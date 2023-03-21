Художник-месник: у Києві невідомий малює статеві органи на авто, які неправильно припаркували (відео)

Постраждалі автовласники в поліцію поки не зверталися.

У Києві невідомий художник розмалював автомобілі, які були припарковані з порушеннями у спальному районі Києва.

Про це повідомляють в соціальних мережах очевидці.



Власники автомобілів прийшли зранку до своїх автомобілів, а невідомий месник замалюв рожевою фарбою номерні знаки та вікна автомобілів.



Як видно з відео, художник-месник намалював на одному з автомобілів дорожній знак "паркування заборонено", а на інших машинах - чоловічий половий орган.

Власники обіцяли звернутися в поліції, аби покарати "художника", але цього поки не зробили.

Вночі у дворі мікрорайону Позняки бійці проти неправильної парковки взяли справу в свої руки та розфарбували автомобілі. Ці методи боротьби з порушеннями правил дорожнього руху можуть викликати суперечки серед громадськості. Тому питання: чи підтримуєте ви такі методи боротьби? Опубликовано Київ Автомобільний Понедельник, 20 марта 2023 г.

"До поліції ніхто з автовласників не звертався з подібними заявами та скаргами", - повідомили сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом просто посеред вулиці згоріла автівка.

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