.

Йдеться про непублічні зустрічі, наради та інформацію про майбутні стратегічні рішення блоку. Повідомляється, що ці розмови навіть могли бути перехоплені західними спецслужбами.

Чи дізналася Москва секрети про Україну?

Співрозмовники «Радіо Свобода» у Брюсселі дещо заспокоюють: навряд чи Кремль отримав надсекретні дані про обороноздатність України чи деталі військової допомоги. Виявляється, європейські дипломати давно «розкусили» позицію Угорщини.

Чутливі теми — як-от підтримка Києва чи енергетична безпека блоку — вже тривалий час обговорюють у вужчих колах, куди представників Угорщини просто не запрошують.

Реакція Угорщини

Сам Петер Сійярто очікувано назвав статтю фейком. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан пішов далі, заявивши, що факт ймовірного прослуховування члена його уряду є «нападом на Угорщину».

Натомість польська сторона не приховує сарказму. Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський коротко прокоментував статтю: «Це багато чого пояснює, Петере». А польський прем’єр Дональд Туск додав, що давно підозрював витік інформації, тому під час виступів на самітах намагається не казати нічого зайвого, коли в залі присутні представники Будапешта.

Наразі Брюссель офіційно вимагає від Угорщини пояснень. Скандал загрожує ще більшою ізоляцією уряду Орбана всередині Європейського Союзу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 13:00 25 березня. РФ РОЗБОМБИЛА спадок ЮНЕСКО у Львові! У Молдові ввели НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН